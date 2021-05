Sábado, 22 de maio de 2021 (18:00 GMT)

Este conteúdo foi postado em 22 de maio de 2021 – 18:01

Marrocos espanha

________________

A crise – Rabat – Marrocos mantém o pulso com a Espanha e associa o desenvolvimento da “perigosa” crise entre os dois países às circunstâncias em que o líder da independência saharaui, Ibrahim Ghali, deixa as terras espanholas após a sua recuperação final da Coroa vírus. Escrito por Mohamed Siyali (transmissão)

Saara – Rabat – O anúncio de Donald Trump pouco antes do final de seu mandato e a hospitalização de um idoso em Logroño levaram a uma guerra sem nome, mas acima de tudo, o anúncio de Donald Trump colocou o conflito na ex-colônia espanhola do Saara Ocidental no esquecimento . Escrito por Javier Otazu (ENVIADO)

Israel Palestina

________________

Tróia – Jerusalém – A trégua entre as milícias de Israel e Gaza interrompeu a guerra, mas a tensão continua no resto dos territórios palestinos ocupados e em Israel no que parece ser um novo capítulo na história do conflito sem fim escrita por Joan Moore ou Tonnell. (remetente)

(Imagem) (Vídeo) (Áudio)

Eleições – Jerusalém – Os palestinos se preparavam hoje para realizar suas primeiras eleições em 15 anos, mas tudo mudou quando o presidente Mahmoud Abbas suspendeu a votação, uma decisão que acabou minando a legitimidade e devolvendo-a a um papel residual na escalada entre suas fileiras. . Israel e Gaza. Escrito por Joan Maas Autonel. (remetente)

Vírus Corona

___________

A Organização Mundial da Saúde – Genebra – OMS inicia nesta segunda-feira a 74ª sessão de sua assembleia anual, que terá uma agenda movimentada voltada para a epidemia, mas sem esquecer os outros importantes temas de saúde pública global. (remetente)

(Minha voz)

United R. – Londres – O Reino Unido observou uma ligeira recuperação em novas infecções com o vírus covid-19 que atualmente não ameaça interromper a escalada, embora o governo esteja monitorando de perto o desenvolvimento de casos da chamada variante indiana ( transmissor))

(Minha voz)

Alemanha – Berlim – As forças de segurança de Berlim preparam-se para apelos para manifestações, não autorizadas pelos tribunais, contra as medidas restritivas devidas à epidemia, em ritmo de calma na Alemanha. (remetente)

(Foto / Vídeo)

_______________

Rússia e Estados Unidos – Moscou – Rússia e Estados Unidos estão minimizando a retórica mais comum da Guerra Fria, trocando gestos para abrir caminho para uma cúpula entre os presidentes Vladimir Putin e Joe Biden, marcada para junho em um país europeu. . Por Ignacio Ortega. (remetente)

Financiamento da União Europeia – Lisboa / Bruxelas – Os ministros da Economia e das Finanças da União Europeia discutem o futuro da tributação ambiental aos 27 anos e como evitar que a epidemia cause danos económicos e sociais permanentes numa reunião em Lisboa. (remetente)

(Foto / Vídeo)

Museus Franceses – Paris – Os museus parisienses colocaram os pintores no centro de sua reabertura, com duas galerias em Pompidou e Musée de Luxembourg, dedicadas a criadores de arte abstrata e artistas do período revolucionário. Maria de Valderrama (elenco)

(Foto / Vídeo)

Bienal de Veneza – Veneza (Itália). A 17ª Bienal de Arquitetura de Veneza abre suas portas ao público até 21 de novembro, após ter sido adiada no ano passado, para apresentar propostas arquitetônicas que refletem como as sociedades podem coexistir no futuro. Escrito por Laura Serrano Conde. (remetente)

(Áudio) (Imagem) (Vídeo)

EUROVISION 2021 – Rotterdam (Holanda) – Itália ou França. Talvez Malta. Nem as casas de apostas nem os especialistas decidiram antes de uma das finais mais competitivas com o maior nível de música e cenografia da história do Eurovision, ainda que tudo indique que a vitória da 65ª edição será decidida no Mediterrâneo.

(foto)

analisando

________

Equador Investedora – Quito – O novo presidente equatoriano, Guillermo Lasso, que tomará posse nesta segunda-feira, enfrenta grandes desafios para acelerar a vacinação contra o vírus Corona e reanimar a economia, da qual continuará contando neste ano. Ajuda internacional. Escrito por Daniela Brick. (remetente)

(Foto) (Vídeo)

Entrevista

__________

Carlos Cuarón, Cidade do México – O interesse do diretor mexicano Carlos Cuarón em captar o “absurdo da condição humana” o levou a fazer parte da seleção oficial do Festival de Málaga com “Amalgama”, que espera ansiosamente um retorno pleno ao cinema. Escrito por Monica Rubalcava. (remetente)

(foto)

Registro

________

ART NOUVEAU – BRUXELAS – Quinze Casas Simbólicas de Art Nouveau em Bruxelas excepcionalmente abrem suas portas no marco de um festival em torno deste movimento que tentará valorizar a vanguarda de um movimento que foi um exemplo de modernidade, mas foi assim ameaçada em nome dessa modernidade. Escrito por Jorge Okania (SENT)

(Foto / Vídeo)

Turismo português – Carcavilos (Portugal) – Portugal antes do verão e “abrir” as suas praias. Um plano ideal para os estrangeiros que estão apenas a começar a deambular por Lisboa e por destinos movimentados como o Algarve (sul) e para os portugueses que respiram facilmente após a gravidade da pandemia. Escrito por Andrea Caballero de Mingo e Irene Barahona. (remetente)

(Foto / Vídeo)

amg

© EFE 2021. A redistribuição e redistribuição de todo ou parte do conteúdo dos Serviços EFE é expressamente proibida, sem o consentimento prévio e expresso da EFE SA.