“Long Live the Money”, entrevista com o autor Beppe Scienza

Este também é o título de seu livro mais recente. Um texto que lista as vantagens de pagar em dinheiro em comparação com caixas eletrônicos, cartões de crédito e smartphones. Também aborda os poupadores, explicando a eles por que as cédulas estão entre as alternativas mais seguras para defender suas economias.

Bepe علوم Science, matemático e professor da Universidade de Torino, desde 1976 Poupança complementar e pensão.

Pedimos ao autor que nos dissesse quais são, diz ele, as discrepâncias anti-dinheiro.

Qual foi a principal motivação que o levou a escrever este livro?

A principal razão pela qual escrevi este livro foi o desejo de rebater as acusações contra o dinheiro pela imprensa e pelo Banco da Itália. Finalmente, o dinheiro espalha o coronavírus, uma afirmação que o Banco Central Europeu (BCE) e o banco central da Alemanha negam.

Em segundo lugar, diz-se que o custo do dinheiro é de $ 10 bilhões anuais, mas isso também não é verdade; Em qualquer caso, será um custo para os bancos, não para os consumidores. O único objetivo do anti-numerário é gerar lucros para as instituições bancárias.

Você pode nos explicar esse aspecto?

Pagamentos em dinheiro são os únicos em que o banco não ganha, para todos os outros: caixas eletrônicos, cartões de crédito, comissões.

Os bancos cuidarão do crédito; Esta tem sido a função definidora das instituições bancárias desde o seu início. O dinheiro, em várias formas, existe há milhares de anos, independentemente dos bancos. Os pagamentos sempre foram um negócio sem conta bancária.

Os pagamentos eletrônicos, que antes não existiam, tornaram-se especialmente prevalentes neste século. Os bancos perceberam que podiam ganhar dinheiro e tentaram impedir o uso do dinheiro.

Hoje o lucro dos bancos é enorme. Eles até ganham relativamente mais com pagamentos eletrônicos em comparação com a negociação de títulos online na bolsa de valores, na Itália ou mesmo em Nova York, que são operações mais complexas. Esta taxa custa cerca de 6 a 10 euros, valor muito inferior às comissões de um pagamento digital regular.

Ele argumenta em seu livro que a luta contra o dinheiro é, de fato, de pouca utilidade contra a evasão fiscal. Você pode explicar por quê?

Não o endosso, é o resultado de uma profunda investigação internacional encomendada pela União Europeia e também apoiada por estudiosos italianos, como Alessandro Benatti. Mas, acima de tudo, o anti-dinheiro pode agir contra a evasão fiscal apenas abolindo-a completamente, o que levará à saída do euro. E então devemos dizer honestamente que queremos que a Itália saia da zona do euro.

Não cancelar o dinheiro e aumentar os pagamentos eletrônicos para 40%, por exemplo, não resolve nada. Além disso, na Áustria e na Alemanha, 80% dos pagamentos são feitos em dinheiro, quase o mesmo que na Itália, e a evasão fiscal é certamente muito menor.

Em qualquer caso, não jogue o bebê junto com a água do banho. Como se costuma dizer ao Bundesbank: até os telefones celulares podem favorecer o crime e a sonegação de impostos. Nesse ponto, os telefones celulares também deveriam ser proibidos?

Em geral, vale a pena mencionar Christine LagardePresidente do Banco Central Europeu, que diz:As notas fazem parte da nossa economia, da nossa identidade e da nossa cultura e, no Banco Central Europeu, temos uma enorme responsabilidade de manter a confiança dos cidadãos na nossa moeda.».

«monetário – explicou Banco Central Europeu – É uma parte importante da sua liberdade de escolher o seu método de pagamento. Nossa estratégia monetária visa garantir que ele esteja amplamente disponível e aceito como um instrumento de pagamento e como reserva de valor».

Quanto à poupança, poderia explicar ao consumidor / poupador quais são, na sua opinião, os riscos e benefícios de se investir no banco e os riscos e benefícios do dinheiro?

A verdadeira vantagem do dinheiro, ou seja, das notas, é que é a moeda do banco central, que não vai à falência. Por outro lado, contas correntes, contas de depósito e cadernos bancários expõem você a esses riscos, apesar das garantias prestadas.

É por isso que faz sentido diversificar sua poupança guardando uma porcentagem do dinheiro. Por esse motivo, no livro forneço informações sobre como fazer saques da conta e como lidar com os cofres.

Em conclusão, a que o consumidor deve prestar mais atenção?

O consumidor não percebe que as taxas de pagamento eletrônico afetam os preços. Por exemplo, se o dono de uma loja paga 1 ou até 3% de comissão sobre o que arrecada, ele tenderá a refletir esses custos no preço de venda. Assim, os pagamentos em dinheiro beneficiam os próprios consumidores.

Depois, há a questão do cashback, em que me limitarei a citar uma frase de Vincenzo Visco, ex-ministro da Fazenda e Tesouraria: “O que terei o cuidado de não fazer é dar incentivos ao uso de cartões de pagamento: é apenas um desperdício de dinheiro público. ”

