Fatos a serem entendidos, Projeto de Conscientização Científica

Milão, 24 de janeiro (askanews) — “Fatos para entender” é o nome de uma nova iniciativa criada pela jornalista Barbara Galavotti em colaboração com o Museu de Ciência e Tecnologia de Milão.

Na prática, é uma espécie de validação científica da notícia. Uma plataforma online, disponível para jornalistas, especialistas em comunicação e cidadãos de todas as idades para explorar temas contemporâneos no centro do debate público, graças aos fatos, ideias e perspectivas de pesquisadores com habilidades específicas sobre os temas tratados de tempos em tempos. Por exemplo, mudanças climáticas, proteção da saúde, manejo da terra e muitas outras questões que nos tocam de perto.

“Facts to Understanding”, explicou seu criador, “também nasceu com forte inspiração do British Science Media Centre que nasceu em 2002 no Reino Unido especificamente para ajudar os cidadãos a entender melhor os problemas relacionados à ciência e tecnologia.”

O projeto foi inspirado no experimento realizado pelo Museu da Ciência de Milão em meio à pandemia de Covid-19 ao oferecer experiências online e visitas virtuais aos seus usuários. Direção de Fiorenzo Galli.

“Um projeto como este é essencial porque complementa a oferta cultural do museu, não só com as suas exposições, não só com os seus serviços educativos, com os seus laboratórios e com os acréscimos que temos desenvolvido recentemente, com muita intensidade, na relação entre as artes e ciências, porque precisamos dar uma visão para o contemporâneo”, disse Galli.