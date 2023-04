Vigorexia e ortorexia: o que são e sintomas

Bolonha, 4 de abril de 2023 – A estação quente se aproxima, adeus jaquetas, pelo menos esperamos que seja em breve: o desejo de autodescoberta voltou e com ele também para muitos Precisa voltar à forma para o verão. No entanto, mais e mais pessoas estão estabelecendo metas muito rígidas para si mesmas e estão procurando em pouco tempo, por Minha dieta Exercícios de ferro e açoPara se sentir confortável na frente do espelho. Porém, é preciso agir com moderação, pois entre um período dedicado à dieta, exercícios e transtornos alimentares relacionados, o passo pode ser mais curto do que você imagina.

Ortorexia: o que é e como se manifesta?

O termo vem do grego – Orthos = direito e – Orexis = apetite. A alimentação saudável é boa, mas pode se transformar em uma doença que acompanha a tendência dos transtornos alimentares, juntamente com a anorexia, a bulimia e a obesidade. A ortorexia é caracterizada por controle excessivo sobre a ingestão de alimentos, controle estrito de rótulos, uma “lista negra” de alimentos proibidos e Obcecado por alimentos “puros” tanto quanto possível.

significado de vigorexia

A palavra vigoressia é derivada do latim “vigor” (força, força) e “orexis” (apetite), e assim este termo pode ser traduzido pela expressão: “fome de grandeza”. Vigoressia foca no físico, que deve ser perfeito, definido e musculoso. Obviamente, para quem sofre com isso, a necessidade constante de treinamento é acompanhada de um controle rigoroso da dieta, que não é necessariamente pura ou de alta qualidade, mas que contém os nutrientes específicos para o aumento da massa muscular.

Como pode surgir

Esses dois transtornos alimentares, embora menos conhecidos em comparação com doenças semelhantes, como anorexia ou bulimia, podem ter implicações importantes e muitas vezes não são reconhecidos ou subestimados. Eles podem se manifestar antes de tudo após uma decepção, um período de sofrimento. Muitas vezes começam por se informar online sobre dietas rigorosas e cuidados com o corpo, sem pensar que cada um de nós é diferente e tem um metabolismo próprio e sobre o qual qualquer dieta tem efeitos diferentes. Aos poucos a pessoa torna-se mais precisa no controle da alimentação, peso, compras e preparo. Na vitalidade é muito forte o elemento treino, que aos poucos ocupa cada vez mais tempo do dia, subtraindo-o do estudo, trabalho, amigos e hobbies. Muitas vezes, os familiares percebem a gravidade do problema quando, após atingir uma forma física ideal ou seguir uma alimentação muito balanceada, o sujeito continua ou até se torna mais rigoroso na manutenção de seu estilo de vida.

Identificar pessoas em risco potencial

essas doenças É mais comum em homens, especialmente entre 25 e 35 anos. Mas também nos mais pequenos. Obviamente, a interpretação não é apenas sobre o desejo de ser mais bonito e atraente: fatores monetários sociais ou psicológicos e familiares geralmente influenciam; Como mencionado acima, recentes decepções ou perdas aumentam as apostas. Assim, para uma pessoa, a dieta ou o treino torna-se uma forma de criar uma rotina diária rigorosa e, uma vez cumprida, tranquilizar-se e sentir-se satisfeita.

o que deveria ser feito

Se você acha que tem esses distúrbios ou alguém que você conhece sofre com eles, é necessário antes de tudo que um médico formule um diagnóstico ou possivelmente encaminhe a um colega patologista alimentar. Além de um nutricionista, uma entrevista pessoal pode ser útil, dependendo da gravidade psicológico ou psicológico. Claro, conversar com familiares ou amigos sobre a relação com o próprio corpo pode ajudar a enxergar as coisas com mais objetividade e nos fazer pensar, mas é bom lembrar que só a opinião de um especialista pode ajudar a resolver o problema do ponto de vista médico.