O Prêmio Nobel italiano se tornou uma história em quadrinhos infantil

Da neurobióloga Rita Levi-Montalcini ao físico Giorgio Baresi, são todos os italianos vencedores dos Prêmios Nobel de Ciência com as demais categorias da graphic novel “21 Nobels for Italy”, nascida dos lápis Antonio Merisi, Caterina Capelli e Elena Triolo ( Piemme, 144 páginas, € 16,50 ).

O livro mostra nove crianças do ensino médio que, estimuladas pela professora, se perguntam o que farão quando crescerem. Há Pietro, por exemplo, que quer ser jogador de futebol e sonha em ganhar a Bola de Ouro; Serena, que gostaria de ser professora; Alex, que se imagina um cientista, e Bilal, que pretende trabalhar na loja de seu pai. Eles não poderiam ser mais diferentes um do outro, mas todos encontrarão inspiração nas histórias dos 21 italianos que receberam o prêmio de maior prestígio. Suas biografias são contadas de forma simples e cativante para envolver os jovens leitores, que podem se identificar, por exemplo, na bagunça do quarto de Giorgio Baresi quando criança ou na recusa de Carlo Robbia no vestibular.

Seja para medicina, química, física, literatura, paz ou economia, os 21 laureados com o Nobel italiano abrem caminho para que os jovens imaginem sucessos sempre novos.