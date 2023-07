Segredos do Paraíso entre ciência e imaginação

Escuro e celestial É o último romance do autor Marco Malfaldi, foi publicado em abril passado por Giunti. A história se passa em Florença em 1631, um período em que a Europa está em conflito, a comida é escassa, a peste bubônica está em alta e a Santa Inquisição não dá trégua à liberdade de expressão, especialmente científica.

Estágio escuro Para os protagonistas do romance, o que poderia representar uma oportunidade para o cientista considerado um dos pais do método científico: Galileu Galilei (1564-1642). De fato, devido a uma epidemia, Galileu pode escapar dos controles da Santa Inquisição e imprimir seu último livro – Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo Não em Roma, mas em Florença. Infelizmente, sua visão está ficando cada vez mais turva, e sua filha favorita, Virgínia (Irmã Maria Celeste), que se tornou uma freira reclusa na casa, virá em seu auxílio na transcrição de atas para a imprensa. San Mateo em ArcetriCom a irmã Lívia (irmã de Arcângela) por falta de dote.

Malfaldi Galileu apresenta-nos não só um erudito mas também um pai, amado e odiado pelas suas filhas que se encontram a viver uma vida monástica infeliz, sobretudo uma vida de reclusão, entre a oração, a castidade e a pobreza. Mas mesmo o lugar mais humilde de oração pode revelar aspectos inesperados. Então, uma noite alguém vê uma sombra, ouve-se o som de um corpo caindo e no pátio do convento é encontrado o corpo da irmã Agnesi, uma mente inquisitiva dedicada à cultura. Quem poderia tê-la matado? Assim, os acontecimentos históricos se entrelaçam com o mistério, dissolvendo-se e perdendo-se ao longo da trama do romance, até a última página, graças à escrita enérgica e irônica do autor.

Galileu se revela ao leitor sem pressa, por meio de conversas e encontros com suas filhas, com “La Pira”, a medrosa e tagarela donzela, mãe da Abadia de San Matteo, cardeais, pupilos, inquisidores e grandes figuras da corte grão-ducal como Fernando II de Médici.

O romance é resultado de uma extensa pesquisa histórica, mas atenção: “Este não é um livro de história”, como o próprio Malfaldi aponta nas notas finais. Os acontecimentos são inspirados na história e animados pela grande correspondência entre Galileu e suas filhas, principalmente com Virgínia, várias vezes relatada nas páginas do romance. No entanto, há um intervalo de um ano desde a correspondência original, durante o qual Galileu pode ter estado presente em Arcetri e pode visitar suas filhas pessoalmente. E é aqui que entra a imaginação do escritor. Quem tem paixão pela história muitas vezes sente aquela vontade profunda de poder viajar no tempo e observar com os próprios olhos momentos, acontecimentos e personalidades de épocas muito, muito distantes de nós. Portanto, não é exagero imaginar o que Malfaldi sentiu antes desse salto no tempo: “Desespero para os historiadores, mas uma bênção para os romancistas”.

Mas se não é um romance histórico, é uma prostituta? Alguém poderia responder: não só. Os escritos satíricos de Marco Malfaldi. E enquanto seus protagonistas fazem malabarismos com várias reviravoltas, eles às vezes assumem uma postura polêmica e irreverente contra a autoridade religiosa e política. É um livro muito recente, difícil de se aprofundar sem esbarrar em alguns spoilers.

Todos os que amam Galileu Galilei e suas aventuras históricas e científicas deveriam lê-lo. Aqueles que amam histórias de detetive podem apreciar muito o entrelaçamento de história e imaginação até que o caso seja resolvido.