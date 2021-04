Programação completa, grupos, tempo de jogo e detalhes de transmissão ao vivo

Após a realização de sucesso do Venice T10, a série europeia de críquete será transferida para Portugal. No total, vão decorrer 46 jogos no T10 português, de 6 a 29 de abril, no Estádio Municipal de Miranda do Corvo.

As sete equipas que participam no Portugal T10 são Coimbatore Nights, Gorkha 11, Malo, Oyras, Indian Royals, Opporto Cricket Club e Miranda Dragons. Cada lado se enfrentará duas vezes na fase da liga.

As primeiras quatro equipes entram nos playoffs. Duas semifinais e eliminatórias do terceiro lugar acontecerão, com a final no dia 29 de abril.

Portugal T10 2021: Horários e programações dos jogos (todos os horários em ISD)

6 de abril, terça-feira

Coimbatore Nights Vs Gorkha 11, 22h00

7 de abril, quarta-feira

Gorkha 11 Vs Coimbatore Noites, 12h00

Malo vs Gorkha 11, 22h00

Quinta-feira, 8 de abril

Gorkha 11 vs Malo, 12h00

Malo Vs Oyras, 22h00

9 de abril, sexta-feira

Oyras Vs Malo, 12h00

Oyras Vs Indian Royals, 22h00

10 de abril, sábado

Indian Royals Vs Oyras, 12h00

Indian Royals vs Opporto Cricket Club, 22h00

Domingo, 11 de abril

Opporto Cricket Club vs Indian Royals, 12h00

Gorkha 11 Vs Clube de Críquete do Porto, 22h00

12 de abril, segunda-feira

Opporto Cricket Club vs Gorka 11, 12h00

Dragões Gorkha 11 Vs Miranda, 22h00

13 de abril, terça-feira

Miranda Dragons Vs Gorkha 11, 12h00

Coimbatore Nights Vs Miranda Dragons, 22h00

14 de abril, quarta-feira

Miranda Dragons vs Coimbatore Nights, 12h00

Oyras Vs Coimbra Noites, 22h00

Quinta-feira, 15 de abril

Coimbatore Nights Vs Oyras, 12h00

Dragões Oyras Vs Miranda, 22h00

Sexta-feira, 16 de abril

Miranda Dragons vs Oyras, 12h00

Malo vs Coimbatore Nights, 22h00

17 de abril, sábado

Coimbatore Nights Vs Malo, 12h00

Clube de Críquete Malo Vs Opporto, 22h00

Domingo, 18 de abril

Opporto Cricket Club vs Malo, 12h00

Coimbatore Nights Vs Opporto Cricket Club, 22h00

19 de abril, segunda-feira

Opporto Cricket Club Vs Coimbatore Nights, 12h00

Miranda Dragons vs Indian Royals, 22h00

20 de abril, terça-feira

Indian Royals vs Miranda Dragons, 12h00

Indian Royals vs Gorkha 11, 22h00

21 de abril, quarta-feira

Gorkha 11 Vs Indian Royals, 12h00

Gorkha 11 vs Oyras, 22h00

Quinta-feira, 22 de abril

Oyras vs Gorkha 11, 12h00

Clube de Críquete Oyras Vs Opporto, 22h00

23 de abril, sexta-feira

Opporto Cricket Club Vs Oyras, 12h00

Opporto Cricket Club vs Miranda Dragons, 22h00

24 de abril, sábado

Miranda Dragons x Opporto Cricket Club, 12h00

Dragões Malo Vs Miranda, 22h00

Domingo, 25 de abril

Miranda Dragons vs Malo, 12h00

Malo vs Indian Royals, 22h00

26 de abril, segunda-feira

Indian Royals Vs Malo, 12h00

Coimbatore Nights Vs Indian Royals, 22:00

27 de abril, terça-feira

Indian Royals vs Coimbatore Nights, 12h00

1ª Semifinal, 22h00

28 de abril, quarta-feira

2ª Semifinal, 12h00

Eliminatória do terceiro lugar, 22h00

Quinta-feira, 29 de abril

Final, 12h00

Detalhes da transmissão ao vivo do Portugal T10 2021

O fan code transmitirá ao vivo todas as partidas do torneio para os fãs na Índia.

Equipes de Portugal T10 2021

Cavaleiros de Coimbra

François Stoman, Chris Redhead, Andrew Winter, Tony Madeira, Point Pedro Madira, M.D. Zaman, Bucks Stoneman, Panda Whatsapp, Barth Mukesh, Tom Nicholas, Miguel Stoneman, Colin McCluskey, Kuprit Chand, Sukhwinder Singh, Love Saini, Mohit Sharma

Gorkha Eleven

Anurag Paddel, Madhukar Thapa, Rahul Bhardwaj, MD Siraj Nibo, Suman Kunwar, Pinot Kiawali, Rahul Hooda, Azhar Anthony, Arslan Naseem, Abshar Alam, Mohsin Butt, Ringu Singh, Binith Khomein, Suman Kim, Bimal Subedi, Kamal The

Pequena

Zulfikar Shah, Mian Mehmood, Amar Iqram, Azad Mehmood, Sulaman Mian, Jaber Ali, Shaan Aziz, Jayesh Bhopal, Najam Shahzad, Ameer Jaib, Syed Maisam, Syed Ali, Yasir Sabir, Raj Bhopat

Oyras

Paulo Fuchimassa, Mohan M.F. Cultura

Indian Royals

Sukhwinder Singh, Jasbender Singh, Amandeep Singh, Manjeet Singh, Ezwar Singh, Jaswinder Kumar, Muhammad Chad, Droj Minhas, Saurabh Chandu, Abu Sufyan, Yogesh Sharma, Faisal Riyaz, Jatinder Singh, Rohit Kumar, Harmod Singh

Opporto Cricket Club

Thomas Rogerson, Mark Weeks, John Rogerson, Kanaka Sabapathy, Nigel Jordan, Jack Cunningham, Junaid Khan, John Jinges, Premal Rajani, Rakesh Chandrasekaran, Anthony Chambers, Jonathan Cools, James Graham, Patrick Butcher, Neerk Butcher, Travis Cunningham, Juan McKay, Adam McKay, Sanath Gunawardena, Mohammad Ali Awan, Andrew Machaj, Mike Shannon, Syed Rashid

Miranda Dragons

Colin Hardridge, Fertus Ahmed Mamun, Lucas Hennessy, MD Nasmul Hassan, Mohammad Shakir, Abdul Mohsin, Adrian Golding, Asif Adour, Clive Worth, Ibrahim Mohammad, Krishan Kumar, MD Khan, Rabino Syed Asif, Greg Bullock, Tom Allen, Rob Lewis.

