Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, a versão testada e comprovada do jogo RTS mais brutal dos últimos anos

No universo Warhammer, qualquer desculpa para lutar é boa. Considere que mesmo um reino selvagem e inóspito como Ghur, também conhecido como Reino das Bestas, pode se tornar um campo de batalha capaz de atrair exércitos como o mel atrai abelhas. Quem será capaz de sobreviver aos confrontos que ocorrem em um dos mais estreitos dos Oito Reinos Mortais? para ver o que temos Experimente Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin estratégia em tempo real desenvolvimentos de fronteira Isso conta como faíscas… aqueles martelos acertando escudos, é claro.

Campanha para um jogador

O combate em Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin é brutal

A primeira parte da versão prévia de Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin trazida a nós pela Frontier Developments nos permitiu experimentar a primeira missão de Campanha para um jogador, basicamente um mapa tutorial. Talvez os desenvolvedores o tenham escolhido porque era completo e pouco preditivo do conteúdo da versão final, e porque precisávamos do básico para jogar no modo multiplayer. A missão em si era muito orientada para a missão (afinal, é um tutorial) e narrativa, com o sistema de jogo a pedir-nos gradualmente para realizar diferentes ações para avançar, explicitadas ao pormenor e impossíveis de falhar. Então, primeiro lideramos um grupo de Eternal Sons of the Storm, uma das facções, com a qual pudemos estudar o sistema de movimento, o sistema de combate, o uso de habilidades e alguns mecanismos furtivos, sem entrar em nada (basta especificar) , então tivemos que liderar um segundo grupo composto por heróis poderosos Very, e concluímos a missão com eles procurando pela equipe anterior.

Como você pode imaginar, nós aprendemos O básico do jogo E nada mais. Então foi explicado que é possível vencer até os adversários mais fortes que tentam passar despercebidos (caso você tenha unidades com uma habilidade específica), aprendemos o sistema de conquista e construção, sem explorá-lo de forma alguma durante o jogo e dominamos a arte de escapar das batalhas que se tornam ruins. Todos eles são intercalados com alguns planos de excelente qualidade, que nos apresentaram o cenário em linhas gerais, sem aprofundá-lo muito. Não vale a pena repetir que, sendo o tutorial, não esperávamos outra coisa.

De acordo com o que nos foi dito, a campanha se tornará progressiva mais difícil (Não podemos acreditar) Vamos nos abrir para todas as facções do jogo. Resta saber até onde será levado e qual será o emaranhado entre as várias missões, cujos elementos permanecem desconhecidos. O que sabemos é que a história foi escrita por ele Gavin Thorpe – ex-autor de Black Library – e que Frontier esconde bem, com certeza falará sobre isso em alguma ocasião específica.