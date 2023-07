Voltar ao preço bloqueado do Vodafone Silver por 24 meses: 100 GB, minutos ilimitados e SMS – MondoMobileWeb.it | Notícias | telefonia

nas últimas horas, vodafone eu comecei um Nova campanha SMS Winback que ele propõe a si mesmo Ex-clientes selecionadose a possibilidade de obter A taxa mensal é bloqueada por 24 meses Se a oferta estiver ativada Vodafone Silver a 100GB por 9,99€ por mês escolher Pagamento Inteligente como forma de pagamento.

Como já dito na prévia da MondoMobileWebcomeça A partir de 1º de julho de 2023 somente nas lojas da operadora até novo aviso, Vodafone garante o preço bloqueado durante 24 meses Para todos novos clientes móveiscom um novo número e possibilidade de transferência de outra operadora, que será ativada Oferta com um custo a partir de 9,99€ por mês entre os envolvidosse apenas Opte por deduzir o custo mensal através do Smart Pay ou da sua fatura do telefone fixo da Vodafone em caso de proximidade.

Portanto, a oferta promocional para obter o preço fechado é Válido também em ofertas winback com um custo mensal de 9,99€ Propostas neste período a ex-clientes e Disponível nas lojasCumprimento das condições estipuladas.

Como referido anteriormente, nas últimas horas, a Vodafone enviou alguns Novas mensagens de texto para alguns ex-clientesno qual É anunciado que você pode obter a tarifa bloqueada por 24 meses se retornar à Vodafone Ao ativar a oferta proposta pelo método de pagamento Pagamento Inteligente.

Aqui está Mensagem de texto:

De volta à Vodafone! Você obtém 100 GB a 9,99 E/mês e PREÇO BLOQUEADO por 24 meses se optar por ser cobrado por cartão ou conta bancária. Minutos e SMS ilimitados. Custo do SIM 0E, ativação 0,01E. Para ativar, chegue em nossas lojas até 10/07

Com esta nova unidade de recuperação, A operadora está abordando alguns de seus ex-clientes que deixaram a aprovação comercialsugerindo-os Ative a oferta na loja.

Em todo o caso, o ex-cliente escolhido que aceite regressar à Vodafone deverá respeitar O prazo designado indicado no SMSque aparece na mensagem acima datada de 10 de julho de 2023.

O que a Vodafone Silver tem para oferecer e a promoção de preço bloqueado de 24 meses com Smart Pay

Neste caso, as mensagens SMS permitem aos respetivos clientes anteriores ativar a oferta Vodafone SilverQue inclui minutos ilimitados Para todos os números fixos e móveis nacionais, mensagens de texto ilimitadas Para todos os números nacionais e 100 GB Para tráfego mensal de dados em 2G e 4G, tudo em 9,99 euros por mês.

Conforme indicado na carta, o preço do novo chip é gratuito. Enquanto pelo custo de ativação prevê-se o pagamento de 1 cêntimo de euro. Adicione o custo do primeiro mês adiantado, pago no total 10 eurosmas não está excluído que preços diferentes possam ser oferecidos a outros clientes.

Todas as edições Vodafone Silver também incluem um pacote de chamadas internacionaisdividido por países.

Eles são especialmente esperados 300 minutos internacionais Para números móveis e fixos na Argentina, Áustria, Bangladesh, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, República Dominicana, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Índia, Irlanda, Malta, México, países Holanda , Noruega, Paquistão, Peru, Polônia, Portugal, Romênia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, EUA e números fixos da Austrália, Brasil, Israel e Marrocos.

Além disso, cada mês também está incluído minutos ilimitados Para números de rede móvel da Vodafone Romênia, 1000 minutos Para Vodafone Albânia e 100 minutos Para números móveis e fixos na Bolívia, Chile, Equador, Egito, Filipinas, Sri Lanka, Nigéria, Turquia e Venezuela, bem como números fixos no Brasil.

Como mencionado, A promoção com preço bloqueado por 24 meses é ativada automaticamente somente se, no momento da ativação na loja, o cliente anterior escolheu o Smart Pay como forma de pagamento (débito automático no cartão de crédito ou conta corrente), ou se ativado em Convergência com o cálculo do custo mensal da linha móvel na fatura Vodafone fixo.

o cliente Pode ainda optar por ativar a versão Winback do Vodafone Silver por 9,99€ por mês com encargos no saldo restantemas neste caso Você não poderá bloquear a mensalidade por 24 meses.

Para verificar a existência real do preço bloqueado de 24 meses, é recomendável perguntar, como sempre Resumo do contrato do show que deseja ativar, conforme exigido pelos últimos regulamentos.

Como a promoção está vinculada à ativação com tarifa na forma de pagamento automático Smart Pay ou na conta do telefone fixo, A taxa bloqueada de 24 meses expirará se você alterar sua forma de pagamento para debitar o crédito restante.

Foi notado que Nas lojas Vodafone Silver, € 9,99 por mês (mesmo com preço bloqueado de 24 meses) também disponível na versão ataque ao operador Para quem precisa Mobilidade Do número (MNP) de alguns operadores, com Giga pacote diferente. Neste caso, se você vier Da Iliad, Fastweb e alguns operadores virtuaisserá o show 200 GB (pagamento inteligente) ou 150 GB (saldo restante) de tráfego de dados.

Mais detalhes sobre a oferta

Em geral, com as ofertas da Vodafone, Minutos e SMS ilimitados incluídos no pacote são válidos de acordo com os princípios de boa fé e justiça.

No que diz respeito ao tráfego de dados, se o cliente consumir todos os gigabytes durante o mês, A conexão com a Internet é bloqueada automaticamente.

Conforme exigido por lei, o giga incluído no método também pode ser usado pontos de atração Sem custos adicionais, enquanto os não utilizados no final do mês não podem ser acumulados com os pagos na próxima renovação.

em Roaming na União Europeia (e neste momento também no Reino Unido) É possível utilizar minutos e SMS nas mesmas condições nacionais, sendo que para navegar na Internet existe um GB máximo mensal, calculado pela fórmula aplicável.

Com Vodafone Silver, são Incluído gratuitamente Também alguns serviços adicionais, como Ouvindo a secretária eletrônica, serviço sob demanda Me ligue e convoqueContinuidade do serviço, serviço de retorno de SMS e verificação de créditotudo para permitir que o cliente não pague nenhum custo adicional.

Nos novos cartões SIM da Vodafone, o tarifário básico está sempre pré-ativado vodafone 25 novoque inclui também o serviço Passaporte Inteligente + Em países de roaming fora da UE apenas se usado.

com Passaporte Inteligente +ao custo de 3 euros por dia Você pode obter 60 minutos (30 minutos e 30 minutos) e 500 MB de tráfego de dados por dia na Suíça, Turquia, Albânia, Mônaco, San Marino e EUA. Para outros países, estão disponíveis diferentes pacotes que custam 6€.

Por fim, devemos lembrar que nas lojas físicas os novos clientes também podem ativar serviços opcionais Vodafone Club por 3,99€ por mês (em alguns casos 0,99€ no primeiro mês) e/ou Rete Sicura 2.0 por € 1,99 por mês.

Junte-se ao canal Telegram da mondomobileweb gratuitamente Para se manter atualizado com as últimas notícias de telefonia.

Siga-nos também no notícias do GoogleE FacebookE Twitter E Instagram. Compartilhe suas opiniões ou experiências nos comentários.