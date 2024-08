Iron, o superciclo de aumento de preços acabou. Crise imobiliária chinesa custa US$ 100 bilhões às mineradoras

Milão – O declínio dos preços do ferro devido ao abrandamento económico chinês está a preocupar os grandes mineiros, que até agora sofreram uma reação negativa de um capital de cerca de 100 mil milhões de dólares.

Calcule isso BHP, Rio Tinto, Vale e Fortescue – Calculado Tempos Financeiros – Pagaram o preço da crise imobiliária chinesa, que levou a uma diminuição da procura de aço e às repercussões associadas na sua principal componente, que é o minério de ferro. Os seus preços atingiram o nível mais baixo em dois anos, caindo mais de um terço desde o início do ano.

O jornal City, por exemplo, informou que o minério de ferro com entrega prevista na cidade chinesa de Qingdao, com base em dados da Argus, caiu para US$ 92,2 por tonelada, o preço mais baixo desde novembro de 2022 e Abaixo do limite de US$ 100, abaixo do qual a produção de alto custo começa a se tornar não lucrativa.

De acordo com minha opinião Bloomberg, Estamos em um ponto final histórico: O minério de ferro é a commodity que – desde meados da década de 1990 – mais se beneficiou do boom econômico chinês com um valor que aumentou praticamente dez vezes, com o surgimento dos bilionários australianos, com o surgimento dos gigantes de Wall Street. E agora, tal como a China criou, a China está a desmantelar.

Não ajuda os investidores do setor a ler as palavras de Hu Wangming, presidente da Baowu Steel, o maior produtor mundial de aço, que alertou na semana passada: Segundo ele, o setor enfrenta um “inverno mais longo, mais frio e mais difícil” do que as crises de mercado anteriores de 2008 e 2015. .

Isto não significa que a extracção de petróleo bruto, especialmente na Austrália e no Brasil, onde é feita a baixo custo, ainda seja muito lucrativa. As exportações destas bacias continuaram a taxas recordes nos últimos meses. De acordo com fontes internas, o mercado está tão concentrado e bem abastecido de petróleo que os produtores – algo como a OPEP+ no mundo do petróleo – Serão capazes de ajustar o volume que fornecem ao mercado para evitar que os preços caiam demasiado acentuadamente.

Além disso, grandes pools de mineração também tiveram que lidar com outra reação negativa, Ou seja, a diminuição do cobre. É verdade que o metal vermelho atingiu níveis históricos na Primavera, a 9.100 dólares por tonelada, impulsionado por um frenesim de utilização em sectores fronteiriços, como baterias de automóveis eléctricos e produção renovável. Mas desde esse pico o seu valor caiu um quinto, novamente devido à fraca procura chinesa.

Então é tudo uma questão de visão do dragão, O ritmo de construção no sector da habitação caiu um quarto no primeiro semestre do ano, exacerbando as descidas de dois dígitos que caracterizaram os últimos dois anos. As siderúrgicas chinesas possuem uma abundância de metais de construção, o que as obriga a cortar a produção para aumentar os preços e sobreviver. De acordo com a Steelhome, a BHP e a Vale extraíram quantidades recordes de minério de ferro no primeiro semestre de 2024, e as commodities a granel estão se acumulando nos portos chineses, com os estoques aumentando 28% em relação ao ano passado. O especialista Xining Yao previu pé É difícil prever uma melhoria na procura de aço por parte do sector imobiliário durante os próximos 12 meses. “Muitas siderúrgicas terão de reduzir a produção até que a indústria atinja um maior equilíbrio”, portanto “ainda há espaço para o preço do minério de ferro cair para 90 dólares por tonelada”.