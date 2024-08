Espanha e Portugal esquecem a crise. E agora são eles que mais crescem

o’Europa Crescerá a uma velocidade dupla em 2024, mas a surpresa será quais os países que avançarão mais rapidamente.



Espanha e Portugal Eles parecem destinados à liderança Recuperação da UEsubvertendo finalmente a sua posição na base da economia do Velho Continente.

dados sobre PIB 2023 As perspectivas para este ano são claras: ambos os países deixaram décadas para trás calamidade E dívidas altas, focando em uma delas O crescimento é de cerca de 2% Isto faz com que a Alemanha em estado de recessão pareça insignificante em comparação com a França, que acaba de entrar no clube dos países sujeitos a violações da União Europeia devido a défices excessivos.

UM Recuperação do setor do turismo Após a crise pandémica, a menor dependência do abastecimento energético russo em comparação com outros países da UE – como a Alemanha – e uma gestão mais cautelosa da dívida nacional ajudaram Espanha e Portugal a mudar de rumo. o Economia espanhola e portuguesade acordo com as últimas previsões da Comissão Europeia, crescerá numa percentagem sequencial 2,1% e 1,7% Em 2024, depois de encerrar o ano de 2023 com um desempenho brilhante equivalente a uma recuperação superior a 2%.

Com os spreads das obrigações permanecendo largamente sob controlo e as expectativas dos outros Cortes nas taxas de juros pelo Banco Central EuropeuA dinâmica de Espanha e Portugal ainda poderá melhorar. Os analistas concordam que os países do sul da Europa, que quase levaram ao desmantelamento do euro durante a crise financeira de 2012, são agora os motores da região. Os exemplos de Madrid e Lisboa parecem confirmar isto.

O milagre económico em Espanha

Os últimos acontecimentos e dados macroeconómicos atestam esta excelente situação A saúde da economia espanhola: O país evitou entrar nas medidas de défice excessivo da UE, visando-o Reduzindo o déficit para 3% Até 2024.

Este plano é apoiado por um crescimento económico superior ao esperado. Estima-se que seja de 2,5% este anoDepois que a economia superou as expectativas e apresentou recuperação de 0,8% no primeiro trimestre de 2024.

De acordo com o relatório Previsões económicas da zona euro para o terceiro trimestre Publicado recentemente pela S&P Global, Madrid não destaca apenas a normalização pós-pandemia da economia Turismomas também em constante expansão da produção industrial.

“Ano passado, Gastos do consumidor Foi o principal motor do crescimento, acrescentando 1 ponto percentual ao aumento de 2,5 pontos percentuais do PIB espanhol. declínio Preços de energia mais precoces e mais elevados Em comparação com outras grandes economias da zona euro, o apoio das medidas governamentais explica, em parte, a recuperação mais forte dos gastos dos consumidores.ele escreveu o bilhete.

Os analistas também apontaram que A dívida das famílias espanholas diminuiu Actualmente, não estão mais endividados do que os seus homólogos alemães, com um rácio dívida/rendimento de 85%, em comparação com 128% em 2012.

Excelente reinício dos serviços, reforma fiscal que favoreceu o aumento das receitas através da tributação dos ricos, uma Mistura energética vencedora Não depender excessivamente do gás russo são estes factores de sucesso, além das medidas governamentais em nome dos cidadãos mais vulneráveis.

Na terça-feira passada, o governo espanhol aprovou uma Um pacote de ajuda para combater a inflação Vale quase 3 mil milhões de euros, o que inclui medidas como cortes no imposto sobre o rendimento para trabalhadores com salário mínimo e Extensão de IVA zero Em bens como alimentos.

Estas medidas deverão estimular a procura e o consumo e promover o crescimento económico. Para 2025, a União Europeia planeia PIB em +1,9% em Espanha.

A vingança de Portugal

Depois de fechar 2023 com A.J Crescimento de 2,3%o Portugal Prevê-se também que registe uma recuperação notável em 2024. A Comissão Europeia prevê um aumento de 1,7% do PIB para este ano, com um desempenho ainda melhor em 2025 (+1,9%).

Além disso, em 2023 Dívida pública diminuiu Menos de 100% do PIB (era 98,7%) e registou-se um nível elevado Superávit orçamentárioEste é o nível mais elevado alcançado desde a queda da ditadura em 1974.

Nas suas previsões, a Comissão da União Europeia enfatizou a evolução positiva das finanças públicas portuguesas. A estimativa é uma proporção Redução contínua da dívida pública/PIBembora em ritmo mais lento. “Os excedentes esperados do saldo primário e o spread positivo da taxa de crescimento dos juros deverão reduzir o rácio para 95,6% em 2024 e 91,5% em 2025.”lemos no documento da União Europeia.

Análises de especialistas indicam isso Economia portuguesa Testemunhe um momento de ouro, obrigado exportações e outros Turismo Que bateu todos os recordes: 2023 foi o melhor ano da história, recebendo mais de 30 milhões de visitantes e receitas que ascenderam a 25 mil milhões de euros.

Não só isso, nos nove anos que esteve no governo, o Presidente socialista Costa destacou-se pela sua disponibilidade para o fazer. Conter gastos públicos E mantenha sempre as contas equilibradas para cumprir os requisitos europeus. O rigor orçamental, que só foi interrompido durante a pandemia para fazer face a despesas extraordinárias durante a emergência sanitária, melhorou a imagem do país, que agora é… É altamente considerado pelas agências de classificação internacionais E pelas instituições da União Europeia.

Porém, a moeda tem seu lado negativo. Obsessão por mim Superávit orçamentário Foi corroído Poder de compra da classe média Andre Freire, cientista político do Instituto da Universidade de Lisboa, comentou a qualidade dos serviços públicos.

Aconteceu nos últimos dois anos Protestos em andamento Sobre a deterioração dos cuidados de saúde e da educação, bem como sobre reclamações sobre a falta de investimento público, que os líderes governamentais esperam agora compensar com fundos da Próxima Geração UE.

lá Ponto de viragem económico português Já começou, mas ainda há muitos desafios económicos a enfrentar.