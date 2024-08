Como muda o salário, categoria por categoria

O termo técnico utilizado é “privacidade”. A essência é mais dinheiro no contracheque no final do mês. Aqueles que o recebem, muitas vezes fora das negociações com os sindicatos, são algumas categorias de funcionários públicos considerados mais merecedores devido às situações difíceis em que se encontram a trabalhar. Dos enfermeiros aos agentes da polícia, e agora ao pessoal administrativo que trabalha nas prisões, a remuneração “específica” tornou-se uma componente cada vez mais importante da remuneração. Este último caso é especificamente o dos funcionários administrativos do Ministério da Justiça que trabalham em instituições penais. Com a alteração do decreto prisional que passou despercebida, foi introduzido, a partir de 1 de janeiro do próximo ano, um subsídio “específico” de entre 100 e 200 euros no total por mês, dependendo da categoria a que pertencem (100 euros para operadores, 150 euros ). 200€ para assistentes e 200€ para funcionários. Será pago a 3.400 funcionários que trabalham em instituições penais por um período de treze meses e vale muito mais do que os 160 euros (aos quais se juntará este prémio, entre outras coisas) prometidos pela renovação do contrato de trabalho no centro cargos da Aran (a agência que lida com os sindicatos estão em negociação).

Como mencionado, este não é um caso isolado. Para o sector da segurança e defesa, que inclui a polícia, a gendarmaria, a polícia financeira, o exército, a marinha e a força aérea, a última lei orçamental atribuiu 30 milhões para este ano e o próximo, e 36 milhões a partir de 2026. Para financiar um “específico” subsídio para todos os homens e mulheres que usam uniforme militar. Graças a estes recursos adicionais que serão adicionados aos aumentos contratuais, segundo cálculos da Função Pública, a partir do próximo ano, os funcionários do setor da defesa e segurança receberão uma média total de 195 euros por mês nos seus salários. Verificações de folha de pagamento. Mas os trabalhadores do sector da saúde também beneficiaram dos aumentos de “verão”. Na lei orçamental do ano passado, o governo aumentou o subsídio “definido” para os enfermeiros, duplicando-o efectivamente de 100 para 200 euros por mês. Com o decreto de Junho que aboliu as listas de espera, foi também imposto um “imposto fixo” de 15% sobre horas extraordinárias para médicos e enfermeiros. No final de julho, a Agência Fiscal emitiu uma circular operacional permitindo-lhe beneficiar imediatamente de benefícios fiscais. São medidas através das quais o governo tenta superar as dificuldades enfrentadas por alguns setores da administração pública. O caso das enfermeiras é o mais famoso e marcante. Segundo o Conselho de Contas, o seu número é tão pequeno, pelo menos 65 mil estão desaparecidos, e são tão difíceis de encontrar que muitos estão a deslocar-se para o exterior, de Cuba para a Índia. O problema reside também na retenção dos que estão no serviço, cada vez mais atraídos por ofertas económicas mais vantajosas e por melhores condições de vida no estrangeiro. Mas outros sectores também estão a sofrer. Uma delas é especificamente a justiça. A escassez de pessoal nos tribunais é agora considerada significativa.

O défice médio é de cerca de 30%, o que significa que um em cada três trabalhadores está ausente. Na abertura do ano judicial, vários presidentes dos Tribunais da Relação deram um grito de alarme, revelando como mesmo os que estão no serviço procuram agora uma saída, participando cada vez mais nos concursos públicos anunciados por outras administrações, para iniciar o processo judicial. ano. Com a Receita Federal e o INPS. Neste momento, como mencionado, o governo está a tentar impedir a “fuga” de alguns cargos públicos, introduzindo alguns aumentos imediatos ou incentivos fiscais, como no caso dos enfermeiros. Esta é uma estratégia financeiramente sensata. Aumentar os salários de algumas dezenas de milhares de funcionários do sector público custaria algumas dezenas de milhões de euros. Um aumento geral de apenas 0,5%, alargado a todos os funcionários do sector público, custaria mil milhões de euros. Mas é uma estratégia que, em certa medida, corre o risco de criar descontentamento dentro dos próprios departamentos. Os sindicatos, por exemplo, já pedem que os até 200 euros garantidos aos trabalhadores prisionais sejam alargados a todos os funcionários da justiça. Mas a questão pode ser diferente. Mais do que um simples aumento salarial, a exigência vinda do setor público é um plano de emprego excecional, da justiça aos hospitais, que vá além da simples substituição de funcionários reformados e permita reduzir a carga de trabalho e melhorar as condições de vida.