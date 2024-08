Alerta de fraude, cada vez mais difundido: é um golpe para os motoristas

Cada vez mais motoristas são vítimas de um golpe que se torna muito preocupante: vamos ver juntos como evitá-lo

Quando você está na estrada com seu carro, fica claro que você deve dirigir com segurança, respeitar todas as regras da legislação rodoviária e ficar de olhos bem abertos, pois os perigos estão sempre ao virar da esquina. Além daqueles resultantes de possíveis obstáculos no caminho ou devido a más condições climáticas Também existem riscos associados a fraudes. Não é por acaso que, nos últimos anos, cada vez mais motoristas foram vítimas de golpes bem planejados por criminosos.

Uma dessas operações é o golpe que no Reino Unido assumiu o nome de “crashing for cash”, ou seja, o comportamento em que… Leva à colisão com outros carros Para lucrar com sinistros fraudulentos de seguros. Segundo a Allianz, parece que este comportamento criminoso aumentou sessenta vezes em 2023, e que esta prática está agora generalizada em Londres.

Em especial, os golpistas atuam na zona sul da capital, onde ocorreram 42% dos incidentes relatados na cidade. Em Wallington – localizada no bairro de Sutton, no sul de Londres – a situação tornou-se tão preocupante que os moradores criaram um grupo de WhatsApp para compartilhar relatos.

Alarme de fraude automotiva Existe um grande risco: é preciso ter muito cuidado

Ros Caramat faz parte deste grupo e é uma das vítimas do “Hit the Money”. Em maio do ano passado, a senhora de 65 anos estava num cruzamento com o seu Hyundai i20, com a intenção de virar à direita na estrada principal. “Fiquei surpreso quando vi um motociclista à minha direita que havia parado o trânsito e acenava para eu atravessar a rua“Ele disse para Autokar.”Depois de me certificar de que a estrada à minha esquerda estava desimpedida e enquanto eu estava me afastando, uma segunda motocicleta a ultrapassou e colidiu com a lateral do meu carro.“.

Comportamento puramente intencional para esse fim. Ao se comparar com outros membros do chat, a mulher de 65 anos descobriu que os golpistas têm como alvo principalmente mulheres mais velhas. Ross Karamath explica que a maioria deles usa essa prática para reivindicar indenização por danos pessoais e Ganhe algum dinheiro Aos infelizes que preferem encerrar o assunto imediatamente para evitar maiores problemas.

De acordo com o Insurance Fraud Bureau (IFB), entre 2021 e 2023, até 2.250 motoristas em Londres foram vítimas de motociclistas que queriam dinheiro. Como ouvimos sobre isso de vez em quando Golpes desse tipo também ocorrem na Itália É bom ter em mente o que fazer para evitar ser vítima desses golpistas.

Na verdade, você deve prestar muita atenção a comportamentos incomuns ao dirigir e prestar atenção especial nos cruzamentos. Além disso, uma vez feito o dano, é importante tirar fotos da motocicleta do suspeito de fraude e do seu veículo. Também é importante verificar as testemunhas que presenciaram o acidente e as câmeras de vigilância próximas. Se houver suspeita óbvia, entre em contato com a polícia.