Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 20 de agosto de 2024

As ações bancárias sempre permanecem em destaque. Em geral, as acções do sector petrolífero diminuíram. O preço do Bitcoin se aproximou de US$ 60.500

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Quedas parciais foram registradas. 14h20 Ftsimibe Perdeu 0,29% para 33.171 pontos, após oscilar entre a mínima de 33.169 pontos e a máxima de 33.461 pontos. E ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações Perdeu 0,27% mais marca para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,02%), enquanto Índice FTSE Itália Star Diminuiu 0,344%. o Bitcoin Chegou perto de US$ 60.500 (pouco mais de € 54.500). o Spread de títulos Btp Está acima de 135 pontos, com o rendimento do BTP de 10 anos confirmado acima de 3,6%. o’euro Perto de US$ 1,11. o Títulos do setor bancário Eles sempre ficam no centro das atenções. Entonação negativa l unicrédito (-1,57% para 36.095€). Em geral, as acções do sector petrolífero diminuíramApesar do regresso do preço do petróleo bruto em Nova Iorque (o contrato expira em outubro de 2024) para 74,5 dólares por barril. Onde você está? Registando uma descida de 0,63% para 14.526 euros. Desempenho também negativo para Saipem (-1,99% para 2,02€) e Tenaris (-1,17% para 12,7€).



