Entretenimento: Série mais aguardada de 2024

O ano de 2023 ficará para a história como o ano em que Hollywood fechou devido às primeiras greves da indústria em 63 anos. A greve dos atores do SAG-AFTRA e a greve dos roteiristas do WGA pressionaram a produção de muitos dos nossos programas de televisão favoritos, causando grandes atrasos e retrocessos.

Entre as séries que estavam programadas para estrear em 2024, mas foram adiadas para 2025, estão as populares séries da HBO e Max The White Lotus, Euphoria e The Last of Us.

Apesar da paralisação da produção que durou vários meses, ainda haverá muitas séries de TV para nos manter ocupados no próximo ano. Aqui estão algumas das coisas que mal podemos esperar para ver no próximo ano.

Irmãos do sol

Data de lançamento: 4 de janeiro

Onde assistir: Netflix

A vencedora do Oscar Michelle Yeoh retorna às nossas telas nesta nova série hilariante sobre uma família criminosa taiwanesa-americana que se torna alvo de um inimigo misterioso.

Yeoh interpreta Ellen, a líder secreta de uma família criminosa que vive em Los Angeles com seu desavisado filho Bruce. A vida aparentemente normal deles é destruída quando o pai de Bruce é assassinado em Taipei, e seu irmão Charles, um assassino altamente qualificado, chega a Los Angeles para proteger a família.

Membros Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo Apreciaremos o retorno de Yeoh aos holofotes nesta série tensa que combina comédia, ação e drama familiar.

Verdadeiro Detetive: País Noturno

Data de lançamento: 14 de janeiro

Onde assistir: HBO, Max

A antologia policial da HBO retorna para uma nova temporada, desta vez ambientada em um inverno gelado do Alasca, com a detetive titular: Jodie Foster. A série está cheia de “ovos de Páscoa”, alguns dos quais remetem a uma das maiores influências da série. Silêncio dos Inocentese outras temporadas anteriores, esta nova temporada já está entusiasmando os espectadores.

True Detective: Night Country gira em torno de dois detetives: Liz Danvers, interpretada por Jodie Foster, e a boxeadora profissional Callie Reese, interpretada por Evangeline Navarro. Tentando resolver o caso de oito pesquisadores desaparecidos do Ártico, as duas mulheres descobrirão alguns segredos sobre a Terra da Noite e enfrentarão duras verdades sobre si mesmas.

Avatar: O Último Mestre do Ar

Data de lançamento: 22 de fevereiro

Onde assistir streaming: Netflix

A empresa de streaming online Netflix está sob pressão: faltam apenas algumas semanas para lançar a adaptação live-action de “Avatar: O Último Mestre do Ar”, uma das séries animadas mais populares de todos os tempos.

A base de fãs dedicada à série pode ser bastante dura, e muitos fãs ficaram desapontados com a adaptação cinematográfica dirigida por M. Night Shyamalan, que foi lançada em 2010 e foi um fracasso de bilheteria.

O novo programa de TV toma algumas liberdades com o material original, em termos de história, mas também de apresentação: o trailer mostrou ótimos efeitos especiais e figurinos elaborados que poderiam tornar esta adaptação uma coisa real.

Ao longo de oito episódios de uma hora, a série segue Aang, o último dominador de ar, enquanto ele navega em um mundo atacado pela Nação do Fogo. Com a ajuda de seus amigos, Aang treina para cumprir seu destino como Mestre dos Quatro Elementos.

Problema 3 corpo

Data de lançamento: 21 de março

Onde assistir streaming: Netflix

Baseado na popular trilogia de livros de ficção científica do autor chinês Liu Cixin, “The Three Body Problem” é o novo projeto dos criadores de “Game of Thrones” vencedores do Emmy, David Benioff e D. B. Weiss. A série tem recebido muita atenção desde que a Netflix a anunciou, há quatro anos.

Conta a história do primeiro encontro da humanidade com uma civilização alienígena à beira do colapso, preparando-se para invadir a Terra. De acordo com a sinopse oficial da Netflix: “Uma decisão fatídica tomada por uma jovem na China dos anos 1960 tem consequências no espaço e no tempo, impactando em última análise um grupo de cientistas brilhantes no presente, à medida que as leis da natureza se desenrolam diante de seus olhos, cinco ex-colegas. unam-se para um confronto ainda maior na história da humanidade.

Este é um grande teste para Benioff e Weiss, e seu primeiro grande projeto desde o encerramento de “GOT”. Eles serão capazes de se livrar desse final crítico e produzir outra série icônica? Nós definitivamente iremos intervir.

Ele cai

Data de lançamento: 12 de abril

Onde assistir ao vivo: Amazon Prime

Enquanto o público aguarda a segunda temporada de “The Last of Us”, mais uma importante série do mundo dos videogames está prestes a chegar às telinhas. “Fallout” é um drama pós-apocalíptico inspirado em um dos videogames mais populares de todos os tempos, que imagina o mundo após a guerra nuclear.

Ambientado 200 anos após a destruição do planeta, a série segue Lucy (Ella Purnell), moradora de um luxuoso bunker subterrâneo, enquanto ela sai do bunker para ver como é a vida na superfície.

A série também é estrelada por Kyle MacLachlan de “Twin Peaks” como o pai de Lucy e Walton Goggins (“The Shield”, “The Righteous Gemstones”) como um caçador de recompensas desfigurado chamado The Ghoul.

3ª temporada de Bridgerton

Data de lançamento: 16 de maio/13 de junho

Onde assistir streaming: Netflix

Caros leitores, sua paciência foi recompensada. Bridgerton está de volta para mais aventura e romance na 3ª temporada, que se concentra na vida amorosa de Lady Whistledown.

A terceira temporada de Bridgerton será dividida em duas partes, e os primeiros quatro episódios estrearão na Netflix em 16 de maio. A história se concentra no romance entre Penelope Featherington (também conhecida como Lady Whistledown) e Colin Bridgerton.

Penelope, de Nicola Coghlan, tem sido a favorita dos espectadores desde o início da série e os fãs estão ansiosos para ver como a história de amor entre Lady Whistledown e Colin será contada.

Simpatizante

Data de lançamento: TBD 2024

Onde assistir: HBO e Max

Baseado no romance homônimo de Viet Thanh Nguyen, vencedor do Prêmio Pulitzer, “The Sympathizer” é um thriller de espionagem que narra satiricamente as lutas de identidade de um espião comunista meio francês e meio vietnamita durante os últimos dias do Vietnã e após sua partida. . Reassentamento nos Estados Unidos.

A minissérie é estrelada por Hoa Xuande (da série live-action da Netflix “Cowboy Bebop”) no papel-título, ao lado das estrelas de Hollywood Sandra Oh e Robert Downey Jr. Produzido pelo famoso diretor sul-coreano Park Chan-wook_(Oldboy_ a empregada).

Park é produtor executivo da série e também dirigiu três episódios. Os fãs se perguntam o quão paciente foram sua visão e estilo com a história convincente do fim da Guerra do Vietnã, da perspectiva vietnamita. No mínimo, vale a pena assistir a série pelas intermináveis ​​​​e hilariantes mudanças de figurino de Downey Jr.

Jogo de lula 2ª temporada

Data de lançamento: 2024

Onde assistir streaming: Netflix

A série extremamente popular sobre um jogo distópico em que os jogadores arriscam tudo retornará este ano com uma segunda temporada, embora a data oficial de lançamento ainda não tenha sido confirmada.

Squid Game rapidamente se tornou a série de TV mais assistida da história da Netflix. Devido ao seu sucesso, a segunda temporada foi produzida com um orçamento muito maior e muitos personagens da primeira temporada retornarão para a próxima edição.

Na segunda temporada, os telespectadores encontram o protagonista, Ji Hoon, em busca de vingança pelo sofrimento que sofreu na primeira temporada.

Segunda temporada de quarta-feira

Data de lançamento: 2024

Onde assistir streaming: Netflix

Falando em sucessos inesperados, “Wed Wednesday” da Netflix está de volta para sua segunda temporada, que deve chegar à plataforma de streaming em 2024.

Jenna Ortega voltará a jogar na quarta-feira, mas não haverá jogo por amor na nova temporada. Catherine Zeta-Jones e Luis Guzman retornam como Gomez e Morticia Addams, e o elenco confirmou que outro membro da Família Addams fará sua estreia na segunda temporada, embora ainda não saibamos quem é.

Casa do Dragão 2ª temporada

Data de lançamento: verão de 2024

Onde assistir via streaming: HBO ou Max

O spin-off de sucesso de “Game of Thrones” retornará para uma segunda temporada no próximo ano. O trailer nos dá um vislumbre da guerra brutal que está por vir, enquanto todos os personagens principais se preparam para montar seus dragões na batalha. Na verdade, a maior parte do elenco estará presente.

Esta temporada se concentra na Dança dos Dragões, a sangrenta guerra civil que destrói o Reino Targaryen. “Muitos morrerão”, segundo teaser divulgado pela HBO no início de dezembro.

A série foi filmada durante o verão, e a segunda temporada de “House of the Dragon” está programada para estrear no verão de 2024.

Duna: Profecia

Data de lançamento: outono de 2024

Onde assistir streaming: HBO e Max

Os fãs de Duna tiveram que ser pacientes, já que o sucesso de bilheteria de Denis Villeneuve despertou seu apetite em 2021, prometendo um futuro repleto de novas histórias épicas de ficção científica de Arrakis.

Essa paciência finalmente valerá a pena no próximo ano.

Além da chegada do segundo capítulo da trilogia cinematográfica de Villeneuve em março, a nova minissérie sobre o Universo Duna está confirmada para lançamento no final de 2024.

“Duna: Profecia” se passa 10 mil anos antes dos acontecimentos do romance “Duna”, de 1965, no qual o filme de Villeneuve se baseia. Segue as irmãs Valya e Tula Harkonnen em sua busca para garantir o futuro da galáxia e encontrar a misteriosa seita conhecida como Bene Gesserit.

Yellowstone, segunda parte da quinta temporada

Data de lançamento: novembro de 2024

Onde assistir via streaming: Paramount+ ou SkyShowtime

A bem-sucedida série americana sobre a família Dutton de Montana e sua fazenda em Yellowstone, a maior do estado, terminará no próximo ano com a segunda parte da quinta temporada.

No final do primeiro filme, o patriarca John Dutton (interpretado por Kevin Costner, que este ano ganhou um Globo de Ouro de Melhor Ator) se viu em uma situação difícil: sua herança estava em risco porque seu gado estava ameaçado por doenças.

Os episódios finais da série concluirão a história de cada personagem e resolverão a intensa rivalidade entre os irmãos Beth e Jimmy Dutton no que promete ser um confronto dramático.