Raimundo Todaro e Francesca Tocca, como pais, nunca quiseram um final assim: “Nossa filha estava sofrendo…”

Raimundo Todaro e Francesca Tocca e o medo pela filha. Eles não queriam vê-la sofrer.

Ambos são dois Profissionais tremendosmuito querido pelo público em geral, Raymondo Todaro E Francesca Tocca. Depois de trabalhar por muitos anos no tribunal Millie Carlucci Como professor A Dançando com as estrelas Eu sempre cooperei com ela O cantor mascaradoRay saiu para pousar nele Conjunto de mídia. Em particular, ele concordou em fazer isso com Maria De Filippi.

Francesca Em vez disso, com A rainha indiscutível da televisão italiana, vêm cooperando há algum tempo. Isto é justamente com a cumplicidade da viúva Costanzo Naquela segunda-feira Eles estão juntos novamente. Na verdade, vamos lembrar que O casal se separou há algum tempo Enquanto isso, os dois tiveram outros supostos relacionamentos, e ela em particular teve um relacionamento com a dançarina Valentin Dumitru.

para Raimundo Foi sussurrado em vez do relacionamento com Elisa Isoardique dançou com ele Programa de dança Ray OnoMas isso foi tudo Ele foi imediatamente rejeitado por ambos. O fato é que ele também foi pego em companhia Sra.. Mas hoje é segunda-feira Eles se tornaram um casal novamente.

Apesar disso, muitas vezes há rumores sobre um Uma nova crise entre eles. Desde que um deles não esteja presente em A Vídeo ou de uma cena para outra Ver em socialEssa fofoca se espalha como um incêndio. Ambos possuíam, sem dúvida, uma personalidade forte e femininista, principalmente ela, como ele mesmo revelou Todaroeu Ela fica com raiva E De repente, levantando-se da cadeiraMesmo em um lugar público.

Raimundo Todaro e Francesca Tocca, o amor de uma vida

Eles se conhecem desde que eram crianças Eles começaram a dançar juntos. Contudo é Só mais tarde Eles são Noivo e depois casado. eles também Os pais da pequena Yasminecom o qual ela estava obviamente feliz Vendo minha mãe e meu pai voltando E viver como um novamente Família muito próxima.

No entanto, como eles próprios disseram em Sala de estar de Silvia Tuvaneno SeparaçãoDuração Dois anosEra um passo que precisava ser dado. neste ponto Eles não falam mais um com o outroSabendo que eles se amavam tanto, eles tiveram que fazer isso Dê a si mesmo uma nova chancetenta Fique longe por um tempo Para nos entendermos e talvez Encontrar de novo. Se o fizerem, é sobretudo para seu próprio benefício criatura. Eles não queriam verExibições.

“…nossa filha estava sofrendo”, palavras que não passam despercebidas

“Yasmine estava com dorEle revelou que não foi fácil Madre Franciscaque também decidiu que O filho deles Ele fez-lhes um Eu absolutamente amo o estádio. A dançarina não descartou que um dia possa fazer isso Foi decidido expandir a famíliaDoe um Irmã ou irmão mais novo Para o pequeno em casa. De qualquer forma agora A hora de fazer isso ainda não chegou.

Certamente agora que amigos Até fechou as portas Temporada de TV 2023/2024O casal também terá mais tempo para ficar junto Razões para ação. Na verdade, eles estão mais ativos do que nunca Academia de Dança Todaro. Resumindo, também existem oportunidades de conhecer pessoas de toda a Itália Treinador Amesi Eles não são poucos. E faça isso junto com ele Francesca Será mais bonito e emocionante.