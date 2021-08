Parte da recompensa da criptomoeda

sabe-se que Lionel Messi junta-se ao Paris Saint-Germain Depois que o Barcelona admitiu que não poderia mais pagar um acordo contratual de cinco anos com o jogador. Messi venceu Prêmio FIFA de Jogador do Ano e Chuteira de Ouro Europeia Ele foi o artilheiro do continente seis vezes cada, e deixou o Barcelona depois de duas décadas no clube catalão, o que contribuiu para suas vitórias. 672 gols e 34 troféus subir ao céu. Messi assinado Um contrato de dois anos com o PSG, com opção por um terceiro, que lhe renderá um salário anual de € 41 milhões mais bónus e um bónus de assinatura de € 30 milhões.

O pacote de inscrição preparado pelo Paris Saint-Germain inclui PSG Fan Tokens. Esses são os tokens criptográficos que o PSG lançou pela primeira vez há mais de um ano com a plataforma de criptografia Socios.com e principalmente dedicados a seus fãs. O Paris Saint-Germain disse que o movimento para empurrar o argentino de 34 anos para a criptomoeda Isso posiciona o clube como uma das “marcas esportivas líderes e inovadoras do mundo”. Mark ArmstrongO Diretor de Parcerias do PSG explicou que a adoção em dólares do Socios.com e do PSG Fan Tokens permitirá que o clube se envolva com um novo público global e crie um fluxo de receita digital significativo.

O Manchester City lançou seu ícone de torcedor em março usando a mesma tecnologia e o Inter fez o mesmo. Uma nota do Socios diz: “O Inter anuncia uma nova parceria significativa com a Chiliz $ CHZ, fornecedora líder mundial de tecnologia de blockchain para a indústria de esportes e entretenimento. Por meio dessa parceria, o clube promoverá Fan Token $ INTER, que será lançado em breve no mercado. Socios.com, o novo parceiro global da Ilha Nerazzurri, se tornará um ponto de encontro digital para uma base de fãs em todo o mundo, Uma parceria que reflete o desejo do clube de criar uma experiência melhor para seus torcedores. Os códigos de fãs $ INTER criarão novas experiências para os fãs do Inter em todo o mundo, permitindo-lhes fazer parte de uma comunidade digital vibrante no Socios.com. Haverá infinitas oportunidades de participação no Socios.com para os detentores do INTER Fan Token, incluindo a chance de influenciar o clube em uma série de enquetes interessantes, interativas e divertidas que acontecerão a cada temporada.. Os fãs também terão acesso a conteúdo exclusivo relacionado ao clubeTeste suas habilidades e compita com outros fãs de todo o mundo em jogos, concursos e concursos relacionados, e concorra em classificações globais para ganhar experiências e prêmios VIP exclusivos ao vivo e digitais. ”

Socios.com é uma plataforma direta ao consumidor (D2C) que alavanca a tecnologia blockchain para fornecer às organizações e clubes esportivos líderes em todo o mundo as ferramentas para engajar suas bases de fãs globais.a. Mais de 40 grandes organizações desportivas uniram-se para lançar os seus ícones de adeptos, incluindo alguns dos mais importantes clubes de futebol europeus e as equipas nacionais de futebol da Argentina e Portugal, bem como numerosas equipas de F1, desportos desportivos e críquete. A empresa tem grandes planos de expansão para 2021: quase 1,2 milhão de fãs baixaram o aplicativo Socios.com e o rápido crescimento da empresa continuará graças a vários lançamentos de Fan Token com parceiros globais.