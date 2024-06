Após 10 anos, a série está pronta para uma nova aventura

Um evento imperdível para os fãs da série, Gomorrah: The Series depois de 10 anos, está pronta para subir aos céus. Mas desde quando?

Será transmitido no domingo, 2 de junho, às 21h15, na Sky Atlantic. Gomorra – Série: 10 anos depois. Este especial é dedicado a uma série difícil de esquecer. O agendamento também pode ser visto ao vivo no Now. A partir dessa data, a oferta especial estará disponível mediante solicitação. Mas vamos descobrir mais detalhes sobre isso.

Gomorra – a série: 10 anos, pronta para voltar

A primeira temporada da série Gomorra apareceu pela primeira vez no 6 de março de 2014. Uma série que conseguiu, em muito pouco tempo, escrever história no mundo da televisão italiana e conseguiu conquistar o mundo inteiro.

para Comemore dez anos Desde a primeira aparição, os atores que protagonizaram a série se reuniram para o especial “Gomorra – A Série: 10 Anos Depois”, especial que contará com todo o elenco original e terá estreia no domingo, 2 de junho, na Sky. Assim, o evento imperdível será às 21h15 no Sky Antico ou transmitido no Now.

A série Gomora consiste em 58 episódios e um filmeum projeto que conseguiu dar a volta ao mundo e que garantiu que as ruas dos subúrbios de Nápoles fossem conhecidas em todo o lado, local onde não faltaram inúmeras lutas pelo poder.

É uma história de cores muito sombrias, sem falta de personagens memoráveis ​​e um bom número deles Flutuações. Uma série que fez com que aquele subúrbio quase se tornasse um símbolo dos subúrbios do mundo inteiro.

Uma série tão querida na Itália e no exterior que já esteve duas vezes no pódio do New York Times Melhor série do ano. Também foi lançado um clipe exclusivo em que os quatro atores, personagens principais, relembram como foram escolhidos naquela época para esse papel que foi capaz de mudar suas vidas.

Foi Cattleya quem produziu a série de televisão Gomorrah baseada na ideia Roberto Saviano. Vários atores participaram do elenco, incluindo Marco D’Amore (Ciro di Marzio), Salvatore Esposito (Ginni Savastano), Fortunato Cerlino (Don Pietro), Maria Pia Calzone (Donna Emma), Ivana Lotito (Azzurra) e Cristina Donadio ( cianil). Arturo Moseli (Sangue Azul) e Fabio Di Caro (Mallammore).