Festival do Vinho do Douro e Porto

A primeira edição do Festival dos Vinhos do Douro e Porto realiza-se nos dias 17 e 18 de setembro, em Cambres, Lamego, para promover os vinhos e as quintas da região e oferecer “a combinação perfeita entre gastronomia e animação”.

Em declarações à Lusa no dia 9 de setembro, Diogo Márquez, responsável pela organização do evento, destacou a presença no festival de The Gipsy Kings, The Stranglers, Fafá de Belém, Pedro Abrunhosa, Irma e Sons do Douro. Segundo Diogo Márquez, “todos os amantes do vinho e da boa música que se reunirem nas margens do rio Douro deverão desfrutar de uma experiência sensorial única”.

Organizado em colaboração com a Câmara Municipal de Lamego, o Turismo do Porto e Norte e o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), o festival pretende também atrair estrangeiros “para virem descobrir os produtos das nossas terras, enriquecendo esta experiência com a colheita que ocorre neste período.”

O festival é promovido em vários países, incluindo Alemanha, Inglaterra e França.

Com uma programação pensada “para todos e para públicos de todas as idades, o espaço apresenta diferentes áreas de interesse, ativações de marcas e dois palcos principais, onde se apresentarão artistas nacionais e internacionais ao lado de produtores de vinho da região do Douro, chefs e especialistas”.

O primeiro palco é dedicado à música, com nomes como Gipsy Kings de Diego Baliardo, Fafá de Belém, Banda Filme Variações, Sons do Douro no dia 17 de setembro, Pedro Abronhosa, The Stranglers, Tiago Bettencourt e Irma no dia 18 de setembro.

A segunda fase centra-se na gastronomia e animação, e acolherá um “Teatro de Culinária” dirigido pelo Chef Miguel Castro e Silva, com demonstrações de “cozinha ao vivo”, provas de música e palestras.

JJ Fintem, Antonio Loureiro, Marlene Vieira, Catarina Nascimento, Thiago Bonito, José Guedes, Dirk Niepoort, Fernando Alvim e Miguel Gamero são alguns dos nomes que subirão ao palco no fim de semana de dias 17 e 18.

Além da programação de palcos principais, o Festival dos Vinhos do Douro e Porto oferece ao público outras experiências e atividades.

É o caso dos food trucks e winehouses característicos da zona: pequenas casas de madeira distribuídas de forma organizada pelo espaço, onde é possível provar, experimentar e comprar vinhos das mais diversas empresas da específica zona do Douro.

O festival é pensado para quem procura uma experiência “mais exclusiva e sofisticada”, contando com uma área de concessão, com bares exclusivos, zona de refeições exclusiva e acesso ao palco, por exemplo.

O festival realiza-se no porto comercial de Cambres, em Lamego, e os preços dos bilhetes variam entre os 30 e os 100 euros.

Com seis hectares, o festival tem capacidade para receber cerca de 20 mil pessoas por dia, além de mais de 100 produtores de vinho da região do Douro e mais de 10 chefs e especialistas.

Além disso, haverá estacionamento no local, permitindo que visitantes de municípios vizinhos também utilizem transporte gratuito. Para quem viaja de comboio, existe também a possibilidade de apanhar um barco para chegar à zona do festival.