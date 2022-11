Bertolaso ​​se despede de Speranza, Greta Thunberg e ONGs: Então, hoje…

– Eu não acho Frederico Rambini Anime-se lendo esta ótima (exagerada?) coluna, mas seu editorial de hoje é perfeito e descreve (completamente) o que escrevemos aqui alguns dias atrás. Os democratas dos EUA não podem afirmar que ‘A democracia está em perigo’ Sempre que as pessoas não votam neles. ler.

– “Na fronteira sul, onde os fluxos de imigração ilegal não param, os imigrantes legais votam republicano Porque sentem a necessidade de ordem e segurança.” Claro?

– Enrico Letta Sugerir ao PD ‘A esquerda é feita de governo’ Propõe-se a abertura Nossos clubes também são para não-membros.. Tudo o que ele escreve República, para ser lido aos paroquianos comuns. Enquanto isso, nos subúrbios com jornais enrolamos peixe e nem pensamos em ingressar nas seções do Partido Democrata sob tortura. O problema não está no horário de funcionamento dos clubes, mas sim nos assuntos. Nesse sentido, o Partido Democrata está de braços cruzados desde a época de Renzi.

– No clássico de ontem, um título perfeito para Corriere della Sera: “O Lácio faz pouco e Roma Nada.” Jogo Horrível.

– Mas eu me pergunto se eles estão lá ou se estão. Então: Hoje Elena Stancarelli chega República Um longo editorial acusando Salvini de usar a palavra “drogas” ou “drogas viciados” ao se referir a crianças que festa louca Eles ficam tontos. “Essas substâncias entram e saem de córregos que as tornam proibidas ou legais, dependendo do zeitgeist ou simplesmente da conveniência. Dizer ‘drogas’ é como usar o termo assassinato tanto para aqueles que estrangulam suas esposas quanto para aqueles que esmagam um mosquito contra um parede. É verdade, existem duas vidas. Mas isso não é a mesma coisa”. A ideia seria “fazer Muharram” Palavra “medicamento‘, usando termos diferentes. Como se mudar o léxico mudasse a essência. A habitual obsessão gradual em tornar a realidade menos contundente através da estrutura sintática: o trabalhador ambiental seria mais elegante que o varredor, mas ainda coletaria lixo.

– Fabuloso ‘ele é O que o Partido Democrata pensa de sua nomeação? Carlos Cottarelli Na Lombardia, o senador recém-eleito que perdeu em Cremona por 25 pontos percentuais para Daniela Santanche. gosta de perder. E você perde muito.

– conspiração PD Resumindo: se Bonaccini ganhasse, o Renzismo teria vencido; Se Eli Schlein vencesse, ela teria vencido um de fora do Partido Democrata; De qualquer forma, ele provavelmente vencerá a luta pelos eleitores progressistas Giuseppe Conte. O resultado: o Partido Democrata ainda está morto.

– no Egito para policial 27 Quanto ao clima, eles celebram outra cúpula (inútil) sobre o clima, iluminando a Pirâmide de Chefren com brinquedos de LED. Tudo isso consumindo energia de relance, o que não acho que beneficie o clima.

– impressão Hoje escreve uma peça para dizer que imposto fixo Paga freelancers para não pagar impostos. Ou melhor, uma declaração de entrada abaixo do limite de 65k para permanecer no sistema tributário subsidiado. Meu texto: “Com base nos primeiros dados de 2020, há indícios de uma tendência oposta: de fato, a tendência de evasão de trabalhadores autônomos e empresas está aumentando. O primeiro saltou de 68 para 68,7%”. Balzano, você entende? Haverá um salto de 0,7%?

– Bem, de qualquer forma: você sabe qual é a melhor maneira de evitar um fenômeno “Sob as contasSimples: remova o limite de € 65.000. Neste ponto, nenhum empresário independente será “pago” para ficar preto para permanecer em um sistema acessível. Fácil de ler?

História ruim vindo de França. uma Básico Os franceses admitem possuir Maus-tratos Ele tem 14 anos quando era apenas um pároco. A tragédia é que o poderoso cardeal Jean-Pierre Ricard é membro do Círculo para a Doutrina da Fé, o escritório responsável pelos julgamentos eclesiásticos de abuso sexual infantil. A pergunta é: Como você pode viver com tantos anos percebendo o engano do mundo, sabendo que isso não acontece com Deus?

– Greta Thunberg passa o bastão. Provavelmente. Enquanto a Cop27 é celebrada no Egito, a Rainha da Proteção Ambiental afirma “Devemos também ouvir os testemunhos e experiências das pessoas mais afetadas pela crise climática”. E portanto “É hora de passar o megafone para quem já tem histórias para contar.”. Faremos um motivo.

– Guido BertolassoNovo conselheiro de saúde da Lombardia, joga lenha na fogueira da comissão de inquérito do Covid que ele não gosta (poucos) Roberto Speranza. “O que aconteceu na Itália e na Lombardia em março de 2020 não pode e não deve ser esquecido. Não pode passar despercebido”. ainda: “Além de trancar as pessoas em casa, o governo não fez mais nada. Já vi pessoas morrendo nos hospitais por falta de oxigênio. Acho que isso é suficiente para motivar as razões pelas quais uma comissão de inquérito é tão necessária para esclarecer. Redefinir por que tudo isso está acontecendo em nosso país”. Jogo, grupo, partida.

– De acordo com os custos de produção da Coldiretti Cerveja Chegam a 200%. Nós não fazemos brincadeiras: leve-me tudo, mas não uma cerveja.

– O PD Confirmação: não suportará Moratti. Pelo menos eles mantêm a consistência da decência.

– Eu tenho que trazê-lo de volta palavra por palavra. Ouço Giuseppe Conte Falando sobre imigrantes e ONGs: o governo “Ele logo descobrirá que a questão dos fluxos migratórios é muito complexa e deve ser abordada sem slogans fáceis ou exibições musculares às custas de pessoas e famílias desesperadas”.. ainda: “Você vai descobrir que o nacionalismo arrogante não leva a lugar nenhum e que todas as iniciativas neste campo devem ser formuladas em uma dimensão de solidariedade europeia.”. E ele diz isso, o líder daquele partido que inventou a definição de “táxi marítimo” e que assinou pessoalmente os decretos de segurança de Salvini. Mas fique quieto às vezes, certo?

– “Quero privilegiar a ideia do plural, acrescentando e não substituindo a narração da esquerda pela narração correta”. aplausos para Gennaro Sangiuliano: “Nestes anos – Ele diz – A história foi direcionada na mesma direção do ponto de vista cultural, a ditadura politicamente correta deve ser superada. Você pode fazer um filme para narrar um evento ‘X’, mas também pode fazê-lo narrar um ‘Y’. “ Basta pensar nos últimos anos Rai criou uma história fictícia sobre o ‘prefeito imigrante’ Memo Lucano, mas não sobre Oriana Fallacci, Andrew Montanelli ou Luigi Pirandello.. Dê-lhe um prêmio.

– mas por que Judiciário democráticoQuem eu sei que deve lidar com o judiciário, ele deve emitir memorandos alertando o governo para “retirar imediatamente suas decisões” para permitir que “todos os aflitos no mar” desembarquem?