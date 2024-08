Milhares de toneladas de areia são transportadas para o fundo do mar todos os anos. Este fenômeno não é uma boa notícia, e é por isso…

Este fenómeno, que foi analisado por alguns especialistas durante o ano, foi publicado na revista Sensoriamento remoto em ecologia e conservação Oferece uma nova perspectiva sobre os ecossistemas marinhos.

esse Remoção de areia Não se trata apenas de movimento físico, tem um enorme impacto ambiental.

Toneladas A areia se move para o fundo do mar porque… Corrida. Estes animais marinhos são frequentemente subestimados no seu papel ecológico; na verdade, revelaram recentemente um impacto surpreendente no fundo do mar.

Na verdade, um estudo recente destacou como esta criatura movimenta milhares de toneladas de areia todos os anos, um volume que é facilmente comparável ao peso das Torres Eiffel.

Esses peixes cartilaginosos se alimentam de moluscos e invertebrados escondidos sob a areia. Enquanto procurava comida, Corrida Eles agitam vigorosamente as nadadeiras peitorais e borrifam água, criando buracos de alimentação e pequenos buracos no fundo arenoso.

Este comportamento não só desloca uma enorme quantidade de sedimentos, mas também afecta profundamente o ecossistema circundante.

“lá Perturbação biológica de sedimentos é um importante serviço ecossistêmico em ecossistemas estuarinos e marinhos e as raias (superordem Batoidea: arraias, arraias, raias elétricas e raias remo) estão entre os maiores impulsionadores da biota, modificando seu ambiente por meio de forrageamento e predação. Lemos o resumo do estudo.

O estudo foi supervisionado pelo Dr. Filhote de Molly Que usou hádrons para mapear a atividade de bioalimentação das arraias, criando modelos 3D detalhados do fundo do mar.

Em apenas sete dias, Corrida Eles criaram 1.000 buracos de recarga, deslocando quase 8 toneladas de areia.

o Pesquisadores Eles estimam que essas amostras transportem mais de 20 toneladas de sedimentos por ano em todo o estuário.

“As arraias ciclam nutrientesAumentar a penetração de oxigênio e retransmitir sedimentos. No entanto, como as raias estão globalmente ameaçadas, não é claro até que ponto a perda de raias e dos serviços ecossistémicos que prestam terá impacto nos processos ecossistémicos. Pode gerar distúrbios biológicos Formas de processos estuarinos E (…) a perda de arraias e dos seus serviços ecossistémicos poderá ter um impacto significativo nos ecossistemas sedimentares estuarinos. Esses resultados confirmamImportância ambiental espécies no ecossistema e a necessidade de compreender melhor as consequências das pressões humanas sobre estes serviços”, lê-se no estudo.