Pininfarina no pódio com Battista Targamerica – Notícias e prévias

O novo Targamerica, apresentado na Monterey Car Week pela Automobili Pininfarina, é uma peça verdadeiramente única. Foram construídos a partir do supercarro eléctrico Battista a pedido de um cliente abastado (que também esteve envolvido no desenvolvimento) com o objectivo de reflectir e complementar o estilo de vida – notoriamente agitado – do proprietário. Uma verdadeira obra-prima de design e expertise da empresa Turim Cambiano, que logo após o evento ocupará um lugar de honra em uma das mais belas coleções particulares do mundo composta por ícones raros, clássicos e modernos que permanecem sempre dentro da gama de alta -modelos de desempenho.

Para tornar o Battista Targamerica ainda mais exclusivo, há muitos detalhes inspirados na famosa Ferrari desenhada por Gianni Agnelli, o Testarossa Spider de 1986. Assim como o premiado Avvocato, o Battista Targamerica apresenta a elegante pintura Argento com brilho líquido detalhado. Com detalhes distintos em azul brilhante. Há também um conjunto de rodas de cinco raios estilo Ferrari para completar o visual. “A entrega do primeiro carro exclusivo construído sob encomenda pelo cliente representa um momento chave para nós”, disse Paolo Dellacha, CEO da Automobili Pininfarina “O Battista Targamerica, como nunca antes, demonstra as possibilidades ilimitadas que nossa equipe altamente qualificada oferece. pode transmitir.” Para design e implementação.

“Nossos artesãos mundialmente famosos – reiterou Dellachà – criaram algo verdadeiramente especial: o primeiro supercarro elétrico conversível feito sob medida para as especificações de um cliente muito exigente”. Portanto, não deveria ser surpresa que o pedido feito pelo cliente por um recurso verdadeiramente único : o Battista Targamerica equipado com charuto A e umidificador, uma verdadeira melhoria que consiste em um elemento totalmente customizado integrado diretamente no habitáculo entre os dois assentos.

É uma carroçaria especialmente concebida em alumínio e vidro que incorpora a elegante fusão de luxo e tecnologia e é parte integrante da identidade do automóvel como reflexo do estilo de vida do seu proprietário. Mas também como prova da atenção aos detalhes, uma vez que o espaço (que pode acomodar até três charutos) é retroiluminado para combinar com as icónicas cores verde, azul, laranja, vermelho e amarelo que correspondem aos cinco modos de condução: Calmo, Puro, Ativo, Furioso e Pessoal. Como o nome sugere, o Targamerica é uma versão conversível do Battista, o que exige uma reformulação completa do hipercarro elétrico.

A seção central da cobertura foi removida e em seu lugar foi adicionada uma viga (estilo Targa) para adicionar rigidez. Esta modificação também requer a remoção da moldura da porta. A modificação confere a esta “descoberta” uma aparência mais elegante. O vidro traseiro transparente também foi abandonado e substituído por um painel com aberturas semelhantes ao encontrado na Ferrari 812 Competizione. Graças aos quatro motores elétricos independentes combinados com uma bateria de íons de lítio de 120 kWh, o Battista Targamerica tem desempenho semelhante ao berlinetta. Oferece uma potência de 1900 cv e 2340 Nm de binário, valores que permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em menos de 2 segundos e esforçar-se (na ausência de limites ou em pista) para uma velocidade máxima superior a 300 km/h.

