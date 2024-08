Hunt: Showdown 1896, testamos a nova versão do jogo de tiro da Crytek

Hunt: Showdown foi lançado em 2019, após mais de um ano em acesso antecipado, e foi levado para PC, PlayStation e Xbox Uma experiência de tiro PvPvE diferenteambientado em um cenário perturbador (um western com zumbis, basicamente) e equipado com os elementos típicos de um puro jogo de caça, com um toque de roguelike para tornar cada derrota ainda mais amarga. Cinco anos depois, a Crytek decidiu renovar significativamente o jogo Caça: Confronto 1896: Uma versão atualizada em termos de conteúdo e tecnologia, que substitui gratuitamente a versão original e abraça as plataformas da geração atual, interrompendo assim o suporte para PS4 e Xbox One.

O que é Hunt: Confronto? Você sabe desenhar arqueiros? Aqui, Hunt: Showdown tenta aplicar esse tipo de fórmula a um ambiente que nos empurra para ele Um cenário ocidental desolado do final do século 19, invadido por zumbis e criaturas infernais. No papel de um caçador dotado da capacidade de usar a visão que lhe permite perceber os efeitos do mal, nossa tarefa será encontrar um monstro poderoso e eliminá-lo de vez em quando. Depois de identificar a potencial presa graças a algumas pistas, teremos que enfrentá-la na tentativa de matá-la, depois iniciar um longo ritual de purificação e finalmente coletar a preciosa recompensa pendurada em sua cabeça, para depois tentar Alcance o ponto de saída do mapa Ou tente a sorte e tente conseguir mais recursos antes de abandonar a missão. Por que falamos em “tentar a sorte”? Porque em Hunt: Showdown não estaremos sozinhos. No modo principal do jogo, individualmente ou em equipes, teremos que estar atentos aos outros jogadores, que podem aproveitar qualquer distração (ver também Ritual de Purificação) para nos matar com um tiro certeiro e tomar posse do saque. Portanto, precisaremos estar atentos e atentos, pois a partida será decidida após as fases preliminares. A morte permanente da nossa personalidadee tudo o que isso implica. READ Escândalo da meia-noite: as melhores ofertas na Amazon mesmo abaixo de € 10 Um dos Monstros da Caçada: Confronto 1896 É assim que é Um sistema de progressão cansado e dolorosoo que é sugerido pelo título assinado pela Crytek e do qual já falamos durante a análise de Hunt: Showdown. Uma experiência em que a tensão é constante, cada ação deve ser avaliada e a mecânica furtiva prevalece, pois qualquer ruído pode revelar nossa localização e alertar não só monstros, mas também nossos potenciais oponentes, de forma dramática e controlada para trazer o máximo de recompensas possível. Tanto quanto possível… e, claro, nossas próprias vidas.

Como esta é uma atualização projetada para fazer o jogo dar alguns passos necessários como parte de seu caminho de crescimento necessário, Hunt: Showdown 1896 não modifica a fórmula original de forma algumaque funcionou muito bem nos últimos anos, embora ocasionalmente contaminado por uma série de problemas técnicos proprietários aos quais as respostas da Crytek provaram não ser oportunas. As espingardas continuam a proporcionar grande satisfação em Hunt: Showdown 1896 Portanto, a mecânica de jogo permanece a mesma que já conhecíamosfoi fortalecido ao longo do tempo e enriquecido com esta atualização com algumas inovações interessantes, como o efeito "queda de bala" que faz a bala cair em relação ao seu caminho ao disparar de uma determinada distância, a dupla opção da posição da câmera em relação ao seu caminho do visor e possibilidade de colocar armadilhas em um maior número de superfícies. Em conjunto com Evento de terra arrasadalançado hoje, os desenvolvedores introduziram um novo chefe que dispara bolas de fogo, o Hellborn, e armas adicionais, como a Carabina 1865 e o Rifle de Infantaria 73L, enquanto mal podemos esperar para testar os recursos do novo Anticateat da Epic Games. sistema, que substitui o criticado programa Easy Anti-Cheat anteriormente. Um celeiro em chamas, cenário de uma batalha feroz em Hunt: Showdown 1896 Em geral, Usuários mais avançados poderão perceber claramente o trabalho realizado pela Crytek Por ocasião desta atualização, a respeito de diversos aspectos relacionados ao jogo; Caso contrário, aqueles que decidirem tentar este jogo de tiro novamente depois de um longo tempo poderão facilmente se perguntar o que realmente mudou em comparação com Hunt: Showdown.

Passemos então às novidades mais importantes de Hunt: Showdown 1896, que se entrelaçam com a adoção do CryEngine 5.11, melhorando o setor visual da experiência, em alguns casos de forma significativa. Como confirmar essas mudanças? Claro com Novo mapaneste caso um realmente interessante, chamado Mammon's Gulch. A mira de ferro permanece precisa e nenhuma bala cai a esta distância em Hunt: Showdown 1896 Está prestes a Um cenário inspirado no Colorado e suas montanhas rochosasApresenta assentamentos rurais clássicos e algumas áreas florestais e pantanosas, mas ao mesmo tempo tem um desenvolvimento vertical sem precedentes apoiado em formações rochosas e túneis de uma enorme pedreira localizada abaixo da superfície, cheia de perigos mas também cheia de oportunidades, bem como capaz de conectar diferentes pontos do cenário. Mammon's Gulch será o único mapa em Hunt: Showdown 1896 daqui a um mêsa Crytek reintroduzirá gradualmente os cenários anteriores, e eles também serão revisitados para aproveitar ao máximo as novas e mais poderosas tecnologias que impulsionam o jogo e que podem ser apreciadas monitorando a qualidade da iluminação, dos efeitos e da renderização do jogo. cachoeira. Roda de seleção clássica de Hunt: o confronto de 1896 Felizmente, ele também passou por uma repensação técnica A interface foi redesenhada do zero Pensando na acessibilidade e utilização de controladores, bem como maior interatividade durante o gerenciamento de personagens, downgrades, fusões e otimizações associadas a determinados recursos.

Marcando efetivamente uma mudança para os consoles da geração atual, com o já mencionado abandono do PS4 e Xbox One (mas aqueles que possuem Hunt: Showdown nesses consoles ainda poderão manter seu progresso e baixar 1896 gratuitamente assim que mudarem para PS5 ou Xbox Série Também trouxe consigo algumas desvantagens no PC Em termos de requisitos de hardware e desempenho. A tela de opções gráficas de Hunt: Showdown 1896 é numerosa, mas desajeitada Resumindo, aqueles que até agora conseguiram jogar a versão original do título Crytek de forma excelente terão uma surpresa Uma experiência significativamente mais pesada e, francamente, mal otimizada. No nosso caso, com uma RTX 4070 para usar os presets Ultra e ainda conseguir atingir uma taxa estável de 60fps, tivemos que definir a resolução para 1440p mas ao mesmo tempo ativar o DLSS para "Qualidade", o que provavelmente significa 960p na verdade: Bem abaixo das expectativas. Porém, não há nada a dizer sobre o som, é mais detalhado e abrangente: um dos verdadeiros heróis do jogo.

Hunt: Showdown 1896 atualiza a experiência de tiro da Crytek, portando para o CryEngine 5.11 e nos levando a um novo mapa que visa explorar o potencial oferecido por esta tecnologia, ao mesmo tempo em que introduz uma série de melhorias de jogabilidade que não são de forma alguma revolucionárias: Aqueles que Permaneceram Longo vez que os jogadores apreciarão as melhorias feitas no jogo e seguirão o caminho do projeto com entusiasmo renovado, porém, em termos de desempenho, ele definitivamente precisa de melhorias.