O beijo falso entre Kamala Harris e Donald Trump foi criado pela IA de Elon Musk

A tempestade perfeita está atingindo as eleições presidenciais dos EUA.

Elon MuskUm dos meus mais ferrenhos apoiadores Donald Trumpacaba de atualizar sua inteligência artificial, Seu cachorrinhoPela primeira vez capaz de gerar imagens a partir de texto.

Praticamente sem filtros.

Os primeiros resultados são devastadores e mostram como informações falsas podem ser criadas num instante. Basta uma simples diretiva, instruções dadas à IA em forma de texto, para criar uma imagem realista capaz de enganar instantaneamente os eleitores.

Por exemplo, a imagem falsa criada com Grok apresenta um homem que se parece com Donald Trump e uma mulher que se parece com ele Kamala Harris “Eles se beijam apaixonadamente” é uma das muitas fotos falsas – e inapropriadas – compartilhadas por usuários do aplicativo nas últimas horas. Social Xanteriormente conhecido como Twitter, também é propriedade de Musk.

O caso Grok, orgias e cocaína: a nova IA de Musk não é uma boa notícia Por Pier Luigi Pisa

09 de novembro de 2023





Embora as regras para uso do Grok proíbam a criação de Imagens abusivas, violentas, obscenas e difamatóriasusuários testando a nova IA de Musk relataram isso Não há limites para o que pode ser gerado.

Uma busca rápida por “Grok 2” no

* Obama usa cocaína

*Trump dispara duas armas

*Trump abraçou a grávida K. Harris

*Taylor Swift de cueca

*Hitler come uma fatia de melancia

*Um objeto misterioso com o logotipo nazista

Cabeça Borda Ela até conseguiu criar uma foto falsa de Barack Obama tenta esfaquear Joe Biden.

Em alguns casos, os heróis das imagens lembram vagamente os originais em carne e osso. Em outros Eles são praticamente idênticos.

Quem lucra com a onda de tiros falsos é o próprio Donald Trump, que está atrás de Kamala Harris nas pesquisas e está disposto a jogar sujo para ganhar terreno (como quando escreveu há alguns dias que a multidão está esperando por seu companheiro de chapa). ). O presidente dos EUA no aeroporto de Detroit Criado usando inteligência artificial).

No entanto, Elon Musk encontra-se numa posição contraditória em relação ao Grok, a inteligência artificial gerada atualmente Só é acessível a usuários premium da plataforma X.

Por um lado, Musk deveria ser responsável por regular e controlar esta poderosa tecnologia. Por outro lado, o grande apoio do empresário a Donald Trump levanta dúvidas sobre a sua vontade de o fazer Restrições estritas ao uso de Grok.

A tendência de Musk de enfrentar a controvérsia e desafiar as convenções sugere que Musk pode estar usando sua IA para alimentar a desinformação. Atacando Kamala Harris Pode influenciar a opinião pública durante a corrida à Casa Branca.

Eleições presidenciais dos EUA Elon Musk compartilhou um vídeo falso de Kamala Harris editado por IA Por Emanuele Capone

29 de julho de 2024





O próprio Musk compartilhou recentemente em sua conta X, Ele é seguido por mais de 190 milhões de seguidoresÉ um anúncio que critica Kamala Harris e utiliza a voz do vice-presidente dos EUA, reproduzida por inteligência artificial.

Ela traz à tona a “questão do cachorrinho”. Questões éticas importantes sobre o uso da inteligência artificial Nas redes sociais e no peso que as grandes empresas tecnológicas – e os empresários ricos que trabalham no setor generativo da IA ​​– têm nos processos democráticos.