Teste Renault Captur, ficha técnica, opiniões e dimensões 1.6 E-Tech 145 esprit Alpine

Sólido com seu povo Seu comprimento é 424 cmVersátil graças ao sofá deslizante que proporciona mais espaço para pessoas ou bagagem, e com uma vasta gama de motores, incluindo híbridos ou GPL, Renault Captura É um crossover capaz de atender diferentes necessidades. Nesta versão Atualizada É reconhecido por Antes Completamente redesenhado e mais massivo. Faróis finos são aqueles que possuem grade estreita com decoração gráfica A Seta (Alarga visualmente a frente) que assume a forma do losango do logotipo da Renault no meio. A mesma solução estética das atraentes luzes diurnas em ambos os lados do pára-choques. O capô é forte, de formato plano, exceto por grandes protuberâncias nas laterais. O resto da carroceria permanece praticamente inalterado, com laterais finas simplificadas por inserções de cores contrastantes na área inferior. O grupo começa Bunda Tem os mesmos faróis, mas uma nova cobertura transparente enfatiza a sua forma original em “C”.

Quatro motores

De volta aos motores renováveis Renault Captura, a escolha é entre um motor turbo a gasolina 1.0 de três cilindros e 90 cv ou mesmo GLP (101 cv). Em ambos os casos, a caixa de velocidades é manual de seis velocidades. Existem até duas versões híbridas. O carro híbrido moderado mais legal com motor 1.3 turbo a gasolina com 158 cv e caixa de câmbio de dupla embreagem ou Híbrido completo para testes Com motor 1.6 a gasolina de 94 cv e motor elétrico de 49 cv: podem trabalhar em conjunto, entregando 143 cv, ou separadamente. A caixa automatizada possui 4 marchas para modo híbrido, além de mais 2 para modo elétrico. Sem sincronizadores, possui duas embreagens dianteiras: uma segunda unidade DC de 24 cv, que também atua como motor de partida, é responsável por igualar as rotações das rodas com as do 1.6 para engatar as marchas. Uma bateria de íons de lítio de 1,2 kWh localizada sob o piso do porta-malas alimenta o sistema híbrido.

Vovó é Função de economia eletrônica (ativado pelo botão à esquerda do painel) que mantém a carga da bateria em pelo menos 40%. Isto deverá evitar as limitações anteriores do Captur, que um Bateria Fraca Foi um pouco difícil em subidas devido à contribuição limitada do motor elétrico (na verdade, ele era movido apenas a gasolina). Outras inovações do ponto de vista técnico dizem respeito à calibração da direção assistida elétrica, aos ângulos de suspensão e, para os modelos híbridos, aos diferentes amortecedores. todos as mudanças O objetivo é tornar a condução mais flexível e ágil. Além disso, o sistema está disponível para o carro totalmente híbrido da linha Tecno Punho estendido (350 euros incluindo pneus para todas as estações): Aos quatro modos de condução padrão começando pela configuração Techno (Eco, Sport, Comfort e modo personalizável) são adicionados mais dois modos (Neve e Todo-o-terreno), que se intrometem mais do que qualquer outra coisa . Sobre o ESP Facilita a navegação em superfícies escorregadias e irregulares.

A partir de 22.250 euros

O renovado Renault Captura Já está à venda com preços a partir de 22.250€ para o motor 1.0 a gasolina de 90 CV do modelo Evolution com ‘clima’ manual, sistema multimédia com ecrã de 10,4 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay, além de principais auxiliares de condução incluindo transmissão automática. Os freios de emergência são capazes de “ver” pedestres e ciclistas. Quanto à versão full hybrid do teste, que com a mesma configuração custa 2.300 euros mais que a versão híbrida moderada, ou seja os preços O preço começa em 29.650 para o Tecno com rodas de 18 polegadas, controle de temperatura automático e carregamento de telefone sem fio. Nova configuração EEspírito Alpino de custos de teste 32.450 eurosCaracteriza-se pela personalização esportiva, rodas de 19 polegadas, e é o único a oferecer de série duas inovações na cabine de passageiros: painel digital de 10,2 polegadas (7 polegadas nas demais versões), que é configurável e também mostra todo o espaço – a tela do mapa de navegação e o sistema multimídia nele integrado. Android para carrosQue inclui serviços Google e navegador (800 euros para tecnologia).

É confortável

Além das duas novas telas, o design interior foi reformulado Renault Captura Eles apresentam capas têxteis bonitas, parcialmente feitas de materiais reciclados. A disponibilidade de espaço é sempre mais do que boa e o sofá que desliza 16 cm é útil: quando está totalmente para frente, o resto das pernas é eliminado e forma-se um buraco no chão do porta-malas, onde são colocados pequenos itens que pode cair fora das dimensões. confortável Posição de condução Muito alto e com assento excessivamente desconfortável. Os controles secundários estão bem dispostos, como a fileira de botões abaixo da tela do console e, para o full hybrid, a curta alavanca de câmbio levantada no túnel: na área inferior há um grande compartimento contendo o carregamento por indução do telefone. Só segredo aí Capacidade do tronco Full hybrid: Com o sofá “até o fim”, a empresa fala em 326 litros que cresce para 440 litros quando empurrado para frente. Melhor capacidade que outros modelos: 422 e 536 litros respectivamente.

Dócil em vez de morder

Suportado por rodas de 19 polegadas e rolamento limitado Renault Captur 1.6 E-Tech Esprit Alpine Ele se move rapidamente nas curvas e tem altos limites de aderência. Quando você exagera, o sistema ESP intervém de forma decisiva, mas não repentina, trazendo o eixo traseiro de volta aos trilhos. No entanto, apesar dos seus 143 cv, o Renault Captur híbrido completo não deve ser conduzido de forma agressiva (razão pela qual o híbrido moderado é o preferido), mas sim de forma suave, pois Execução suave Mesmo em passos energéticos. Se a bateria estiver carregada, o impulso Motor elétrico Dá uma grande ajuda ao 1.6 naturalmente aspirado e a resposta está pronta, encorpada desde baixas rotações, mas não irritada. No entanto, alguns quilómetros de condução maravilhosa foram suficientes para levar a “bateria” quase a zero O impulso definitivamente caiu Porque o 1.6 sozinho fica um pouco sem fôlego. Por esta razão, introduzimos posteriormente a função E-Save no teste e de facto a carga nunca caiu de forma preocupante (mas ao ‘trabalhar’ mais os quatro cilindros, o consumo aumenta).

A ajuda também vem do modo B (freio), que pode ser selecionado através da alavanca de câmbio: quando liberado, desacelera o carro de forma mais decisiva para recarregar a bateria. Já a caixa automática, sem modo manual (que está presente no híbrido moderado), funciona bem em uma direção descontraída, com overdrive ocasional. Ele tem algumas hesitações E durante a aceleração ele mantém o 1.6 girando por muito tempo, quando não consegue mais avançar e fica mais barulhento. O pedal do freio é bem modulado e a direção não é excessivamente leve e tem uma precisão notável. O conforto é bom: o isolamento acústico é eficaz e a suspensão não transmite choques, exceto nos solavancos mais pronunciados. Quanto a consumoEm testes não urbanos, o computador de bordo por vezes indicou uma condução silenciosa e outras vezes excelente Cerca de 16 km/l.