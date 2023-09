Ryder Cup: Saindo da Europa, Rahm-Hutton assina por 9,5-2,5 – ANSA Golf

Começa com quatro bolas, e a equipe dos EUA deve necessariamente reverter o curso para permanecer no jogo. Aliás, o início da primeira partida, que reuniu a dupla americana Homa/Harman contra os europeus Fleetwood/Hoggard, abriu com um sinal aos Estados Unidos.

Terceiro ponto do dia para a Equipa Europa

Terceiro ponto do dia para a Team Europe, que está cada vez mais à frente na corrida pela Ryder Cup em Roma. Graças às façanhas da dupla europeia Rahm-Hutton contra a dupla americana Cantlay-Schauffele na quarta partida, o Velho Continente liderou por 9,5-2,5, a apenas cinco pontos da linha de chegada e de uma possível vitória a 14,5. Entre a tarde, com 4 partidas de quatro bolas marcadas, e amanhã, com 12 partidas de simples, ainda restam 16 pontos em disputa.

Os quatro pares de bolas

Estas são as duplas da Seleção Europa e da Seleção dos EUA nas partidas de quatro bolas desta tarde. Viktor Hovland e Ludwig Aberg enfrentarão os americanos Sam Burns e Colin Morikawa, enquanto Tommy Fleetwood enfrentará os talentos dinamarqueses Nikolaj Hougaard, Max Homa e Brian Harman (12h40). O veterano Justin Rose fará dupla com o escocês Robert McIntyre no desafio contra Justin Thomas e Jordan Spieth. Finalmente, o número dois do mundo Rory McIlroy, Matt Fitzpatrick, Patrick Cantlay e Wyndham Clarke se enfrentarão.

Schaeffler chora após nocaute

Derrota dolorosa: O número um do mundo, Scottie Scheffler, não conseguiu conter as lágrimas depois de perder, junto com Brooks Koepka, para o time escandinavo Hovland-Aberg no segundo dia da Ryder Cup em andamento no Marco Simon Golf Course. & Country Club de Guidonia, nos arredores de Roma. As câmeras mostraram o americano chorando ao final da partida. No segundo dia de jogos, o Time dos EUA perdeu para o Time da Europa (8,5-2,5 para o Velho Continente).

Extensão McIlroy-Fleetwood

Mais um ponto para o Team Europe na Ryder Cup em Roma. Na primeira partida, a dupla do Velho Continente McIlroy-Fleetwood derrotou a dupla americana Thomas-Speth, elevando o placar para 8,5-2,5.

Homa e Harman marcam o primeiro ponto do dia para a equipe dos EUA

Primeiro ponto completo para os Estados Unidos na Ryder Cup, em Roma. Elevando o placar para 7,5-2,5 está a dupla Stars and Stripes de Homa-Harman contra a dupla europeia de Lauri-Straka.

Hovland e Berg estabeleceram recordes, ‘Incredible Day’

O 9&7 vencido pela dupla europeia Hovland/Aberg sobre a combinação americana do número 1 do ranking Scotty Scheffler e do ex-número 1 Brooks Koepka (o único jogador em campo que faz parte da Premier League) é a vitória mais clara de todos os tempos. uma partida da Ryder Cup. Um desempenho digno de elogios da dupla escandinava, com a revelação de Aberg (23 anos), profissional há menos de quatro meses que nunca disputou um grande torneio. “Nem sei o que dizer ou por onde começar – palavras do jovem sueco no final da partida – Obviamente foi um grande dia, mas o mais importante é que nos divertimos e sentimos o apoio dos adeptos. mal posso esperar para fazer isso de novo esta tarde.”

“Não creio que poderíamos ter feito melhor – acrescentou Hovland, que ganhou a FedEx Cup este ano – é bom que falemos a mesma língua, nos entendamos. O mesmo humor, a mesma cultura. Apenas nos alimentamos um do outro. Hoje jogamos golfe muito bom”

Reação da equipe dos EUA

A equipe dos EUA reage à primeira partida do quarteto de hoje. Graças aos chutes de Justin Thomas, os americanos permaneceram na liderança com seis buracos ainda em disputa na frente de Fleetwood e McIlroy. Os europeus, inicialmente fugitivos, voltaram ao 1 Up. Ainda na terceira partida, os Estados Unidos mais uma vez esperavam voltar à corrida pela Ryder Cup, conquistando uma vantagem de 3 pontos faltando cinco buracos para o final da partida, graças às façanhas da dupla Homa-Harman contra o Par europeu de Lowry. -Straka.

Hovland e Aberg conquistaram o primeiro ponto no segundo dia, com Schaeffler e Koepka prevalecendo.

O Team Europe também venceu a primeira partida no segundo dia da Ryder Cup em Roma. Trazendo o Velho Continente para 7,5-1,5 contra a equipe dos EUA está a dupla Howland-Aberg que venceu a dupla americana formada pelos nº 1 do mundo Schaeffler e Koepka por 9 Ups.

A Europa lidera em três dos quatro jogos do segundo dia

Mais de duas horas após o início do segundo dia da Ryder Cup, a Team Europe continua a encantar o público do Velho Continente no Marco Simum Golf and Country Club em Gidonia. A seleção europeia lidera em três das quatro partidas. Em um dos foursomes, Match 2, Howland e Aberg lideram com 6 Up, enquanto na única partida em que os EUA não estão abaixo da posição entre a dupla europeia Lowry-Straka e a dupla americana Homa-Harman, é um empate .

O começo brilhante para a Equipe Europa

A Europa teve um início rápido nos foursomes do segundo dia: McIlroy-Fleetwood liderou por três pontos quando seis buracos foram disputados, e o domínio europeu ficou mais evidente na partida entre Viktor Hovland e Ludwig Oberg contra Scottie Schaeffler e o número 1 Brooks Koepka . : A dupla escandinava lidera 6Up após 6 buracos

Reuniões matinais

O primeiro quarteto do dia coloca Tommy Fleetwood-Rory McIlroy (Europa) contra Justin Thomas e Jordan Speight (EUA), com os golfistas europeus dando a tacada inicial imediatamente. A segunda partida do dia coloca os escandinavos Viktor Hovland e Ludwig Oberg contra os nº 1 Scottie Scheffler e Brooks Koepka, enquanto Shane Lowry e Sepp Straka enfrentam os americanos Max Homa e Brian Harman. Há também um desafio entre o espanhol Jon Rahm e o inglês Tyrell Hatton contra Xander Schauffele e Patrick Cantlay. À tarde, são disputadas partidas de quatro bolas.

Homenagem a Ballesteros

“Para sempre em nossos corações” é a comovente mensagem da bandeira hasteada no gramado do Marco Simone Golf and Country Club por ocasião do evento em memória do campeão espanhol Severiano Ballesteros, falecido em 2011, deixando uma memória indelével em um mundo em que este desporto e muito mais considera “Saif” um dos jogadores mais fortes do golfe, e esta manhã, quando começam os jogos matinais da Ryder Cup em Roma, ele está a ser lembrado por um dos seus três filhos e outro campeão ibérico de golfe, José Maria Olazábal.

O defesa-central da Roma, Chris Smalling, também está entre os milhares de espectadores que assistiram aos jogos desta manhã no relvado do Gidonia.

Fleetwood e McIlroy estão bem na frente

A Europa segue em frente: Tommy Fleetwood e Rory McIlroy (Europa) venceram o primeiro buraco contra Justin Thomas e Jordan Spieth (EUA) graças a um par dos americanos. Ainda hoje, a multidão que acompanha cada tiro com gritos e vivas é impressionante.

No início do segundo dia partimos de 6,5-1,5 para a seleção europeia

Com o primeiro quarteto do dia entre Tommy Fleetwood e Rory McIlroy (Europa) e Justin Thomas e Jordan Speight (EUA), começou o segundo dia da 44ª Ryder Cup, grande evento do mundo do golfe realizado pela primeira vez em Itália, em Roma, no Marco Simone Golf and Country Club em Gidonia. Antes da partida, no tee do buraco 1, em homenagem à lenda mundial do golfe, Severiano Ballesteros. No gramado, o filho de Ballesteros e vice-capitão do Team Europe, Olazábal. A primeira foto do dia pertenceu ao americano Justin Thomas. A Team Europe terminou o primeiro dia de ação com uma pontuação de 6,5 a 1,5. Ainda hoje, como ontem, milhares de torcedores faziam fila desde as primeiras horas da manhã.