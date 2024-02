Portugal está fora da crise? – a postagem

Um cliente caminha sob a bandeira portuguesa no tradicional mercado Saldanha, no centro de Lisboa, em 15 de janeiro de 2014. AFP PHOTO/ PATRICIA DE MELO MOREIRA (O crédito da foto deve ser PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Getty Images)

Três anos após o início da ajuda – e da austeridade –, o país é o que mais cresce na zona euro e a taxa de desemprego está a diminuir: resta saber o que fazer agora.

Em Portugal, um dos países europeus que tem vivido uma grave e profunda recessão económica nos últimos anos, as coisas têm vindo a melhorar há algum tempo: Jornal de Wall Street Ele escreve Que foi um “bom aluno” entre os países da zona euro que foram forçados pelas instituições internacionais a realizar reformas duras. Os últimos dados económicos disponíveis mostram uma diminuição do desemprego, uma elevada taxa de crescimento e boas perspectivas para o futuro. Esta melhoria não poderia ter surgido em melhor altura para o governo do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, à frente da coligação de centro-direita, que enfrenta este período. Com muitas dificuldadesE manobras, cortes e impostos altamente restritivos que também provocaram grandes protestos e mobilizações de rua por todo o país.

Em meados de 2014, foi lançado o plano de ajuda trienal elaborado em 2011 – quando a situação era muito crítica e o país estava à beira da falência – entre Portugal, a União Europeia, o Banco Central Europeu e o Banco Internacional Fundo Monetário, e o país teria de voltar a financiar-se nos mercados. O programa de resposta à crise, após a recuperação gradual do défice, prevê a disponibilização de ajuda financeira no valor de 78 mil milhões de euros. Se as preocupações iniciais eram que Portugal precisaria de um segundo plano de ajuda quando o programa expirasse, como aconteceu com a Grécia, agora discute-se a melhor saída para esta crise (mas chegaremos a esse ponto).

dados

No último trimestre de 2013, a economia portuguesa cresceu 0,5 por cento face aos três meses anteriores e 1,6 por cento face ao mesmo período de 2012, o valor mais elevado da área do euro. PIB no segundo trimestre de 2013 Ele cresceu Em 1,1 por cento, em comparação com 0,4 por cento no trimestre anterior. O Banco de Portugal reviu em alta as previsões de crescimento para os próximos meses. O índice de confiança na economia do país, que a Comissão Europeia mede segundo vários critérios, foi alcançado em março Maior taxa desde 2008. As exportações contribuíram principalmente para o crescimento, registando um aumento de 24% a partir de 2008, distribuídas por todos os sectores do ciclo produtivo. As exportações representam actualmente 41 por cento do PIB de Portugal.

Os resultados das exportações também afetaram os dados do desemprego: no segundo trimestre, a taxa de desemprego caiu para 16,4% face a 17,7% no trimestre anterior; Em janeiro de 2014, caiu pouco mais de 15%. Se esta taxa – escreva Jornal de Wall Street – “Ainda é muito elevado” e a melhoria global foi suficiente para impulsionar a procura interna.

Na semana passada, pela primeira vez desde Janeiro de 2010, o rendimento dos títulos do governo português a 10 anos caiu abaixo do limite de 4 por cento (3,999 por cento), indicando que o governo já não precisa de prometer retornos astronómicos para obter dinheiro emprestado. O resultado de todos estes elementos combinados é que o objectivo é reduzir o défice orçamental (conforme definido no plano de ajuda). Parece estar acessível agora.

Como a Irlanda?

Em 16 de dezembro, o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, disse: Ele disse Portugal terá provavelmente de implementar um programa de austeridade durante um “período de transição” e optar pela assistência de uma “linha de crédito cautelar”, a fim de facilitar o regresso aos mercados no final do programa actual. A alternativa – que o governo português não descartou – era uma “saída limpa” do plano de ajuda, como fez a Irlanda numa circunstância semelhante.

A Irlanda abandonou o programa de ajuda europeu em dezembro de 2013. O regime tinha começado três anos antes, após o início da crise financeira. Desde então, a Irlanda recebeu uma série de empréstimos, num total de 85 mil milhões de euros. Estes empréstimos foram concedidos em troca de certas medidas financeiras, um exemplo de políticas de austeridade que afectaram o próprio Portugal. Ao abandonar o regime de ajuda, a Irlanda nem sequer recebeu uma linha de crédito preventiva: em suma, o país recuperou a sua plena independência financeira, abdicando assim de mais ajuda para satisfazer necessidades de curto prazo que ainda impunham condições – mesmo que menos rigorosas ajuda. Um programa de apoio abrangente – e uma saída do monitoramento constante da União Europeia, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Central Europeu.

“A tentação de seguir o exemplo da Irlanda é muito forte”, explica Jornal de Wall Street Sobre Portugal. Embora os empréstimos e as reformas internacionais tenham contribuído para a recuperação económica, muitos portugueses encararam o envolvimento da Troika como subserviência, em forte contraste com a imagem que o país tinha de si mesmo: a do mais antigo Estado soberano da Europa. Contudo, a possibilidade (e o resultado) de restaurar a soberania fiscal depende de muitas variáveis, e existem duas diferenças fundamentais entre a Irlanda e Portugal. Em primeiro lugar, Portugal é considerado mais vulnerável: várias agências de classificação deram uma avaliação bastante positiva da dívida pública irlandesa, enquanto, apesar das melhorias, Portugal ainda é classificado como “classificação de lixo” (alto risco). Além disso, no momento da sua saída do regime de ajuda, a Irlanda tinha acumulado uma reserva de liquidez suficiente para cobrir o montante potencial do empréstimo durante um ano, uma espécie de “almofada” de resgate que Portugal não dispõe atualmente.

Outro elemento de fraqueza é que Portugal tem uma alavancagem muito elevada no sector privado e nas empresas (224% do PIB no final de 2012, segundo o Eurostat). Isto significa que as empresas ainda estão a lutar para reestruturar os seus balanços e encontrar novo capital para investimentos, e que as perspectivas de crescimento a longo prazo ainda não foram alcançadas e não podem ser consideradas garantidas. Além disso, o crédito continua a diminuir: embora o Banco de Portugal afirme que muitos exportadores conseguiram até agora obter o financiamento necessário, as famílias e as empresas que operam no mercado local ainda lutam para obter empréstimos e hipotecas.

Por último, permanece a questão política, nomeadamente até que ponto o governo português e os partidos da oposição estão empenhados em manter e continuar as medidas que conduziram às referidas melhorias após a conclusão oficial do programa: mesmo que os socialistas da oposição o anunciem. Embora pretendam respeitar as regras orçamentais da UE (serão realizadas eleições políticas no país em 2015), na verdade, até agora, têm-se oposto consistentemente a muitas das medidas fiscais que estão a ser promovidas para cumprir os critérios do programa de ajuda.

