Os melhores hotéis de luxo para ouvir música ao vivo – Italiavola & Travel

Hotéis exclusivos onde você poderá desfrutar de noites românticas e aconchegantes, saborear um bom coquetel e ouvir uma bela música ao vivo

Música ao vivo em ambientes íntimos e exclusivos, como hotéis de luxo, é uma ótima maneira de artistas e fãs se apreciarem. Consulta de cobrança Condé Nast Johansen Você pode descobrir quais hotéis de luxo em todo o mundo oferecem entretenimento musical notável. De uma casa idílica no interior da Grã-Bretanha a uma casa de campo à beira de um lago da década de 1930 na França, aqui estão os melhores hotéis para ouvir…

As Hortênsias do Lagosudoeste da França

Les Hortensias du Lac é uma casa de campo à beira do lago que remonta à década de 1930, localizada entre Biarritz e Bordéus. Com apenas 25 quartos e suites sofisticados, este hotel é o destino de fuga perfeito num ambiente de luxo redefinido. Todas as sextas-feiras, das 18h30 às 21h, uma banda toca ao vivo na casa de praia. Saboreie um aperitivo enquanto desfruta de uma noite repleta de músicas e cantores inspirados no jazz antes de jantar no restaurante do chef Philippe Moreno, certificado pela Michelin.

Título: Les Hortensias du Lac, 1578 Avenue du Tour du Lac, 40150 Soorts-Hossegor, Sudoeste, França

Os preços começam em: 232,00 euros

Grand Fasano Hotel e Villa PríncipeLago de Garda

O Grand Hotel Fasano & Villa Principe é um lugar especial próximo ao magnífico Lago de Garda. Não há melhor lugar para desfrutar de música ao vivo do que o La Darsena Beach Club do hotel, que apresenta famosos clássicos italianos acompanhados de coquetéis em um cenário fantástico. Destino ideal com a tranquilidade do lago e o luxo da villa, o hotel dispõe de 75 quartos, com um amplo jardim para proporcionar uma privacidade excepcional, ideal para férias românticas.

Título: Grand Fasano Hotel & Villa Principe, Via Zanardelli 190, 25083 Gardone Riviera (BS), Itália

Os preços começam nos 270,00 euros

Charleston Santa Teresa HotelCartagena das Índias

Mergulhe em um mundo de opulência e felicidade glamorosa no Charleston Santa Teresa Cartagena e faça uma parada no La Plaza Santa Teresa, a praça privada do hotel, onde músicos tocam enquanto os hóspedes ouvem e relaxam. Composto por 87 quartos, este encantador retiro no centro histórico da cidade de Cartagena é uma mistura requintada de luxo, história, design contemporâneo e conforto.

Título: Charleston Hotel Santa Teresa, Carrera 3, 31-23 Centro Plaza de Santa Teresa, Cartagena das Índias, Departamento de Bolívar, Colômbia

Os preços começam nos 282,00 euros

Falkensteiner Schlosshotel VeldenÁustria

Idealmente localizado na encosta sul dos Alpes, o Falkensteiner Schlosshotel Velden é um luxuoso hotel-castelo localizado nas margens do belo Lago Woerthersee, o lugar mais ensolarado da Áustria. Saboreie uma deliciosa noite de música ao vivo no terraço exterior do Schlossbar Charly Walker enquanto aproveita o sol. E visite o spa de classe mundial do hotel para um programa personalizado de saúde e/ou bem-estar.

Título: Falkensteiner Schlosshotel Velden, Schlosspark 1, 9220 Velden am Wörthersee, distrito de Villachland, Caríntia, Áustria

Os preços começam nos 349,00 euros

Clube e Resort FoxhillsSurrey, Inglaterra

Situado em uma localização privilegiada em hectares de deslumbrante paisagem rural de Surrey, o Foxhills Club & Resort, ideal para famílias, organiza uma variedade de eventos de música ao vivo durante todo o ano. Foxhills Club & Resort é um verdadeiro refúgio para visitantes que precisam de ar fresco do campo, tratamentos de spa, relaxamento na vegetação e comida gourmet.

Título: Foxhills Club & Resort, Stonehill Road, Ottershaw, Surrey KT16 0EL, Inglaterra

Os preços começam nos 202,00 euros

Hotel HurleyBerkshire, Inglaterra

A música ao vivo é uma grande parte do Hurley House Hotel em Berkshire, um retiro e restaurante ultra-chique de 10 quartos na vila ribeirinha de Hurley. As noites descontraídas são enriquecidas com apresentações do guitarrista Nyima e dos pianistas Richard, Brian, Roger, Liz e Laurel, às quartas e quintas, das 18h30 às 21h30, e às sextas e sábados, das 19h às 22h.

Título: Hurley House Hotel, Henley Road, Hurley, Berkshire SL6 5LH, Inglaterra

Os preços começam em £ 190

Salão Tilney hotel e jardins, Hampshire

Um paraíso para românticos, fãs de história, gourmets e familiares, o Tylney Hall Hotel and Gardens oferece diversão sem fim na zona rural de Hampshire. Esta mansão listada como Grade II exala conforto tradicional e vida descontraída, e seu famoso chá de jazz da tarde faz com que os hóspedes voltem sempre. Com apresentações em datas selecionadas no Pavilhão Tylney, os hóspedes podem desfrutar do tradicional chá da tarde enquanto ouvem relaxantes apresentações de jazz ao vivo.

Título: Tilney Hall Hotel and Gardens, Rotherwick, perto de Hook, Hampshire RG27 9AZ, Inglaterra

Os preços começam nos 226,00 euros

Tivoli Carvoeiro Resort AlgarvePortugal

Com vistas deslumbrantes sobre o Oceano Atlântico Norte e formações rochosas deslumbrantes, o Tivoli Carvoeiro Algarve Resort é um refúgio de paz com uma localização idílica no Algarve. As instalações incluem piscina interior e exterior, bem como três bares de assinatura, um dos quais é o Sky Bar Carvoeiro, no último piso, onde toca música ao vivo todas as noites (até às 23h durante o verão) enquanto os hóspedes desfrutam de um cocktail e de vistas deslumbrantes.

Título: Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, Apartado 1299, Vale do Covo, Praia do Carvoeiro 8401-911, Lagoa, Algarve, Portugal

Os preços começam nos 175,00 euros

Casa HotelBarcelona

Com vistas impressionantes do Passeig de Gràcia, da Sagrada Família e do Monte Tibidabo, a Casa Fuster é um marco da arquitetura moderna no vibrante coração de Barcelona. Todas as quintas-feiras à noite, das 21h às 23h, o Venice Café se transforma em um clube de jazz exclusivo, com Woody Allen tocando clarinete, os Yoshida Brothers, Eddie Davis, Conal Fox, o Doc Scallon Trio, o New Orleans Rag Trio e o Barcelona Swing Surrounders.

Título: Hotel Casa Fuster, Apartado 1299, Vale do Covo, Praia do Carvoeiro 8401-911, Lagoa, Algarve, Portugal

Os preços começam em: 210,00 euros (excluindo impostos)

