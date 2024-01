A Acusação, filme Rai 3: enredo, elenco, notas, livro, fotos, trailer

paraO filme chega à Rai 3 pela primeira vez na televisão Acusação. Baseado num dos livros mais vendidos de Karen Twill, investiga a verdade por detrás de uma alegada violação em que os papéis de vítima e perpetrador são constantemente desempenhados.

Raio 3 O filme foi ao ar na noite de 11 de janeiro Acusação. Rai 3 é dirigido por Yvan Attal e estrelado por Charlotte Gainsbourg, Matteo Kassovitz, Pierre Arditti, Ben Attal, Suzanne Joanette, Audrey Dana, Benjamin Laverne e Judith Szymla. Acusação É uma adaptação do romance Coisas humanas Escrito por Karen Tuel, publicado na Itália pela La nave di Teseo.

A história gira em torno de Alexander (Alexander Farrell), um garoto acusado de estuprar uma garota chamada Mila (Susan Joanette). Muitas questões surgem: Quem é esse menino e quem é essa menina? Ele é culpado ou inocente? Você é uma vítima ou está apenas motivado pelo desejo de vingança, como afirma o acusado? Os dois jovens heróis e seus entes queridos verão suas vidas, crenças e certezas destruídas, mas… será que existe apenas uma verdade?

Tema quente hoje

Alexander Farrell é filho de Jean, o famoso apresentador de TV. Sua mãe, Claire, deixou o marido e está morando com Adam Weisman, que também está separado de sua esposa judia muito religiosa, com quem tem uma filha, Mila. Quando Alexander retorna dos Estados Unidos, onde está terminando seus estudos, ele passa uma noite com sua mãe e conhece Mila. Juntos, eles decidem ir a uma festa para ex-alunos do Colégio Enrico IV. Mas no dia seguinte, a polícia prendeu Alexander, acusado de estuprar Mila. Ele é realmente culpado?: é a primeira pergunta que você se faz enquanto assiste ao filme Rai 3, Acusaçãoum drama em que fatores como diferenças de classe, religião e pressão da mídia interferem no rastreamento da verdade.

“O romance de Karen Tuel tinha acabado de ser lançado”, lembra o diretor Yvan Attal. “Me interessei pelo autor, de quem já tinha lido outras coisas, e pelo assunto: um menino acusado de estupro após uma festa. A novela me chocou. “Fiquei comovido com o arguido (em quem vi o meu filho), fiquei comovido com a vítima (em quem vi a minha filha) e simpatizei totalmente com os pais dos dois jovens envolvidos nesta notícia.”

“Mudei a estrutura da história – há 'ele', depois 'ela' e finalmente o julgamento – para que o espectador tivesse tempo de se identificar com eles. Queria saber de onde vinham, quem eram, como havia passado a noite anterior ao drama, por que ela pensava que ele a havia estuprado, por que ele pensava que em vez disso, ela concordou. O assunto era contemporâneo e os personagens eram complexos. Pela primeira vez, este livro me deu a oportunidade de me afastar da comédia, para me encontrar em um tipo de cinema que me fez querer fazer filmes com elementos que nunca tive oportunidade de retratar antes: uma delegacia, um tribunal, pesquisas, etc.”

O diretor do Ray 3 continuou: “Enquanto escrevia o roteiro, me reuni com juízes, policiais e advogados para entender o máximo possível seu campo de trabalho e seu conceito de profissão”. Acusação. “O romance me deu um material dramático maravilhoso, mas precisei mergulhar no sistema, na arena em que todos trabalham. A sala de julgamento é a que mais me impressionou: ali reina o silêncio, uma fortíssima tensão. Não é teatro. É claro que os advogados estão imersos em “espetáculos”, que por vezes são teatrais, mas o seu objectivo é bater forte e persuadir, porque os riscos são muito elevados.

“Eu testemunhei um julgamento de estupro. Não havia dúvida de que o homem era culpado. Mas, apesar de tudo, há um ser humano na caixa e outro no banco dos réus. A vida de muitas pessoas está em jogo e, apesar de todas as crenças e emoções, sai abalado. Ler Não bastava o romance, tive que viver a experiência. Foi isso que norteou minha apresentação: ficar muito tempo com os personagens para evitar o desnecessário.

