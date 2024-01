Eventos no sábado, 13 e domingo, 14 de janeiro de 2024

A primeira semana depois das férias. O clima natalino, as aldeias e os mercados estão agora arquivados e estamos a regressar à normalidade. Um fim de semana em que a capital recupera o fôlego depois dos tantos acontecimentos que marcaram o período natalício, mas isso não significa que não tenha eventos interessantes para oferecer.

No sábado, 13 de janeiro, e no domingo, 14 de janeiro, Roma destaca a cultura por meio de exposições, apresentações teatrais e festivais de cinema. Oportunidades de compras não faltam (até porque há promoções por aí). Aqui estão 12 eventos a não perder neste fim de semana em Roma:

Bela história italiana, exposição

“A Beautiful Italian Story”, exposição fotográfica na Estação Roma Ostiense, estará aberta ao público durante o fim de semana e até 31 de janeiro. A exposição conta a trajetória da Fundação FS na década 2013-2023. Uma bela história italiana marcada pela recuperação de mais de 400 comboios históricos restaurados, que hoje circulam a uma velocidade de acordo com as normas de segurança em vigor, e de mil quilómetros de caminhos-de-ferro turísticos, que ao longo dos anos deram vida ao projecto Timeless Tracks. A entrada é gratuita, sem necessidade de reserva. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

A irreverente comédia “La Tenuta”

No coração de Roma, no domingo, 14 de janeiro, será exibido “La Tenuta”, um espetáculo para quem ri nos funerais, para quem prefere champanhe a refrigerante, para quem conhece ouriços ninja e tem medo deles, para aqueles que têm medo deles. Que repintam as venezianas dos sapatos de salto alto, para quem não sabe dizer que estou com saudades. No City Lab 971 via Salaria 971, a Lubox Produzioni Artistiche retorna. “La Tenuta” é um projeto de Luca Ariano, roteiro e direção de Natalia Magni. Num espaço cênico inovador que é em si uma instalação e projeto de arte, os espectadores são convidados a viver uma experiência teatral imersiva, sentados em uma plateia de 60 lugares apenas para assistir a um implacável espetáculo de comédia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

A experiência de Van Gogh

“The Van Gogh Experience” é uma exposição multimédia que encanta os sentidos ao mergulhá-los na obra monumental de Vincent van Gogh. Ao entrar no roteiro expositivo, vocês se tornarão heróis vivos das pinturas do lendário artista: sob seus pés as pedras que ele pintou, entre seus dedos o amarelo deslumbrante de milhares de girassóis. Um mundo de luzes e sombras, nas nuances da fronteira entre a realidade e os sonhos. Van Gogh terá acesso ao centro das emoções dos visitantes e, graças à tecnologia do próximo museu, acrescentará literalmente o centro das suas inspirações. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Elvis, o Musical no Teatro Brancaccio

Elvis – O Musical chega ao Teatro Brancaccio de 11 a 14 de janeiro de 2024. No palco, a história de Presley avançará através de três personagens, Baby Elvis, Elvis e o Último Elvis. O elenco é composto por 21 artistas, incluindo uma banda de 4 integrantes. Em menos de duas horas, o tributo musical traça a vida de Elvis ao longo de um período histórico que abrange mais de quatro gerações, das décadas de 1950 a 1970, com sucessos atemporais como Jailhouse Rock, It's now or Never, Suspicious Mind, My Way, That's Okay, Mama. , Always in My mind e tantos outros que estão sempre presentes e vivos na memória compartilhada, entre as fotos e vídeos originais da época. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“O Sexto Poder” com Francesco Montanari e Cristiano Caccamo

“Sesto Potere” é apresentado em Ambra Jovinelli, o emocionante espetáculo teatral, escrito e dirigido por Davide Sacco com Francesco Montanari e Cristiano Caccamo. Num armazém isolado, três rapazes são pagos por um partido extremista para inventar notícias falsas e manipular as próximas eleições políticas. Na noite anterior ao silêncio eleitoral, uma conhecida emissora de televisão entrevista o vice-secretário do partido onde os rapazes trabalham, colocando-o numa posição difícil e fazendo-o ficar mal perante todo o país. Os meninos assistem casualmente à TV ao vivo e, temendo que isso possa comprometer seu trabalho, decidem que não criarão mais notícias falsas contra o partido rival, mas desacreditarão diretamente o apresentador de TV. A partir desse momento a situação começou a piorar. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Edoardo Leo apresenta “Luigi Proietti conhecido como Gigi”

Entre os convidados da Casa del Cinema em janeiro também estará Edoardo Leo. O ator apresentará o documentário Luigi Proetti, conhecido como Gigi, uma comovente e simpática homenagem à grande Gigi Proetti, que Leo acompanhou em sua última turnê. O evento acontecerá no domingo, 14 de janeiro, às 15h30, e faz parte do ciclo de exibição “Petrolini & Proietti”, que celebra o gênio da comédia popular do início do século XX, Ettore Petrolini, e seu herdeiro natural Gigi. Bruidade. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bruxa abelha

No domingo, 14 de janeiro, chega ao Centrale Preneste Teatro o espetáculo “Strega Bistrega” apresentado pela Compagnia Ruotalibera Teatro, livremente inspirado no conto de fadas “A Criança no Saco” da famosa coleção de contos de fadas de Italo Calvino. O show é Striga Bystriga, uma bruxa teimosamente ignorante, sobrevivente de uma antiga e ultrapassada tradição mágica. Ela tem que encontrar comida e isso não é fácil. Há uma filha, Margarita Margreton, também ignorante, mas curiosa. Existem outras criaturas na série? “O mundo? As crianças? E como estão?” Talvez pudessem se tornar uma refeição atraente. Mas se em todos os contos de fadas a criança já é uma presa esquiva, nesta história ela o é ainda mais. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Terraços e praças abertas em Torpignattara

Domingo, 14 de janeiro, as arquibancadas e arenas estarão abertas novamente em Torpignatara. O evento será aberto com desfile de Flashmob e música Malamurga que começará no “Cannone”, passará por Di Torpignattara e terminará no Parque Sangalli. Depois serão abertas praças, esplanadas e jardins privados que acolherão exposições, performances de arte, artistas de rua, música, malabarismo, fotografia e muito mais, e nesta edição também estarão ateliês de arte e artesãos que manterão abertas as suas oficinas . [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Não é um show de stand-up”, Enrico Paris no IF Theatre

Nos dias 13 e 14 de janeiro, Enrico Paris abre a cortina do Teatro IF com seu monólogo irreverente, sarcástico e sarcástico que trata de temas pesados ​​com leveza e de temas leves com peso. Uma noite de teatro fora da caixa aguarda o público com um espetáculo que o próprio Enrico descreve como “não um espetáculo de improvisação”, mas a verdade é que é um espetáculo de improvisação em todos os sentidos da palavra. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercado Eco & Chique em San Lorenzo

O Mercado Eco&Chic regressa no Ano Novo a San Lorenzo, domingo, 14 de janeiro: mercado de artesanato e antiguidades selecionadas, agora com encontro fixo para os residentes da zona e não só. Você pode encontrar joias em diversos metais, como cobre, bronze e até prata, feitas na técnica da cera perdida; Joias confeccionadas com materiais diversos como tecido, bioresina, madeira, cerâmica, botões ou itens reciclados; Cerâmicas artísticas como vasos, porta-incensos, estatuetas, bandejas de bolso e roupas casuais. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Elena Bonelli no filme “Era Gabriella Ferri”

De sexta-feira, 12 a domingo, 14 de maio, Elena Bonelli homenageia Gabriella Ferri com um show em comemoração ao vigésimo aniversário de sua morte no Teatro Gioni. A grande Gabriella será lembrada através de palavras e canções, mas também pelos testemunhos daquele que a criou e lhe deu sucesso, consagrando-a como o grande intérprete do romance, Pierfrancesco Pingitore, que subirá ao palco com Elena Bonelli e Maurizio Mannone na extraordinária e incrível história da vida de Gabriella Ferri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Toy Stories” no Teatro Manzoni

Pela primeira vez, a história que emocionou milhões de crianças e milhões de pais subirá ao palco. Um marco para cada criança e cada adulto que não pode deixar de esquecer o momento mais lindo da sua vida. É uma releitura teatral do filme da Disney Toy Story, criada por Un Teatro da Favola. A data é sábado e domingo no Teatro Manzoni, em Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]