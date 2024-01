Os italianos revidam, mas depois perdem para Portugal nas semifinais do Europeu de 2023

O sonho da seleção feminina italiana no Campeonato Europeu de Hóquei de 2023 termina nas semifinais. Aliás, depois de um jogo difícil, os italianos tiveram de ceder a Portugal com o resultado de 1-4, despedindo-se assim da possibilidade de disputar a final.

Apesar da derrota, as meninas do técnico Giudice Eles provaram mais uma vez que têm caráter para competir com os maiores. A seleção lusitana foi a primeira a encontrar a vantagem às 15h30 com Ferreira, mas a Itália está lá, aproveitando a ponta-de-lança Linda Tamiuso (13h23) e recuperando o equilíbrio logo aos 120 segundos.

Menos de dez minutos do primeiro tempo No entanto, Portugal encontrou o golo inaugural, finalizou boa jogada Moncovio finalizou a rede (20h39). A Itália está tentando traçar uma estratégia para alcançar seus adversários, mas está apenas lutando No segundo tempo, o gol fatal, 1 a 3, foi marcado pelo Santos (20h39), que é o fator que obriga a Itália a tentar o regresso, mas desta vez não chegou. O Santos mais uma vez conseguiu marcar gols a apenas seis segundos do apito final, fazendo a diferença pesar, mas não anula a excelente revisão continental realizada pelos italianos.

Amanhã, sábado, 9 de dezembro, a Itália enfrentará o perdedor entre Espanha e França na final do terceiro lugar.

Foto de : Visser