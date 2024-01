Copa da Itália: Fiorentina nas semifinais e Bologna vence o Bologna por 5 a 4 nos pênaltis Foto – Futebol

Fiorentina nas semifinais da Copa da Itália. O Bologna venceu por 5 a 4 nos pênaltis. No Estádio Franchi, a prorrogação também terminou empatada em 0 a 0.

Os outros três jogos programados são: Atalanta-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Frosinone. Daniele Orsato Ele é o árbitro nomeado para arbitrar o clássico Lazio-Roma na quarta-feira, 10 de janeiro, às 18h.Os assistentes de linha serão Imperial e Rossi, o quarto árbitro Manganiello, enquanto na sala Var estarão Irati e Abbatista. Já a outra partida de quarta-feira estava marcada entre Milan e Atalanta às nove da noite. Lindo, com Ferrieri Capote como quarto árbitro e Valerie Di Martino Farr e Avar. Finalmente Juventus – Frosinone na quinta-feira: vai governar bolsascom os assistentes de linha Tulfo e Palermo, o quarto árbitro Tremolada, La Pena e Aureliano (Roma e Atalanta competiram pela direção do adiamento da noite passada) nas funções de VAR e VAR.

Fiorentina – Bolonha



Em Florença, a Fiorentina venceu o Bologna por 5 a 4 nos pênaltis, e o erro de pênalti de Bosch foi decisivo, o primeiro time a chegar às semifinais da Copa de Seleções da Itália. Surpreendentemente, o Italiano conta com uma equipe de três defensores composta por Ranieri, Milinkovic e Quarta, uma linha de cinco meio-campistas com Biraghi e Kayode nas laterais, Duncan, Maxime Lopez e Barack no meio e Beltran ao lado de Ekone. Por outro lado, Motta respondeu com uma formação em 4-5-1, contando com Zirkzee no centro do ataque e contando com jogadas de jogadores como Orsolini, Salmaekers e Ferguson.

Fiorentina – Bolonha



A equipe viola começou desde o início tentando atacar o meio campo, mas respondeu com contra-ataques rápidos. Aos 17 minutos, Kayode tentou um rebote do canto superior da área, mas Skorupski conseguiu levantar para escanteio. Dez minutos depois, o Bologna respondeu: A defesa viola mexeu mal, deixando Zirkzee apenas no meio da área, mas o atacante não se comunicou com a bola enviada por Orsolini. Aos 32 minutos Beltran perdeu uma bola ruim em campo aberto Orsolini pega a bola e voa em direção ao gol, mas chuta para Milinkovic e os visitantes perdem a oportunidade. Dois minutos e o Bologna ainda está perto de marcar, já que Zirkzee se movimenta bem no meio da zona roxa, onde se livra de Milinkovic e chuta sem falhar, mas a bola sobe e bate na trave. No início do segundo tempo, os dois treinadores não mudaram de time, e o tema da partida também não mudou, pois aos cinco minutos o Bologna esteve muito perto de marcar novamente, mas o chute catariano de Orsolini pelo lado direito acertou a postagem. À esquerda do goleiro da Fiorentina.

Fiorentina – Bolonha



O italiano tenta mudar alguma coisa, dar mais determinação e fósforo, e aos 15 minutos entram Bonaventura e Nzoula no lugar de Barak e Ikone. A Fiorentina tem dois avançados para criar mais perigo, mas o Bologna é sempre perigoso: aos 21 minutos, Quarta errou ao sair da sua área, os visitantes recuperaram a bola e cabecearam para Ferguson, que chutou Christensen de ângulo apertado. . Italiano decidiu mudar novamente, na 27ª colocação, introduzindo Parisi e Mandragora no lugar dos líderes Biraghi e Duncan. Cinco minutos depois foi obrigado a substituir Beltran, ferido por uma pancada no nariz, por Arthur. A Fiorentina volta a ficar perigosa aos 39 minutos, quando Nzoula recupera a bola na entrada da área e, à medida que o jogo continua, a bola vai para Kayode, que dispara um chute diagonal que termina bem por cima da trave. Três minutos do nonagésimo minuto Motta faz as primeiras mudanças: chama Aebischer e Lucumi para o banco e coloca Moro e Calafiore.. Aos 95 minutos, a Fiorentina esteve muito perto de marcar com um cabeceamento de Quarta à queima-roupa na cobrança de escanteio, mas encontrou Skorupski, que relaxou e disse não. Vamos para a prorrogação. O erro de Quarta aos 102 minutos foi inacreditável quando passou a bola na frente da baliza antes de descer e rematou mal e devagar, pelo que a bola acabou nos braços do guarda-redes do Bolonha.

Fiorentina – Bolonha



Um minuto depois, a cena se repetiu, mas desta vez foi Milinkovic Por não aproveitar a oportunidade. A Fiorentina pressionou o acelerador e aos 108 minutos esteve perto de marcar novamente por intermédio de Kayode, que estava sozinho na pequena área e chutou de cabeça a poucos passos do gol, mas o chute saiu errado e a bola finalizou de forma incrível no gol. Evite o erro de não acreditar na multidão roxa. O Bolonha não desiste e, aos 111 minutos, Orsolini lança um contra-ataque, mas assim que chega à área encontra a sair Christensen, que defende o remate.. Mas mesmo a prorrogação não foi suficiente para decidir a primeira semifinalista da Copa Tim que acabou eliminada nos pênaltis: a Fiorentina.

