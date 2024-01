O que disseram a Aureliano no túnel depois da Atalanta?

Ele pensou sobre isso por um minuto depois disso José Mourinho Subiu as escadas que levavam aos vestiários, reclamando em português (“Mas ele realmente me demitiu?”) Por fim, ele entrou em um carro que o levou para longe do Estádio Olímpico. Daí a decisão, claramente partilhada com a empresa, de não comparecer à entrevista. Nesse momento, Thiago Pinto informou à assessoria de imprensa que nenhum membro da Roma comentaria o empate contra a Atalanta. Mourinho ficou irritado com a arbitragem de AurelianoQue, na sua opinião, cometeu uma série de erros administrativos graves: o primeiro foi o “perdão” de Scalvini, que foi avisado e não expulso devido a uma série de erros. A segunda é que o pênalti não foi concedido diretamente devido ao duro contato entre Karsdorp e Ruggeri. A terceira foi ignorar o controle de Kolasinac sobre Dybala, no final do primeiro tempo, quando o apito final poderia ter pelo menos trazido uma advertência ao zagueiro, que já havia sido punido no segundo tempo. Depois Mourinho explodiu nos acréscimos do segundo tempo – apesar de já ter sido admoestado – num episódio menos significativo, devido a uma avaliação indesejável e irrelevante. Um sinal de que ele estava muito nervoso antes. Porém, com esta expulsão, conseguiu apenas o resultado menos satisfatório: na quarta-feira, noite da Coppa Itália, estará no banco para o clássico, mas não poderá comandar os jogadores do San Siro durante a partida. entre Milam e Roma. Pela segunda vez nesta temporada, ele estará conosco na sala de imprensa, protegido por um cordão de segurança, em meio a centenas de fotos de torcedores ocupando os assentos da arquibancada vermelha.