Os Estados Unidos da América e os líderes muçulmanos em estados indecisos mobilizam-se contra Biden – Corriere.it

para Viviana Mazza

Os árabes-americanos acusam o presidente de não ter apelado a um cessar-fogo em Gaza e de não ter protegido os civis palestinianos. E nos estados indecisos, o seu voto decisivo

Do nosso correspondente em Nova York: Perdi a voz, diz Paul, um cristão libanês, pai de dois filhos matriculados numa escola católica particular no Brooklyn. “Eu também”, responde Zainab, que é de origem jordaniana, mãe de outros dois filhos e tem um primo em Gaza. E se Trump vencer? O marido paquistanês de Zainab está aterrorizado com a ideia. Que situação ridícula.

Esses discursos, ouvidos numa festa de Natal em Park Slope, bairro habitado pela burguesia progressista de Nova York com crianças, repercutem nos Estados Unidos, onde Muitos árabes americanos criticam o seu presidente por não ter apelado a um cessar-fogo em Gaza E fez mais pelos civis palestinos. Alguns líderes comunitários árabes-americanos e muçulmanos-americanos reuniram-se em Dearborn, Michigan, em novembro para iniciar o movimento Abandonar Biden Em estados indecisos. Segundo o Instituto Árabe Americano, 59% desta comunidade apoia Biden nas eleições de 2020, mas hoje a percentagem de apoiantes diminuiu para 17%. Mas entre os eleitores judeus americanos, com base na primeira sondagem realizada depois de 7 de outubro e publicada pelo jornal israelita Haaretz, 68% apoiam Biden contra Trump; Há um apoio esmagador à forma como lidou com a guerra, por parte de 74% dos inquiridos, e uma maior confiança na capacidade do actual presidente de combater o anti-semitismo do que o seu antecessor.

Não está claro o quão bem-sucedida a campanha foi Abandonar BidenMas mesmo uma pequena mudança nos votos pode pôr em risco a reeleição do titular, que apareceu atrás de Trump em várias sondagens em estados indecisos. A comunidade árabe-americana (nem todos os muçulmanos) é respeitada Cerca de 2 milhões de pessoas (Mas o Instituto Árabe Americano acredita que há mais.) O número de muçulmanos americanos (nem todos árabes) é de aproximadamente 3,45 milhões. de acordo com Centro de Pesquisa Pew. No geral, estes números não são enormes, mas são significativos em estados indecisos como Michigan, Virgínia, Wisconsin, Geórgia, Arizona e Pensilvânia, que são cruciais nas eleições presidenciais. De acordo com cálculos do site EixosBasta um segmento destes eleitores para colocar a reeleição de Biden numa posição difícil. Em MichiganPor exemplo, onde Biden venceu Trump por 154.000 votos em 2020, O número de árabes americanos é de pelo menos 278.000. Osama Al-Seblani, editor Notícias árabe-americanaso jornal mais antigo desta comunidade nos Estados Unidos, com sede em Dearborn, a cidade com a maior população de pessoas de origem do Médio Oriente ou do Norte de África no país, apela aos seus leitores para não votarem em Biden ou Trump. No ArizonaO atual ocupante da Casa Branca venceu por 10.500 votos em 2020. O número de árabes americanos é estimado em cerca de 60.000. Em Wisconsin, onde venceu por 20 mil votos, há 25 mil árabes-americanos. E assim por diante. Esta comunidade tornou-se mais consciente do seu poder. Os muçulmanos americanos são talvez os muçulmanos mais poderosos do planeta, diz Al correio O professor de direitos humanos da Universidade de Minnesota, Hassan Abdel Salam, é um dos fundadores do Abandon Biden – We’re a Voting Group, que registrou muitos eleitores muçulmanos americanos que votaram em massa em Biden há três anos. Mas a guerra mudou tudo. READ "O que está escondido atrás das árvores" - Libero Quotidiano

Nova enquete de New York Times/Siena College Isso mostra que 57 por cento dos americanos desaprovam a forma como Biden lidou com a guerra. As opiniões parecem estar divididas ao meio, com um número semelhante de pessoas de um lado querendo que Israel ganhe a guerra de forma decisiva, enquanto as pessoas do outro lado querem o fim imediato da guerra. A pesquisa também confirma a divisão geracional que emergiu de uma pesquisa de algumas semanas atrás NBC: A maioria dos eleitores com 65 anos ou mais aprova a forma como Biden lidou com o conflito, enquanto 70% dos jovens o criticam. De acordo com dados de New York Times/Serra, 46% dos jovens simpatizam mais com os palestinos E apenas 27% estão com Israel. Apenas 28% dos entrevistados com idades entre 18 e 19 anos disseram que Israel quer realmente uma solução pacífica para o conflito mais amplo, enquanto metade acredita que os palestinos querem. Reflexão de acordo com O jornal New York Times Não apenas as experiências de diferentes gerações em relação a este conflito de décadas, mas também o resultado de vídeos virais especialmente no TikTok que Mostra o sofrimento dos civis palestinos em Gaza.

Após o brutal ataque terrorista do Hamas que matou 1.200 pessoas em Israel em 7 de outubro, a Casa Branca disse que não estabeleceria linhas vermelhas para um ataque militar ao Estado judeu. Após a morte de milhares de civis palestinos (20 mil segundo fontes médicas em Gaza), Biden enfatizou cada vez mais A importância de proteger vítimas inocentes. Ele também levantou repetidamente a necessidade urgente de combater a islamofobia nos Estados Unidos, reuniu-se com líderes muçulmanos e pediu desculpas por inicialmente dizer que o número de civis palestinos mortos em Gaza não era confiável. A administração dos EUA está a pressionar o aliado para passar de um ataque violento para uma fase de combate mais direccionada, mas fá-lo através da repetição O apoio inabalável da América ao estado judeu. Ele rejeitou o pedido de cessar-fogo, dizendo que partilha o objectivo de Israel de destruir o Hamas e não quer dar vantagens aos militantes. Biden continua convencido Abraçar Israel é a melhor forma de influenciar as suas ações: Esta é uma estratégia diferente da de Obama, que foi mais crítico mesmo quando era presidente. READ Guerra ucraniana, Nord Stream, Moscou acusa os Estados Unidos: "Terrorismo, eles são os culpados". Hackers violam TV russa: "Um ataque nuclear está em andamento"

As divisões sobre a abordagem da guerra eram evidentes na própria Casa Branca, onde cerca de duas dezenas de funcionários expressaram frustração ao Chefe do Estado-Maior, Jeff Zients; Bem como através de cartas internas e protestos a diversos órgãos administrativos, incluindo o Ministério das Relações Exteriores.

Abdul Salam diz que a campanha Abandonar Biden A Casa Branca está preocupada. Eles levam isso a sério. Recebemos telefonemas de políticos árabes-americanos de alto escalão do Partido Democrata e próximos do presidente que tentaram nos dissuadir. Os membros da campanha argumentam que sim O voto árabe-americano tornou-se um dado adquirido Do Partido Democrata porque são a alternativa de Trump, mas recusam-se a aceitar que não têm escolha. Abdel Salam também está disposto a arriscar a vitória de Trump, Apenas para dar uma lição ao partido de Biden. Certamente não pensam em votar no empresário, mas pensam em não votar ou em escolher um candidato de um terceiro partido, como Cornel West, do Partido Verde, ou a socialista Claudia de la Cruz. Mesmo que Trump, como presidente, aprove os regulamentos Eles têm acesso limitado aos Estados Unidos de alguns países muçulmanos Que os críticos conhecem como proibição muçulmana, Abdel Salam explica: Dizem-nos que Biden é o menor de dois males, mas não sei se impedir a entrada num país é pior do que as imagens de massacres que vemos vindas de Gaza. Eles acham que esqueceremos isso em um ano, mas se alguém partir seu coração, você esquece em um ano?

O Partido Democrata também estava dividido. A voz mais forte a favor do cessar-fogo é a de Rashida Tlaib. Filha de pais palestinos, ela é membro da Câmara dos Representantes do 12º Distrito de Michigan, que inclui a cidade de Dearborn. Mas uma grande parte do partido opõe-se ao cessar-fogo, e a Câmara dos Representantes votou uma moção de censura contra ele (234 a 188 votos) depois de Tlaib ter anunciado que a forma de libertar os palestinianos é levantar o cerco e acabar com a ocupação. E desmantelar o sistema de apartheid que cria condições sufocantes que roubam a humanidade das pessoas e podem levar à resistência.

Ele foi criticado por descrever a violência em Israel como resistência Ele foi acusado de anti-semitismo. O colapso do apoio entre os jovens e os eleitores negros (não só para a guerra entre Israel e o Hamas, mas também por outras razões, incluindo a economia) preocupa a Casa Branca. READ Guerra na Ucrânia, forças de Minsk na fronteira. Plano de resgate Azov

O presidente, que visitou sua sede de campanha nos últimos dias, conversou sobre o assunto com os funcionários, segundo o New York Times. Washington Post. Ao mesmo tempo, os jovens – salientam alguns investigadores – têm maior probabilidade de se absterem de votar do que os mais velhos. A frustração é expressa pela comunidade árabe-americana E também em relação à mídiaEle foi acusado de não expressar o ponto de vista palestino com a mesma intensidade. O diretor britânico-palestino Basil Khalil deveria comparecer ao seu filme Fim de semana em Gaza Em um festival em euCentro Comunitário Judaico Manhattan. A recepção é sempre positiva porque o filme é feito com amor e com personagens reais – Khalil nos contou de Taiwan, onde foi membro do júri em outro festival de cinema. Um filme sobre a humanidade de ambos os lados, e não diz ingenuamente: “Ah, sim, aprendemos a perdoar e a viver juntos”, mas conta uma história em que ajudamos uns aos outros porque é certo para ambos. nós. Mas este festival em Manhattan acabou sendo canceladoalém de outros dois eventos onde Khalil deveria ir, o Festival de Cinema da Palestina de Boston E Festival de Cinema Árabe.

Corriere della Sera também Whatsapp. Adequado Clique aqui Inscreva-se no canal para receber sempre as últimas novidades.