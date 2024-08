Não se espera recessão em Portugal em 2023 — Idealista/notícias

Portugal está a entrar em recessão? O primeiro-ministro, António Costa, garantiu ao povo português que “não se espera nenhuma recessão no cenário macroeconómico de Portugal no próximo ano”, sublinhando que o país “continuará a crescer”. Portanto, porque não é Espera-se uma recessão no país até 2023, Qual é a situação económica em Portugal?? Aqui estão todos os detalhes.

O primeiro-ministro português respondeu a Rui Tavares, único membro do partido do Livre a participar nas eleições Debate recente no Parlamento sobre políticas públicas. O parlamentar Antonio Costa perguntou se poderia garantir que, caso houvesse recessão em 2023, o governo “alteraria a meta em relação ao peso dos salários no PIB, revisaria para cima e aumentaria o peso dos salários”.

Em sua resposta, Costa afirmou em poucas palavras que “Portugal continuará a crescer”.. Sublinhou especificamente que “pelo contrário, o cenário que vemos claramente é que Portugal continuará a crescer, obviamente a um ritmo inferior ao deste ano, e que continuaremos a convergir com a União Europeia. coincidirá com o crescimento dos salários e que o crescimento deste último continue a apoiar o crescimento da economia portuguesa, como tem acontecido desde novembro de 2015.”

O primeiro-ministro explicou: “De 2015 até agora, o PIB nominal cresceu 20%“Este tem sido um caminho de crescimento sustentável para o país.” Infelizmente, o crescimento não é linear e em 2020 e 2021 já ultrapassamos o rácio de 48% entre salários e PIB, não por causa do crescimento salarial, mas por causa do declínio do PIB e disso. é o caminho certo. Crescimento da participação dos salários no PIB no cenário de convergência com a União Europeia“Ele acrescentou.

Costa disse que este cenário foi apresentado “com toda a seriedade” no programa eleitoral e foi Continuando no programa de governo Mas sublinhou que “é claro que deve adaptar-se à realidade”.

Tavares questionou ainda o primeiro-ministro sobre a possibilidade de o porto de Sens poder ser uma “porta giratória para o gás liquefeito russo”, mas Costa apenas respondeu que Portugal “implementou o quadro de sanções da UE”no contexto da guerra na Ucrânia.