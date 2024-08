Florence, toma café, mas fica chocada com o valor total: o valor que ele paga

Em Florença, um cliente toma café, mas fica chocado com o total. Veja quanto você paga neste bar da cidade.

A notícia está a espalhar-se pela Internet deixando muitos sem palavras, embora não seja de todo surpreendente para muitos outros consumidores que já estão habituados a receber notícias. Recibos Deste tipo.

Recibo de café

Depois do acontecimento na Albânia, onde um turista italiano jantou num restaurante e o recibo o deixou sem palavras, voltamos agora a falar convosco sobre recibos relativos a algumas empresas que já existem no nosso país. Nos últimos anos, a inflação causou um aumento desproporcional nos preços Preços Há muitas empresas que também quiseram tirar vantagem disso, cobrando caro demais alguns produtos. Agora é muito difícil sair para jantar, sair de férias, fazer compras e muitas vezes poder comprar um café clássico pela manhã antes de ir para o trabalho.

Para alguns, especialmente os italianos, beber café expresso no seu bar preferido era um gesto quotidiano, mas hoje isso está em questão. Muitos usuários se surpreendem com recibo de café comprado em uma cidade Florença. A capital toscana tornou-se uma cidade cara para alguns, onde os preços de tudo subiram e onde produtos que antes eram considerados garantidos tornaram-se verdadeiramente difíceis de adquirir.

Aqui está o que ele disse

Mas o que estava escrito neste recibo? Um internauta postou a foto de um recibo descrevendo o evento e deixou muitos sem palavras. Mas o que exatamente teria acontecido? Este cliente pediu um café americano simples com ele Leite frio Ele viu seu lindo café chegando ao bar de Florença onde o havia pedido, acompanhado de um recibo bastante especial.

Na verdade, além do custo do café, serão cobrados do cliente outros produtos e serviços. qualquer? Aqueles especificamente relacionados à adição de água ao café americano e ao leite frio. Em particular, o custo adicional teria sido de 10 cêntimos para a água e 40 cêntimos para o leite frio. Após a publicação do recibo, houve quem considerasse válido o exercício da advocacia. No momento, alguns comerciantes estão realmente cansados ​​de não cobrar mais dos clientes Exigente Mudanças no produto. Muitas vezes os pedidos são tão especiais que já entraram no imaginário coletivo de muitas piadas e anedotas divertidas. Menos ainda para os proprietários de restaurantes que muitas vezes investem muito tempo tentando atender aos pedidos e depois não obtêm benefícios. Então eles começaram a cobrar taxas por produtos e serviços. O recibo também despertou a ira de outros usuários que temem agora também ter que pagar pelo oxigênio.