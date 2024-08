Turistas com destino a Malta desembarcaram e embarcaram novamente

Treviso – O novo pesadelo da Ryanair com voo de Canova para Malta com partida às 14h40. Horas de atraso e passageiros mantidos como reféns pela transportadora por 50 minutos sem ar condicionado. “Ficamos em um forno quente por cerca de uma hora sem qualquer informação.” Doenças e cenas de pânico em Treviso em agosto com temperatura externa de quase 40 graus. Às 21h, os viajantes ainda aguardavam no hangar, sem saber quando poderiam partir. Vamos contar a história dos motins do avião IB, que depois de um ano de estudos e um mestrado só sonhava em ficar deitado na praia sob um guarda-sol com vista para o Mediterrâneo. Mas não: foi uma tarde cansativa esperá-la em Canova, sem informações, sem assentos, e depois no avião para mais uma hora de círculo de Dante, com ar irrespirável, e cenas de pânico e doença. E uma persistente falta de orientação da equipe. Até que me levantei e fui até a tripulação exigindo que os passageiros fossem deixados. “Não há palavras para descrever o mau serviço da Ryanair – explica ao telefone – O voo para Malta que deveria partir às 14h40 atrasou horas e horas. O embarque chegou às 18h30, o avião manteve-nos reféns e depois forçou-nos. para descermos, ainda estacionados e bloqueados “Aguardando decolagem sem ar condicionado.” Mas os passageiros também se queixam das muitas desvantagens que o aeroporto de Treviso sofre, com a falta de salas de espera e de lugares para quem tem de esperar em condições inaceitáveis. “Só escadas de malha metálica como num caminhão de gado – continua a mulher – e de fato estourou o motim. “Não somos monstros”, gritavam as pessoas. “Se este é o futuro do transporte aéreo, como declaram, então estamos prontos para partir.” Às 21h22, depois de quase sete horas de espera, a Ryanair embarcou passageiros com destino a Malta.

