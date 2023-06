Mmg deve ser totalmente incluído no NHS

por Massimo Tosini

19 de junho –

Prezado Diretor,

O debate ocorrido nos últimos dias, do qual participaram Polillo e outros importantes, sobre o papel do GP me motiva a entrar no debate sobretudo porque é motivado pelo desejo de dar minha própria contribuição para salvar o NHS.

A Resolução Ministerial 77/2022 representa uma oportunidade excepcional para modernizar a Lei 78/833 e rever a prática médica. O primeiro ponto é partir do território e da capacidade dos atores do sistema social e de saúde de abordar os vulneráveis. O outro aspecto, não menos importante, é representado pelo modelo salutogênico, ou seja, partir da saúde para evitar o surgimento de doenças ao longo do tempo, por meio de práticas novas e atualizadas. Sair da dimensão hospitalar e centrada no patógeno é uma prioridade óbvia hoje.

A meu ver, enquadra-se neste quadro a necessidade de tirar o GP do estado actual, de o incluir plenamente no SNS, trabalhando a tempo inteiro tanto prestando os seus serviços em lares comunitários como em hospitais e ambulatórios próximos. Com rotatividade suficiente entre o distrito e o hospital, os GPs não só serão capazes de estabelecer relacionamentos com especialistas em métodos, patologias ou órgãos, mas também poderão ganhar uma grande riqueza de experiência ao longo do tempo de que somente o campo é capaz. suprir.

No entanto, ainda é imperativo que todos os médicos modernizem suas práticas e façam da saúde pública seu foco principal. Elish apontou, várias décadas atrás, que a medicina corretiva, que intervém para responder aos sintomas e prevenir sintomas visíveis de doenças, é uma má medicina. Em contraste, ele propôs a arte da saúde não médica, ou seja, higiene, alimentação, ritmo de vida, condições de trabalho, moradia e hoje, acrescentamos, o combate às doenças não transmissíveis; Uma verdadeira epidemia do século XXI no mundo rico.

Embora compreenda o gradualismo proposto por Polillo, juntamente com meu amigo Saverio Proia, acredito que as circunstâncias em que o NHS se encontra tornam urgente a nomeação de GPs, que, no entanto, precisam ser reorganizados e capacitados para trabalhar com outros e novos profissões cujo objetivo deve ser a promoção da saúde integral ou permanente para todos os cidadãos. Portanto, eles não são mais apenas funcionários do sistema, como afirma Gallimberti, mas promotores de saúde mudança de tribunal.

Massimo Tosini

Sociólogo da Saúde

19 de junho de 2023

