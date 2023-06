Flag Sounds, concerto em Roma

Piano for life-OdV é uma associação voluntária inscrita no Cadastro Nacional do Terceiro Setor. Organiza concertos para promover a cultura musical ao mesmo tempo que apoia a investigação científica sobre doenças raras. Com “Voci per la Scienza”, convida-o para uma viagem musical que percorre toda a Europa em quase dois séculos de história, desde os palcos de Mozart até à grande temporada da mentira romântica e pós-romântica, nas suas várias vertentes internacionais.

Este recital propõe a audição de um repertório rico e variado, dando exemplos dos principais pilares das produções vocais operísticas e de câmara, mas também explorando aspectos mais íntimos das produções de grandes compositores, conhecidos do público sobretudo por composições para piano ou sinfónicas como como Liszt e Rachmaninoff.

O concerto acontecerá na sexta-feira, 23 de junho, às 18h, no Auditório Casc-Bi, na Via del Mandrione 190, 00181 Roma. Entrada livre.

Artistas: Josie Crinkoli – soprano, Federica Fiore – mezzo-soprano, Giulio Ermini – barítono

Franz Liszt, Wolfgang Amadeus Mozart, Sergei Rachmaninoff, Ottorino Respighi e Francesco Paolo Tosti

Maestro Giordano Puglisi tocando piano.

Para imprimir o cartaz e conhecer os artistas: https://www.pianoforlife.it/2023-3/

info@pianoforlife.it

