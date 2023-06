Ideias/História da complexa relação entre ciência e religião. Olhando para o futuro

Escrito por Niccolo Pozzato ______

” Parece que o homem moderno é motivado apenas pelo impulso de possuir a matéria. Esta é realmente a fórmula mágica que deve resolver todos os nossos problemas? “

Quarta-feira, 22 de junho de 1633. Roma, Tribunal da Santa Inquisição.

Galileu Galilei, de setenta anos, ajoelha-se diante dos Cardeais Inquisidores da Santa Sé e profere as frases que formarão seu famoso disfarce: “Com um coração sincero e fé pura, eu nego, amaldiçoo e abomino os erros e heresias acima.Se aos olhos dos contemporâneos de Galileu essas palavras “apenas” soavam como o fim da história do grande pensador pisano, agora podemos ler outra coisa: a renúncia de Galileu Galilei representa uma lápide para a próspera relação que uniu por séculos religião e ciência .

Se é verdade que a credibilidade “científica” das teorias ptolomaicas contidas na Bíblia começou a vacilar com o fim da Idade Média e o início do Renascimento, elas receberam o primeiro golpe real com a publicação seminal de Nicolau Copérnico, De Revolutionibus orbium coelestium (Sobre as revoluções das esferas celestes, 1543), texto Referência a Galileu e suas teorias heliocêntricas. A princípio, acreditava-se que a terra e depois o homem foram colocados por Deus no centro do universo, mas com Copérnico essa crença desmoronou. Friedrich Hegel, em sua Encyclopedia of Philosophical Sciences in Abstract (1817), falava de indivíduos cosmológicos históricos, aqueles clarividentes capazes de fazer história, indo além de seu próprio tempo.

É natural reconhecer nas palavras de um filósofo alemão como Kepler, assim como nas figuras de Copérnico e Galileu. Foram eles, de fato, que iniciaram o que historicamente se convencionou chamar de revolução científica (foi lançada oficialmente pela já citada publicação de Copérnico).

Assim como o principal produto da Revolução Francesa foi a ascensão da burguesia e a queda da nobreza, a revolução científica consistiu em estabelecer o método científico e abandonar os dogmas associados à fé religiosa. Simbólicas são as palavras do maior proponente do método, o próprio Galilei, que escreveu em carta datada de 1615 dirigida a Madame Cristina (Maria Cristina de Lorena): “A ciência nos diz como o céu funciona, enquanto a religião nos diz como o céu funciona“.

A cesura é óbvia agora e mesmo então era considerada incurável aos olhos daqueles que foram um de seus principais arquitetos. Mencionamos anteriormente o fato de que a relação entre ciência e religião nem sempre foi conflituosa, pelo contrário, elas estiveram ligadas de alguma forma por muito tempo. O conhecimento científico na Idade Média estava nas mãos do clero. Todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez, por exemplo, dos famosos monges-escribas, homens altamente educados a quem devemos, entre outras coisas, a maioria dos textos clássicos que chegaram até nós hoje. Nem é preciso dizer, mas é bom lembrar que eles têm uma abordagem cultural baseada na Bíblia. A questão que agora surge espontaneamente é como a fé dogmática pode ser incluída na pesquisa puramente científica. Para responder, é preciso partir daquela abordagem típica do homem moderno que vê Deus e a ciência como linhas paralelas.

As palavras de Saint-Pierre Damiani, teólogo do século XI, vêm em nosso auxílio, fazendo-nos compreender a mentalidade da época escrevendo: “A crença em Deus favorece o estudo do mundo externo e materialFoi a própria religião, nesse contexto, que impulsionou a vontade dos homens de conhecer as leis da criação de Deus, e foi esse impulso do desejo de compreender o Criador que realmente levou Copérnico a formular seus tratados e Galileu a segui-los.

Vamos resumir o que foi dito até agora. Durante séculos, a ciência e a religião foram uma entidade cujo objetivo era explicar a criação e dar uma explicação ao motor principal. A revolução científica levou então a um choque entre as duas opiniões, em um processo que chamamos de antítese dialética hegeliana. Dois elementos anteriormente unidos lutando ferozmente entre si.

O conflito foi exacerbado pelo Iluminismo, que rejeitou categoricamente as ideias promulgadas pela Igreja. O homem, de acordo com a Era do Iluminismo, deve ser guiado pela razão.

“Aude sabe! Tirando o pó de Horácio, disse Kant, ele convocou o homem a ter coragem de usar sua inteligência. Não devemos, entretanto, pensar que os iluministas eram todos ateus. O próprio Kant, um dos grandes filhos do Iluminismo, chegou a postular a existência de Deus e a imortalidade da alma (ver Crítica da Razão Prática, 1788. Quanto aos demais pertencentes a esse movimento que marcou em grande parte o século XVIII, tratados religiosos condenáveis. Por exemplo, mas não limitados a , Voltaire criticou a Inquisição.

Então podemos dizer que não foram as idéias sobre algo divino que foram negadas, mas o cristianismo. O movimento que nasceu na Europa nessa época foi o deísmo, que reconhecia a existência de um princípio organizador e racional. Impulsionada pelo Iluminismo, a Revolução Industrial foi capaz de explodir no final do século XVIII. Nós, homens do século XXI, somos descendentes diretos de todos os eventos aqui descritos: século após século, o fosso entre as opiniões da religião e da ciência não fez mais do que aumentar. O advento da industrialização, do materialismo histórico, do comunismo, da evolução e da psicanálise freudiana exacerbou o conflito nascido no coração do segundo milênio.

Um ponto-chave agora deve ser enfatizado: o ponto aqui descrito é a história da relação entre ciência e religião do ponto de vista do contexto ocidental. Não devemos pensar que este processo se repete em todo o mundo, pelo contrário. Até agora, o conflito de que tanto falamos é, de fato, uma das principais chaves para explicar a mais óbvia divisão ideológica que ocorre entre os seres humanos. A Gallup International está envolvida na coleta e medição de dados estatísticos sobre orientação religiosa entre os cidadãos do mundo. A partir do título de seu estudo publicado em 2017, “A religião reina suprema no mundo”, fica claro como exatamente a situação no mundo é invertida entre países de alta e baixa renda.

Em áreas onde a única divindade venerada é o “dinheiro”, o número da população que se identifica como religiosa é inferior a 50% (o percentual mínimo é atingido na Europa Ocidental), contra 70% nos países tradicionais. O fato é que 62% da população mundial se identifica como religiosa, novamente de acordo com a Gallup International.

E o percentual sobe ainda mais se considerarmos apenas a crença em Deus ou não, já que 71% das cerca de 63 mil pessoas entrevistadas responderam afirmativamente.

As implicações que resultados desse tipo trazem são muito significativas: em um mundo onde os desafios são rotulados como “universais”, pode-se ter uma visão tão paradoxal sobre um ponto tão importante da vida? O Ocidente tem tentado impor seus pontos de vista (com bons costumes, mas acima de tudo) sem conseguir, por enquanto, em suas intenções. O risco de perder a individualidade no contexto atual é muito alto. A perda de valores e tradições joga as pessoas no caos. Assim como na Idade Média foram rejeitadas as ideias que ignoravam a Bíblia, hoje, no Ocidente, o mesmo destino está sendo feito por todos aqueles axiomas, esses sentimentos tão característicos do homem e que contradizem a tão almejada “prova científica”. Parece que o homem moderno só pode ser movido por um movimento de posse da matéria.

Essa é realmente a fórmula mágica que deveria resolver todos os nossos problemas? O papel educativo das religiões pode realmente ser deixado de lado?

Podemos deixar que o mundo ocidental abandone os valores religiosos tão facilmente? ______

Niccolò Pozzato é aluno do primeiro ano de psicologia na Sigmund Freud University

Milão.

