Festival Medival – 10ª Edição: De 29 de agosto a 4 de setembro de 2022 | newⓈpam.it

A Biblioteca de História Digital – Casa del Turista – Brindisi Waterfront

A Associação Vola Alto, o Liceo Ettore Palumbo, a Cooperativa Social Cooperativa e o Departamento de Brindisi da Società di Storia Patria for Puglia, diretores da “History Digital Library”, proporão a reencenação do festival histórico medieval que como de costume, nas festas da padroeira da cidade.

Por ocasião do décimo aniversário, e dentro das iniciativas propostas pela administração municipal para o verão de Brindisi, a caça ao tesouro “Nas pegadas de Frederico II” acontecerá na tarde do dia 2 de setembro, com um divertido percurso educativo dinamizado do artista “Jester without Roots” que testará a inteligência dos participantes e proporcionará a oportunidade de narrar a curiosidade da cidade e suas tradições históricas.

Na tarde de 3 e 4 de setembro, o Museu-Laboratório Experience the Book ganhará vida graças aos filantropos em trajes vintage do Grupo Archeo de Brindisi e ao ator Enzo Toma que acompanharão os visitantes em uma viagem no tempo.

A rota, erguida no térreo da Casa del Turista, sede da Biblioteca de História Digital, em Lungomare Regina Margherita, é uma jornada destinada a estimular o conhecimento de materiais e ferramentas lineares anteriores ao advento dos escritores e do jornalismo. Além da parte puramente museológica, com instalações e filmes, há a mostra da oficina, que, para a ocasião, será apresentada aos visitantes por figuras em trajes de época, que tentam com as próprias mãos criar pinturas rupestres e gravuras em placas. Argila, escrita com pena gótica, criação de papel, impressão de tipos móveis. O caminho continua até a biblioteca comunitária no primeiro andar, com suportes tecnológicos e coleções de livros, para representar o presente e o futuro do livro.

Os dias serão marcados por momentos de estudo erudito tradicional, pela Sociedade Nacional de História da Apúlia, sobre determinados aspectos ou temas da Brindisi medieval, considerada por Frederico II Caput terrarum maritimarum Apúlia É um porto de suma importância e é lembrado pelos trovadores e menestréis da época como um local de casamento quase transbordando de lendas ou como o primeiro edifício perfeito da ponte que o une a Constantinopla e o estabelece no imaginário coletivo como a porta de entrada para o leste.

No dia 29 de agosto, na Casa del Turista, sede da Biblioteca de História Digital, um TREF (Federação Europeia dos Templários Rodoviários) e tamanho: Ordens da Terra Santa. Perguntas abertas, novos colecionáveis ​​(séculos XII-XVI)Anais da Conferência Internacional (Perugia, novembro de 2019)., editado por A. Baudin, S. Merli, M. Santanicchia, Perugia, Editora Fabrizio Fabbri, 2021. Palestrantes Riccardo Rossi (Prefeito de Brindisi); Leonardo Varasano (assessor de cultura do município de Perugia e vice-presidente do TREF); Mirco Santanicea (Membro da Comissão Científica do TREF); Massimo Vitale (Conselheiro de Atividades Produtivas do Município de Brindisi), Emma Taveri (Consultor de Turismo, Marketing Regional e Criatividade no Município de Brindisi) pão torrado), Christian Gozo, Teodoro Di Giorgio, Giuseppe Rollo, Giuseppe Marella, de Associação Nacional de História da Puglia.

Em 2014, para comemorar os 700 anos da morte de Jacques de Molay, o último Grão-Mestre da Ordem do Templo, foi proposta a realização de um Curso Cultural Europeu (ECI) intitulado: «Caminho dos Cavaleiros Templários EuropeusPara implementar este projeto, a administração francesa em Aube e a cidade portuguesa de Tomar criaram uma associação estrada tumblr da união europeia.

A história do arranjo dos Templários está intimamente relacionada com a divisão Aube (champanhe). Hugues de Payns, nascido em uma aldeia perto de Troyes, foi o fundador e primeiro mestre do Templo, uma ordem reconhecida no Concílio de Troyes em 1129. A regra da ordem foi elaborada e adotada sob os auspícios de Bernardo de Clairvaux. A cidade de Tomar, localizada no coração de Portugal, foi fundada em 1160 como sede da Ordem dos Templários. Foi a última sede regional dos Cavaleiros Templários na Europa. Classificado pela UNESCO como Património da Humanidade, conserva em excelente estado o património dos Templários, incluindo o castelo, o Convento de Cristo e os túmulos dos primeiros Templários. Brindisi, sede da Domus Templária em San Giorgio, desempenhou um papel muito importante na história do regime, com particular referência às relações com a região sírio-palestina.

A ambição dos Cavaleiros Templários europeus é, a longo prazo, obter o reconhecimento da “Rota Cultural Europeia” do Conselho da Europa e oferecer um legado de qualidade e experiência cultural nas pegadas dos Cavaleiros Templários. Atualmente, a União Europeia da Estrada dos Templários é composta por cinco estados: – França (departamento de Aube), – Portugal (cidade de Tomar), – Itália (cidade de Perugia), – Espanha (cidade de Ponferrada), – Inglaterra (a igreja do templo).

Em 30 de agosto, na Catedral Basílica, A. Mirko Santanicchia (Universidade de Perugia), se concentrará em Ecos da Terra Santa: A Riqueza e Declínio do Mosteiro do Santo Sepulcro através de Testemunhos Arqueológicos Deve-se lembrar que a ordem foi em Brindisi as igrejas do Santo Sepulcro (hoje chamado San Giovanni al Cipolcro) e ao longo do Traiana, Santa Maria di Jadeco. Isso foi acompanhado por extensas propriedades, incluindo as, agora uma área urbana, de Commenda; Portanto, a ocorrência de leis é notável tanto no nível espiritual quanto no econômico. As ordens da Terra Santa, para atender às necessidades associadas ao abastecimento regular de guarnições cristãs no Levante, trabalharam para uma transformação radical das estruturas regionais, preferindo passar de uma economia baseada em casas de fazenda e uma economia de tipo capitalista, articulada . em fazendas.

O lazer agradável é possível graças ao apoio do Município de Brindisi, do Rotary Club Brindisi Appia Antica e do Centro Comercial Le Colonne.

As atividades, mediante reserva, para grupos de até 20 pessoas, serão organizadas na plataforma Eventbrite ou no ponto de informações do Palazzo Nervegna na via Duomo em Brindisi.