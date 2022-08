Torre do Amanhã 29 de agosto de 2022 – Barba Negra

Seu horóscopo para amanhã, 29 de agosto de 2022: Aqui está o que esperar Passaro preto E como as posições e movimentos dos corpos celestes em relação à Terra afetam todos os signos.

Seu horóscopo para amanhã 29 de agosto

Áries. 21/3 – 20/4

Segunda-feira dinâmica, com as estrelas do céu motivando você a lançar novas iniciativas, a buscar o encontro com os outros ao invés do confronto. A ironia pode não salvar o mundo, mas permitirá que você brinque com o touro em vez de agarrá-lo pelos chifres.

boi. 21/4 – 20/5

Retorne ao trabalho com uma atitude decisiva. Encare os compromissos com a firme intenção de obter o melhor do que permanece em aberto. Seus bichinhos fofos são prolíficos? Uma boa corrida ao ar livre beneficiará a todos.

gêmeos. 21/5 – 21/6

Uma boa lua para um excelente começo de semana. Grandes sucessos surgem na esfera profissional, ganhando ideias e ações adequadas. Belo momento para o amor. Declarações, propostas e atualizações enviadas em um romance elegante.

Câncer. 22/6 – 22/7

A senhora branca está de lado com Mercúrio. Alguns desentendimentos dentro da família: você busca a paz, mas os outros não te entendem e não cooperam. Longas reflexões e profundas preocupações. Ele destacará a beleza interior destinada apenas aos conhecedores.

Leão. 23/7 – 23/8

Uma atmosfera caracterizada pela abertura e movimento. Viagens e contatos agradáveis ​​expandem seu círculo e aumentam seu domínio sobre os outros. O prazer cria um círculo virtuoso, que tem efeitos atraentes tanto no amor quanto na carreira.

Bakr. 24/8 – 22/9

A reação de Marte é mediada por grupos de sorte e pessoas dispostas. Além disso, ao se dedicar à expressão artística, você descobre talentos. A cooperação com os outros decorre da tensão: o peso é mais leve se você o dividir em várias partes.

Escala de peso. 23/9 – 22/10

A lua calma e alegre está em seu signo. Anúncio de uma linda segunda-feira à sua semelhança: emoções, amor e compras feitas para você. Simpatia, sociabilidade e muita vivacidade fazem de você um ímã para amigos e conhecidos.

O escorpião. 23/10 – 22/11

Um dia para explorar o reino interior. Viagens acariciadas, animadas ou sonhadas pela alma transportam você para outra dimensão. O ouvido fica tenso para ouvir a voz da luxúria que aspira à liberdade, ao ar livre e à leveza.

Sagitário. 23/11 – 21/12

Lua suave em Libra, promete calma. A história de amor que hoje espera por uma decisão pode sofrer uma agradável aceleração. Reconcilie-se com seu parceiro e saia para um jantar romântico em um ambiente exclusivo e sofisticado.

Capricórnio. 22/12 – 20/1

Dama Branca e Mercúrio em Libra podem representar a clássica casca de banana, que você corre o risco de ficar completamente para trás. Você será sobrecarregado por obrigações e até brigas, das quais, no entanto, sairá imediatamente vitorioso.

Aquário. 21/1 – 19/2

Lua e Mercúrio em Trane: a combinação perfeita para uma vida despreocupada. Moderação, facilidade e comunicação que atinge o alvo. É hora de ser ousado no amor e na ação. Avance com confiança, para aproveitar as oportunidades de ouro.

peixe. 20/2 – 20/3

Dê a si mesmo uma pausa relaxante, antes de entrar em novos jogos. Dedique-o a si mesmo e aos seus sentimentos, e você sairá com equipamento extra. O dia corre tão suavemente como um rio que agora chega à sua foz. Apartamento tranquilo: aproveite!

© Todos os direitos reservados