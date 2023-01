Dead Space é melhor no PC, PS5 ou Xbox Series X | S? O vídeo de comparação – Multiplayer.it – ​​​​demonstra

espaço morto aparece melhorar em mim PC, PS5 ou Xbox Series X | S.? a Comparar vídeos ElAnalistaDeBits destaca a qualidade e o desempenho da nova versão premium assinada pela EA Motive disponível nas lojas a partir de hoje.

Acolhido pela imprensa internacional com excelentes notas, Dead Space parece ser um título realmente pesado e exigente, como atesta a contagem de pixels referente às diferentes versões de console, que Eles nem atingem 4K verdadeiro a 30fps.

Ao ativar o modo de qualidade, o jogo roda em 1440p e 30fps Tanto no PS5 quanto no Xbox Series X, enquanto no Xbox Series S o único modo gráfico disponível é 1440p dinâmico (que geralmente é rebaixado para 1188p) a 30fps.

alcançar 60 quadros por segundo O modo de desempenho no PlayStation 5 e Xbox Series X para em 2048 x 1080 pixels dinâmicos, que muitas vezes se torna 1044p: valores relativamente novos para a atual geração de consoles.

Claro, deve-se admitir que este é um compromisso efetivo na frente do desempenho, já que ambos os sistemas permanecem presos ao alvo de fps, enquanto no PC tudo depende claramente da configuração.

Uma nota final sobre tempos de carregamentoe é um aspecto em que o PS5 parece ter mais dificuldades do que o normal: em testes, o aparelho da Sony marcou perto de 19 segundos contra 13,9 do Xbox Series S, 11,5 do Xbox Series X e 9 do PC.