Foi uma ‘experiência de aprendizado’ – Multiplayer.it

Em entrevista ao IGN com Phil Spencer Não pode faltar uma referência também a celebridades Aquisição da Activision Blizzard pela Microsoftsobre o qual o chefe do Xbox falou muito de qualquer maneira confiávele definindo todo o processo como “umaexperiencia educacional‘, a respeito disso.

“Até um ano atrás, eu não sabia quase nada sobre o processo envolvido em uma aquisição dessa natureza”, explicou Spencer. O fato de que agora tenho um Mais conhecimento A esse respeito, entender a natureza do trabalho com diferentes reguladores me deixa mais confiante agora do que há um ano, simplesmente com base nas informações que reuni e nas discussões que tivemos.”

Phil Spencer também esteve pessoalmente envolvido em discussões com vários reguladores e tem conhecimento profundo dos procedimentos e etapas necessárias para concluir uma operação dessa magnitude e todas as coisas que o levam a garantir que um negócio seja concluído.

“Minha confiança continua alta”, explicou Spencer sobre sua visão do negócio. “nós Trabalhar ativamente com agências reguladoras Todo o mundo tem que concordar com esse processo, e foi uma experiência formativa para mim. Muito tempo investido, muitas viagens, muitas conversas. Mas foram conversas onde tive de falar sobre a nossa indústria e o trabalho que costumamos fazer e porque o fazemos”, explicou o responsável da Xbox.

“Acho que quanto mais conhecimento os reguladores tiverem sobre o que é um jogo, como o negócio funciona, quem são os jogadores e quais são nossas aspirações como Team Xbox, mais isso representa. Benefício positivo para toda a indústriaRecentemente, vimos, de acordo com a Bloomberg, uma ação da Federal Trade Commission (FTC) bloquear o acordo com a UE, enquanto a Microsoft ainda espera finalizar a aquisição da Activision até julho de 2023.