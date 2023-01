Mentindo para antitruste da UE sobre Call of Duty – Multiplayer.it

Sonny está mentindo noAntitruste na União Europeia Sobre o acordo Chamada à ação: Esta é a acusação feita por Frank X. porta-voz Xu Microsoftsegundo o qual a empresa japonesa está a tentar convencer algumas pessoas em Bruxelas de algo que não corresponde à verdade.

De acordo com um relatório, alguns dias atrás, Jim Ryan se reuniu com o chefe da European Antitrust Federation, e esse movimento parece fazer parte de uma estratégia adotada pelo PlayStation para impor sua narrativa e garantir isso. Aquisição da Activision Blizzard bloqueada.

“Ouvi dizer que a Sony está se reunindo com pessoas em Bruxelas que argumentam que a Microsoft não quer dar a eles paridade em Call of Duty se a aquisição da Activision for aprovada”, escreveu Xu. “nenhuma coisa Nada poderia estar mais longe da verdade. ”

“Fomos muito claros sobre a oferta da Sony de um contrato de dez anos para que eles possam adquirir paridade em relação ao tempo, conteúdo, recursos, qualidade, jogabilidade e qualquer outro aspecto do jogo.”

“Também dissemos que ficaríamos felizes em colocar esse compromisso no papel, redigir um contrato, criar acordos regulatórios e assim por diante. A Sony é líder no mercado de consoles e será Absurdo para nós Excluir usuários do PlayStation do ecossistema Call of Duty.”

“Nosso objetivo é trazer Call of Duty e qualquer outro jogo – como fizemos com o Minecraft – em mais pessoas em todo o mundo, para que possam acessar a experiência onde e como quiserem.”