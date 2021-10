Zlatan Ibrahimovic tem 40 anos e ainda joga na elite

Embora problemas físicos o tenham impedido de jogar nas últimas partidas, Zlatan Ibrahimovic, de 40 anos, joga na elite do futebol.

Fenômeno rebelde, atacante completo e moderno, amado e odiado pelos torcedores, o sueco Zlatan Ibrahimovic comemora 40 anos no domingo e segue na liderança do futebol, retornando à Liga dos Campeões com o Milan e determinado a continuar competindo em níveis elevados apesar da boa forma. Problemas que complicam o início da temporada.

Ibra comemora seu aniversário para encerrar a recuperação de um problema no tendão que o impediu de retornar aos palcos da Champions League nos primeiros dois dias.No Anfield contra o Liverpool e no San Siro contra o Atlético de Madrid, mas estão prontos para dar a sua contribuição ao Milan na fase principal da Copa dos Campeões, após a parada da seleção nacional.

Ele conquistou 31 títulos em sua longa carreira, vestindo as camisas do Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, ​​Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy e AC Milan., não acabou com a fome de vitória do atacante que ainda consegue mudar o equilíbrio dentro de campo.

Um problema no joelho, que sofreu em junho, obrigou-o a perder o início da temporada e o sueco só pôde jogar uma partida. Ele esteve em campo por 31 minutos com a Lazio e demorou menos de sete minutos para limpar os gols.

Foi um golo reconfortante, um remate por baixo que culminou num contra-ataque, mas foi igualmente impressionante. Na verdade, Ibra começou aquele movimento de joelho para acomodar a chuteira, levantou-se ao ver o início do passe e chegou a tempo de arbitrar a partida contra a Lazio.

Um golo especial para o avançado que habituou os adeptos a grandes jogadas: marcou de calcanhar, como aconteceu no Euro 2004, quando o seu golo eliminou a Itália na fase de grupos., ou contra o Bologna na Série A, do Chile, ou contra o goleiro Joe Hart e da Inglaterra, com cobrança de falta antes, mesmo de mais de 50 metros, como em sua estreia com o LA Galaxy.

Sua paixão pelo Taekwondo o ajudou em sua carreira no futebol e lhe permitiu fazer acrobacias e chutes que sobreviveram na história moderna do esporte.

Mesmo a lesão do cruzado não foi prejudicada em 35 anos, em 2017, com o Manchester United, ele conseguiu parar “Ibra”. Depois de se recuperar, assinou pelo Galaxy na MLS, mas logo voltou ao futebol europeu, junto com o Milan.

Sua estada em Los Angeles foi marcada por grandes realizações, mas também sem grandes manchetes e controvérsias por seus pronunciamentos ao se despedir: “Obrigado Los Angeles Galaxy por me fazer sentir vivo novamente. Para os fãs do Galaxy: Eu amei Zlatan e dei você Zlatan. De nada. A história continua. “” Agora assista ao beisebol novamente. “

De volta ao Milan, Ibrahimovic marcou dez gols nos primeiros seis meses e marcou quinze na temporada passada, devolvendo o Milan às eliminatórias para a Copa da Europa que estava ausente desde 2014. No entanto, foi sua liderança que mudou a cara do Milan.

A tímida equipa, que não conseguiu expressar o seu potencial em grandes eventos, e que não conseguiu dar continuidade aos resultados, deixou espaço para um grupo que hoje joga sem ansiedade, técnica, velocidade e convicção, e apresentou a sua candidatura ao jogo. lutas. Até o final do campeonato italiano.

O veterano atacante sueco tem melhorado seus companheiros e está sempre no San Siro mesmo quando em marcha lenta, para mostrar sua proximidade com o grupo.

O técnico Stefano Pioli não hesita em definir Ibrahimovic como o grande capitão do vestiário, mas conseguiu construir ao seu lado alguns dos colegas que lideram a equipe no momento, como o espanhol Ibrahim Diaz ou o português Rafael Leão. O melhor na partida da última terça-feira contra o Atlético de Madrid pela Copa da Europa.

Ibra, que foi convocado pela Suécia para as eliminatórias do Mundial, já definiu no calendário a data de seu retorno: deve estar pronto para iluminar os estádios em meados de outubro.