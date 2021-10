Conselho de Barbara Dorso: “Sempre use”

Barbara Dorso é um verdadeiro ícone da moda. Seus looks de 5 tardes nunca passaram despercebidos, e a apresentadora, no Instagram, quis dar conselhos a todos que a seguem. Além de escolher uma roupa, aliás, existem detalhes importantes que você nunca deve esquecer!

Barbara Dorso Agora é um símbolo de padronizar E uma fonte de inspiração para todos que a seguiram durante os episódios tarde 5. Mesmo que tenha mudado o jeito de se vestir, adaptando-se ao novo visual da radiodifusão, a apresentadora sempre conseguiu aliar estilo e moda, além de lançar verdadeiras tendências da moda!

que isso Instagram, Com quase três milhões de pessoas o seguindo, Barbara Dorso queria dar Conselho Estar sempre por cima, longe de ser uma roupa que você possa usar. lá “Apêndice”, Na verdade, isso não pode faltar e pode mudar qualquer visual para melhor!

Barbara Dorso: Um sorriso é sua arma

Barbara DorsoNa verdade, ele postou uma foto dele vestindo uma camisa jeans simples, os braços cruzados, olhando para a câmera. um sorriso Sadiq que dá uma luz natural ao rosto. É por isso que o apresentador queria dar este Conselho Para todos os seus seguidores:

“Sempre use seu melhor sorriso! Desejo a vocês um feliz final de semana, de coração! “

para cada Barbara Dorso, Então , um sorriso Você não deve perder! Nesta ocasião, a apresentadora do programa deu as boas-vindas ao seu público, desejando-lhe um feliz final de semana que mais uma vez sairá do pequeno ecrã.

Pelas histórias compartilhadas no Instagram, você pode ver que Barbara Dorso Ela optou por passar bons momentos com as amigas, primeiro um aperitivo no centro de Milão e depois jantar juntas onde a música não poderia faltar: aqui também, é claro, a apresentadora trouxe seu sorriso maravilhoso. No entanto, em seus desejos, também haverá um retorno para liderar um Novo programa Mais 5 da tarde?