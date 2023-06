Vodafone bate tudo: duas ofertas imperdíveis

Vodafone lança duas ofertas fantásticas para vencer a concorrência e reconquistar clientes que optaram por outros operadores

Nos últimos meses, vimos que novas empresas de telefonia se estabelecem rapidamente no cenário italiano. Operadores como Ilíada e. que conquistou um grande segmento do mercado com ofertas muito vantajosas, que, inevitavelmente, roubaram clientes a empresas históricas como a Vodafone.

No entanto, eles certamente não ficaram de braços cruzados e, em vez disso, lidaram com os desafios dos recém-chegados. Prova disso são as novas ofertas lançadas pela Vodafone para restaurar utilizadores.

Vodafone relançamento

A Vodafone lançou novas ofertas com o objetivo de bater a concorrência e reconquistar grande parte dos clientes perdidos. O lançador é baseado em uma mistura de conteúdo abrangente, portanto, uma grande variedade de opções e grandes economias para atrair usuários. Estes são apenas alguns dos elementos-chave que a Vodafone aposta nas suas promoções, que são atualmente duas.

O principal objectivo da Vodafone é Traga o máximo de usuários possível, focando na economia e na enorme quantidade de conteúdo oferecido. Um aspecto que não deve ser subestimado é a qualidade, que é uma característica distintiva da Vodafone, desde a cobertura da linha ao serviço ao cliente. Abaixo está uma visão geral das melhores ofertas atuais.

Dois shows imbatíveis

Vodafone oferece Dois lances de prata Que oferece tudo o que você precisa a um custo acessível todos os meses. Nunca ocorreu a ninguém que os preços pudessem ser tão baixos a ponto de fazer os usuários suspeitarem que estavam lidando com uma fraude. Até porque muitas vezes estas novas ofertas são patrocinadas pelas habituais chamadas dos call centers, nas quais já estamos habituados a não acreditar.

Aliás, as mensagens que circulam nestes dias visam trazer de volta todos os antigos clientes, que poderão usufruir de um custo mensal muito inferior ao habitual. Portanto, neste caso, é apenas uma campanha muito agressiva, mas não é uma farsa.

Menos de 10 euros

Ao examinar a estreia da coleção Silver, percebe-se imediatamente uma economia significativa: apenas 7,99 euros Por mês. Este pacote inclui minutos e mensagens ilimitados para todos os números móveis e fixos, bem como 150 GB de conectividade 4G para navegar na Internet. Esta tarifa estará disponível apenas para quem optar pelo método de pagamento inteligente.

O mesmo vale para a segunda oferta, que custa 9,99 euros por mês para os clientes que decidirem retornar. Esta oferta inclui minutos ilimitados e mensagens sem restrições, além de 200 GB para navegação na Internet.

O objetivo dessas apresentações é fornecer pacote completo E rentável para atrair novos clientes e retornar clientes antigos. A Vodafone conta com uma combinação de preços competitivos, conteúdo ilimitado e qualidade superior de serviço para manter sua posição no mercado de telecomunicações. Com estas ofertas, o operador pretende ir ao encontro das necessidades dos utilizadores, oferecendo uma experiência de comunicação completa a um preço acessível, menos de 10 euros para tudo o que um utilizador necessita.