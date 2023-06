Microsoft, confira esta lista de potenciais estúdios-alvo de aquisição

Aparentemente Microsoft modo único lista de estudos incluído para uma bandeja aquisição E o documento apareceu online, casualmente no meio de uma audiência que vê a Câmara de Redmond se opor à Comissão Federal de Comércio em conexão com a compra da Activision Blizzard.

Resumindo, a empresa não estava apenas considerando a Bungie e a SEGA para promover o Xbox Game Pass, mas também estava de olho nisso. diferentes equipes de desenvolvimento Com base em suas próprias características e pontos fortes, esperando para fazer sua jogada.

EU’existir Os “estudos para assistir” preparados pela Microsoft incluem:

A 44

Bonfire Studios

Jogos de contra-ataque

paraíso dos sonhos

laboratório âmbar

estúdios de soco facial

tubarão gordo

jogos de navio fantasma

Hazelite Studios

máquina de cardio

olá jogos

Moon Studios

peixe segunda-feira

proletariado

Hit Distance Studios

equipe cereja

Alguns nomes obviamente se destacam acima de outros: temos Team Cherry Hollow Knight, Callisto Protocols Stiking Distance Studios e, claro, Moon Studios da série Ori, Mundfish que acabou de fazer o excelente Atomic Heart e Hello Games com No Man’s Sky e depois novamente Outros Hazelight Studios por Joseph Fares e Ember Lab, autores de Kena: Bridge of Spirits.

Realmente há muita qualidade nessa seleção, e o interessante é que talvez não seja um capítulo encerrado, mas uma lista ainda ativa, que pode render novas aquisições no futuro.