Verificar Documento de Responsabilidades ▷ “Admissões de Reconhecimento Concedido”

O memorando divulgado nos últimos dias está programado para ser discutido Pfizer aos seus investidores. A farmacêutica americana publicou um documento visando diretamente Acionistas, Partes interessadas na gigante das drogas. O artigo enfoca os potenciais efeitos adversos relacionados à vacinação. A Pfizer reconhece a possibilidade de que, após a administração da vacina em uma escala muito maior do que os testes de ensaios clínicos aprovados, “efeitos colaterais e outros problemas que não foram observados ou esperados, ou não foram comuns ou graves, possam ser observados durante os ensaios clínicos”.

A nota da Pfizer parece tranquilizar os investidores ao observar que “eventos adversos graves” podem ser encontrados de todas as formas no “uso de qualquer vacina por um grande número de pacientes”. multinacional de remédio Acima de tudo, parece destacar os potenciais riscos econômicos e financeiros da potencial identificação de casos de associação com a vacina. Possíveis consequências da gigante farmacêutica Estados Unidos da América Assume-se que a compensação pode de fato ser retirada, a licença retirada e até mesmo cessar a realização de lucros.

Viva a intervenção do professor. Giovanni Fraese E o advogado Renate Holzizen

Traduzindo as Notas da Pfizer para os Acionistas

nossa vacina COVID-19 Quaisquer outros produtos candidatos para os quais recebemos aprovação ou autorização de uso emergencial estão sujeitos a revisão regulatória contínua, incluindo revisão de informações adicionais de segurança.

A vacina Covid-19 está sendo usada pelos pacientes como um produto autorizado em uma escala maior do que foi usada em ensaios clínicos e, portanto, pode ser observada após a autorização do uso emergencial. Efeitos colaterais e outros problemas que não foram observados ou esperados, ou não foram comuns ou graves, durante os ensaios clínicos

Não podemos garantir que não ocorram problemas segurança Foi recentemente descoberto ou desenvolvido.

Com o uso de qualquer vacina por um grande número de pacientes, eventos adversos graves podem ocorrer de tempos em tempos que não ocorreram durante os ensaios clínicos da vacina. o produto Ou que inicialmente parecia não ter relação com a vacina em si e apenas com a coleta subsequente de informações que se descobriu serem causalmente relacionadas ao produto.

Isso pode levar à retirada da permissão e pedidos de indenização e, consequentemente, à descontinuação da realização de lucros.”

Conecte NOTA BIONTECH

Holzizen: “Muitos estudos nunca foram feitos.”

“Este é um documento sectário que confirma o que sempre dissemos: Muitos estudos não foram feitos o suficiente e muitos não foram feitos. Os estudos não abordaram pessoas frágeis, mulheres grávidas ou certas doenças. Isso era conhecido desde o início MA narrativa foi o contrário. Esses relatórios de investidores chegam a lugares onde existem grupos de advogados nos Estados Unidos que, com base em documentos, mostram como a Biontech, mas também a Moderna, descobriram que essas substâncias estão causando eventos adversos muito graves. Esses relatórios devem ser apresentados à Bolsa de Valores dos EUA. Se essas declarações não tivessem sido feitas, os CFOs da Biontech e da Moderna teriam assumido um grande risco.”

Frages: “Vamos falar sobre produtos de teste”

“Se o generalVocê ainda não tem Entendido, estamos falando de produtos experimentais. É um ponto chave em toda a história. A insanidade, após 60 dias de experimentos, está impondo o dever de vacinar os médicos. É um experimento tão grande que é provável que a permissão final não tenha sido dada, caso contrário eles não teriam escrito esta nota. Se não dão, é porque há toda uma série de problemas. No primeiro conjunto de dados publicado, havia 1200 reações adversas diferentes de particular interesse, ou seja, ocorreram 4-5 vezes em diferentes pacientes. Com a chegada dos dados, a situação mudará porque o que não sabíamos antes não será mais capaz de escondê-lo, receio”